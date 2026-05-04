  • Huế ngày nay Online
ClockThứ Năm, 14/05/2026 16:05

Đan Điền định hướng phát triển mạnh công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp và làng nghề

HNN.VN - Ngày 14/5, Đảng ủy xã Đan Điền tổ chức Hội nghị lần thứ V, nhằm thảo luận, cho ý kiến và thông qua các nghị quyết quan trọng về phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2026 - 2030 và kế hoạch thực hiện Chương trình hành động của Thành ủy về triển khai Nghị quyết số 80-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam.

Đa dạng sinh kế, hướng phát triển bền vững ở Đan ĐiềnBảo vệ môi trường phá Tam Giang từ thông điệp “giảm nhựa”Đánh thức tiềm năng du lịch, dịch vụ xã Đan Điền

Thường trực Đảng ủy xã Đan Điền chủ trì Hội nghị lần thứ V. Ảnh: Nguyễn Quyên

Dự hội nghị có đồng chí Hoàng Đăng Khoa, TUV, Giám đốc Báo và Phát thanh, Truyền hình Huế cùng đại diện các ban, UBKT và Văn phòng Thành ủy.

Hội nghị đã tập trung thảo luận, thông qua nhiều nội dung quan trọng về phát triển hạ tầng kinh tế - xã hội đồng bộ, hiện đại; đẩy mạnh phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp và làng nghề đến năm 2030.

Địa phương đặt mục tiêu hoàn thiện hạ tầng giao thông, giáo dục, y tế, văn hóa, công nghệ thông tin và chuyển đổi số; phấn đấu 100% tuyến đường xã được nhựa hóa hoặc bê tông hóa, 100% trường học đạt chuẩn quốc gia, phủ sóng internet và 4G/5G trên toàn địa bàn.

Đan Điền cũng định hướng phát triển mạnh công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp và làng nghề với tốc độ tăng trưởng bình quân khoảng 10%/năm; bảo tồn, phát huy các làng nghề truyền thống mây tre đan Bao La, Thủy Lập, bún bánh Ô Sa gắn với phát triển du lịch cộng đồng và xây dựng sản phẩm OCOP.

Kết luận hội nghị, Bí thư Đảng ủy xã Đan Điền Lê Ngọc Đức đề nghị các cấp ủy, chính quyền, cơ quan, đơn vị khẩn trương quán triệt, cụ thể hóa các nghị quyết thành chương trình, kế hoạch phù hợp với thực tiễn; phát huy tinh thần đoàn kết, huy động tối đa nguồn lực để thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội địa phương theo hướng nhanh và bền vững.

PHONG ANH
 Từ khóa:
Kỳ họpĐảng ủyxã Đan Điền.
ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Nội dung góp ý

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Cử tri các địa phương kiến nghị nhiều vấn đề dân sinh

Sáng 4/5, Đoàn đại biểu Quốc hội (ĐBQH) TP. Huế tổ chức tiếp xúc cử tri tại nhiều địa phương trên địa bàn thành phố nhằm báo cáo kết quả Kỳ họp thứ Nhất, Quốc hội khóa XVI và lắng nghe ý kiến, kiến nghị của Nhân dân.

Cử tri các địa phương kiến nghị nhiều vấn đề dân sinh
Thuận Hóa ưu tiên nguồn lực cho nhiệm vụ trọng tâm

Sáng 16/4, HĐND phường Thuận Hóa khóa II, nhiệm kỳ 2026 - 2031 tổ chức Kỳ họp chuyên đề lần thứ nhất nhằm xem xét, quyết định nhiều nội dung quan trọng liên quan đến công tác tài chính - ngân sách và tổ chức hoạt động của HĐND phường trong nhiệm kỳ mới.

Thuận Hóa ưu tiên nguồn lực cho nhiệm vụ trọng tâm
Kỳ họp thứ Nhất, Quốc hội khóa XVI:
Đột phá thể chế nhưng không được “nới lỏng kiểm soát”

Đại biểu Nguyễn Hải Nam (Đoàn ĐBQH TP. Huế) nhấn mạnh, Dự án Luật Thủ đô (sửa đổi) cần được thiết kế đủ mạnh để tạo động lực phát triển cho Hà Nội, đồng thời phải có cơ chế kiểm soát phù hợp. Đây vừa là cơ hội lớn, vừa là thách thức trong việc đưa Thủ đô phát triển xứng tầm vai trò trung tâm chính trị - hành chính quốc gia trong giai đoạn mới.

Đột phá thể chế nhưng không được “nới lỏng kiểm soát”
Kỳ họp thứ Nhất, Quốc hội khóa XVI:
Đề xuất mở rộng công chứng điện tử, siết bảo vệ dữ liệu cá nhân

Sáng 11/4, tiếp tục chương trình làm việc tại Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI, Quốc hội thảo luận tại hội trường về Dự án Luật Hộ tịch (sửa đổi); Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Công chứng; Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Trợ giúp pháp lý. Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định điều hành phiên họp.

Đề xuất mở rộng công chứng điện tử, siết bảo vệ dữ liệu cá nhân

TIN MỚI

Ấn phẩm của Báo và Phát thanh, Truyền hình Huế

Hotline:

0234.3845932

Quảng cáo:

0988807506

Email:

baohuengaynayonline@gmail.com

Giám đốc: Hoàng Đăng Khoa

Phó Giám đốc phụ trách Huế ngày nay Online: Trương Diên Thống

Tòa soạn: 61 Trần Thúc Nhẫn, TP.Huế

Bản quyền thuộc Huế ngày nay



Thông báo đổi tên miền

Return to top