Phong Phú thông qua 3 nghị quyết về phát triển kinh tế - xã hội

Chủ tịch UBND phường Phong Phú Nguyễn Văn Dũng phát biểu tại kỳ họp

Tại kỳ họp, các đại biểu đã nghe cáo kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2026-2030. Theo đó, kế hoạch đề ra 11 chỉ tiêu chủ yếu, trong đó đáng chú ý là: tốc độ tăng tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn bình quân hằng năm từ 10-12%; phấn đấu đến năm 2030, thu nhập bình quân đầu người đạt 100 triệu đồng/người/năm và không còn hộ nghèo… Kỳ họp cũng xem xét kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026-2030 từ nguồn vốn ngân sách phường quản lý và nội dung điều chỉnh kế hoạch đầu tư công năm 2026.

Sau khi nghe các báo cáo, tờ trình và báo cáo thẩm tra, các đại biểu đã thảo luận, đóng góp nhiều ý kiến thiết thực, thể hiện tinh thần trách nhiệm cao. Các nội dung về đầu tư công được đánh giá đảm bảo phù hợp, hiệu quả, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn.

100% đại biểu đã biểu quyết thông qua 3 nghị quyết về phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2026 - 2030; kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026 - 2030; và điều chỉnh kế hoạch đầu tư công năm 2026 từ nguồn vốn ngân sách phường quản lý.

Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Phong Phú Phan Hồng Anh đề nghị: thời gian tới, UBND phường và các cơ quan, đơn vị liên quan khẩn trương triển khai thực hiện các nghị quyết đã được thông qua; tăng cường quản lý tài chính - ngân sách theo hướng chặt chẽ, tiết kiệm, hiệu quả; đồng thời nâng cao đời sống Nhân dân trên địa bàn. Các ban của HĐND, Tổ đại biểu HĐND phường, các tổ chức chính trị - xã hội tiếp tục phát huy vai trò giám sát, vận động Nhân dân đồng thuận, quyết tâm thực hiện thắng lợi các mục tiêu, chỉ tiêu đã đề ra.