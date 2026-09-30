Tháo gỡ vướng mắc, tạo nguồn lực phát triển Đại học Huế

Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Hoài Trung phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Đình Hoàng

Tham dự hội nghị có các đồng chí: Lê Hoài Trung, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao; Nguyễn Đình Trung, UVTW Đảng, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn ĐBQH TP. Huế; Nguyễn Thị Sửu, TUV, Phó Trưởng đoàn ĐBQH chuyên trách thành phố; cùng các ĐBQH thuộc Đoàn ĐBQH thành phố.

Về phía lãnh đạo thành phố có các đồng chí: Nguyễn Thị Ái Vân, UVTV Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố; Trần Hữu Thùy Giang, TUV, Phó Chủ tịch UBND thành phố; đại diện Thường trực HĐND, Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố, các sở, ban, ngành và lãnh đạo Đại học Huế cùng đông đảo cán bộ, giảng viên, sinh viên.

Nhiều kiến nghị về cơ chế và nguồn lực phát triển

Tại hội nghị, Phó Trưởng đoàn ĐBQH chuyên trách thành phố Nguyễn Thị Sửu thông tin dự kiến nội dung, chương trình Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XVI; tình hình kinh tế - xã hội thành phố 9 tháng đầu năm và hoạt động của Đoàn ĐBQH thành phố sau Kỳ họp thứ Nhất. Theo dự kiến, Kỳ họp thứ 2 khai mạc ngày 17/10, tập trung vào công tác lập pháp, các vấn đề kinh tế - xã hội, ngân sách Nhà nước, hoạt động giám sát, chất vấn và một số nội dung quan trọng khác.

UVTW Đảng, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn ĐBQH thành phố Nguyễn Đình Trung tiếp thu ý kiến cử tri. Ảnh: Đình Hoàng

Từ thực tiễn đào tạo và nghiên cứu, cán bộ, giảng viên Đại học Huế kiến nghị nhiều vấn đề liên quan cơ chế tự chủ, đầu tư khoa học - công nghệ, đào tạo nguồn nhân lực, chính sách đối với sinh viên và phát triển hạ tầng. Nhiều ý kiến tập trung vào những điểm nghẽn về cơ chế, thủ tục và nguồn lực, đề nghị sớm tháo gỡ để phát huy vai trò của Đại học Huế trong đào tạo, nghiên cứu khoa học và phát triển thành phố.

Trong lĩnh vực khoa học - công nghệ, cử tri đề nghị đổi mới cơ chế đầu tư, mua sắm trang thiết bị nghiên cứu. Thực tế cho thấy, quy trình đầu tư, mua sắm kéo dài trong khi công nghệ thay đổi nhanh, dẫn đến nguy cơ thiết bị lạc hậu ngay sau khi được đầu tư.

Các ý kiến đề nghị cho phép cập nhật cấu hình thiết bị trong phạm vi mục tiêu, nhiệm vụ và kinh phí đã được phê duyệt; đồng thời hình thành các phòng thí nghiệm, hạ tầng nghiên cứu dùng chung nhằm hạn chế đầu tư phân tán, nâng cao hiệu quả khai thác.

Cử tri cũng đề nghị hoàn thiện cơ chế về sở hữu trí tuệ, định giá và thương mại hóa kết quả nghiên cứu, tạo điều kiện đưa các sản phẩm khoa học - công nghệ từ phòng thí nghiệm ra thị trường…

Về chính sách đối với sinh viên, các ý kiến đề nghị tăng cường hỗ trợ học bổng, tín dụng, ký túc xá, nhà ở xã hội và kết nối việc làm; ưu tiên đào tạo những ngành, lĩnh vực địa phương đang có nhu cầu lớn về nhân lực.

Đối với Khu đô thị Đại học Huế, cử tri kiến nghị tháo gỡ các vấn đề về giao thông, thoát nước, giải phóng mặt bằng và hoàn thiện hạ tầng; đồng thời xem xét các vướng mắc liên quan đào tạo thực hành, đầu tư công, đất đai và giá dịch vụ y tế.

