Đan Điền định hướng phát triển mạnh công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp và làng nghề

Thường trực Đảng ủy xã Đan Điền chủ trì Hội nghị lần thứ V. Ảnh: Nguyễn Quyên

Dự hội nghị có đồng chí Hoàng Đăng Khoa, TUV, Giám đốc Báo và Phát thanh, Truyền hình Huế cùng đại diện các ban, UBKT và Văn phòng Thành ủy.

Hội nghị đã tập trung thảo luận, thông qua nhiều nội dung quan trọng về phát triển hạ tầng kinh tế - xã hội đồng bộ, hiện đại; đẩy mạnh phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp và làng nghề đến năm 2030.

Địa phương đặt mục tiêu hoàn thiện hạ tầng giao thông, giáo dục, y tế, văn hóa, công nghệ thông tin và chuyển đổi số; phấn đấu 100% tuyến đường xã được nhựa hóa hoặc bê tông hóa, 100% trường học đạt chuẩn quốc gia, phủ sóng internet và 4G/5G trên toàn địa bàn.

Đan Điền cũng định hướng phát triển mạnh công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp và làng nghề với tốc độ tăng trưởng bình quân khoảng 10%/năm; bảo tồn, phát huy các làng nghề truyền thống mây tre đan Bao La, Thủy Lập, bún bánh Ô Sa gắn với phát triển du lịch cộng đồng và xây dựng sản phẩm OCOP.

Kết luận hội nghị, Bí thư Đảng ủy xã Đan Điền Lê Ngọc Đức đề nghị các cấp ủy, chính quyền, cơ quan, đơn vị khẩn trương quán triệt, cụ thể hóa các nghị quyết thành chương trình, kế hoạch phù hợp với thực tiễn; phát huy tinh thần đoàn kết, huy động tối đa nguồn lực để thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội địa phương theo hướng nhanh và bền vững.