  • Huế ngày nay Online
ClockThứ Năm, 16/04/2026 16:42

Phong Phú thông qua 3 nghị quyết về phát triển kinh tế - xã hội

HNN.VN - Chiều 16/4, HĐND phường Phong Phú khóa II, nhiệm kỳ 2026 - 2031 tổ chức kỳ họp chuyên đề lần thứ I, nhằm xem xét, thông qua một số nội dung về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội địa phương.

Chủ tịch UBND phường Phong Phú Nguyễn Văn Dũng phát biểu tại kỳ họp 

Tại kỳ họp, các đại biểu đã nghe cáo kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2026-2030. Theo đó, kế hoạch đề ra 11 chỉ tiêu chủ yếu, trong đó đáng chú ý là: tốc độ tăng tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn bình quân hằng năm từ 10-12%; phấn đấu đến năm 2030, thu nhập bình quân đầu người đạt 100 triệu đồng/người/năm và không còn hộ nghèo… Kỳ họp cũng xem xét kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026-2030 từ nguồn vốn ngân sách phường quản lý và nội dung điều chỉnh kế hoạch đầu tư công năm 2026.

Sau khi nghe các báo cáo, tờ trình và báo cáo thẩm tra, các đại biểu đã thảo luận, đóng góp nhiều ý kiến thiết thực, thể hiện tinh thần trách nhiệm cao. Các nội dung về đầu tư công được đánh giá đảm bảo phù hợp, hiệu quả, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn.

100% đại biểu đã biểu quyết thông qua 3 nghị quyết về phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2026 - 2030; kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026 - 2030; và điều chỉnh kế hoạch đầu tư công năm 2026 từ nguồn vốn ngân sách phường quản lý.

Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Phong Phú Phan Hồng Anh đề nghị: thời gian tới, UBND phường và các cơ quan, đơn vị liên quan khẩn trương triển khai thực hiện các nghị quyết đã được thông qua; tăng cường quản lý tài chính - ngân sách theo hướng chặt chẽ, tiết kiệm, hiệu quả; đồng thời nâng cao đời sống Nhân dân trên địa bàn. Các ban của HĐND, Tổ đại biểu HĐND phường, các tổ chức chính trị - xã hội tiếp tục phát huy vai trò giám sát, vận động Nhân dân đồng thuận, quyết tâm thực hiện thắng lợi các mục tiêu, chỉ tiêu đã đề ra.

Song Minh
 Từ khóa:
hội đồngkỳ họpphong phúnghị quyếtquan trọngHải Vân
ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Nội dung góp ý

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

TIN MỚI

Ấn phẩm của Báo và Phát thanh, Truyền hình Huế

Hotline:

0234.3845932

Quảng cáo:

0988807506

Email:

baohuengaynayonline@gmail.com

Tổng biên tập: Hoàng Đăng Khoa

Phó Tổng biên tập phụ trách Huế ngày nay Online: Trương Diên Thống

Tòa soạn: 61 Trần Thúc Nhẫn, TP.Huế

Bản quyền thuộc Huế ngày nay



Thông báo đổi tên miền

Return to top