Xác định rõ trách nhiệm để tháo gỡ vướng mắc

Giải trình các ý kiến của cử tri, Phó Chủ tịch UBND thành phố Huế Trần Hữu Thùy Giang cho biết, thời gian qua, thành phố đã phối hợp với Đại học Huế trong đào tạo, nghiên cứu khoa học và phát triển nguồn nhân lực. Tuy nhiên, một số vấn đề về cơ chế, nguồn lực đầu tư và đào tạo vẫn cần Trung ương, các bộ, ngành quan tâm tháo gỡ.

Phó Chủ tịch UBND thành phố Trần Hữu Thùy Giang giải trình ý kiến cử tri. Ảnh: Đình Hoàng

Theo đồng chí Trần Hữu Thùy Giang, bên cạnh đầu tư cơ sở vật chất, cần chú trọng đội ngũ giảng viên và các công trình nghiên cứu khoa học. Một số công trình, phòng thí nghiệm được đầu tư từ lâu đã xuống cấp, trong khi nguồn lực đầu tư, nâng cấp còn hạn chế.

Thành phố kiến nghị Trung ương, Bộ Giáo dục và Đào tạo cùng các bộ, ngành liên quan quan tâm bố trí nguồn lực phù hợp.

Về đào tạo nhân lực, đồng chí Trần Hữu Thùy Giang cho rằng, nhu cầu nhân lực kỹ thuật trên địa bàn rất lớn, trong khi còn một số vướng mắc về cơ chế giữa giáo dục nghề nghiệp và giáo dục đại học. Thành phố kiến nghị nghiên cứu mở thêm các chương trình đào tạo nghề ở một số ngành đặc thù tại các trường thuộc Đại học Huế, đáp ứng tốt hơn nhu cầu nhân lực của địa phương và doanh nghiệp.

Tiếp thu các ý kiến, đồng chí Nguyễn Đình Trung, UVTW Đảng, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn ĐBQH thành phố Huế, cho biết Đoàn ĐBQH thành phố tiếp thu toàn bộ kiến nghị, đồng thời sẽ tổng hợp, phân loại theo thẩm quyền để chuyển đến các cơ quan chức năng xem xét, giải quyết.

Theo đồng chí Nguyễn Đình Trung, các kiến nghị tập trung vào 4 nhóm vấn đề: góp ý sửa đổi các dự án luật; quy hoạch, sắp xếp hệ thống giáo dục đại học; lộ trình xây dựng Đại học Huế trở thành Đại học Quốc gia; cơ chế, chính sách hỗ trợ phát triển giáo dục đại học và sinh viên.

Cử tri nêu kiến nghị tại hội nghị. Ảnh: Đình Hoàng

Đồng chí Nguyễn Đình Trung cho rằng, thành phố luôn quan tâm đến sự phát triển của Đại học Huế, song sự phối hợp giữa hai bên ở một số giai đoạn chưa thật sự đồng bộ. Đây là vấn đề cần thẳng thắn nhìn nhận để tập trung tháo gỡ, nhất là trong quá trình thực hiện mục tiêu xây dựng Đại học Huế trở thành Đại học Quốc gia.

Phát biểu tại hội nghị, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Hoài Trung cho biết, từ đầu năm đến nay, toàn Đảng, toàn dân tập trung triển khai nhiều nhiệm vụ lớn, trong đó có chuẩn bị, tổ chức Đại hội Đảng các cấp; bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp; tiếp tục sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính.

Đồng chí Lê Hoài Trung nhấn mạnh, bên cạnh những kết quả đạt được, Việt Nam vẫn đối mặt nhiều thách thức, trong đó có năng lực cạnh tranh và khâu tổ chức thực hiện. Khi chủ trương, chính sách đã có, vấn đề then chốt là đưa vào thực tiễn.

Đồng chí Lê Hoài Trung đề nghị cấp ủy, người đứng đầu chủ động, dám chịu trách nhiệm; những vướng mắc về thủ tục, đấu thầu, giải ngân cần được rà soát, kịp thời tháo gỡ nhằm giải phóng nguồn lực phát triển.