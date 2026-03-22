Cần giải pháp khơi thông kênh đào Nam sông Hương

Rác thải ở một tuyến kênh đào Nam sông Hương

Ảnh hưởng đến đời sống người dân

Kênh đào Nam sông Hương có vai trò quan trọng trong việc tiêu thoát nước, chống ngập úng cho khu vực phía nam sông Hương. Tuyến kênh có nhiều nhánh chính, phụ đi qua một số phường của TP. Huế; trong đó, phường An Cựu là địa bàn trung tâm.

Những người dân sinh sống lâu năm dọc tuyến kênh cho biết, đây là tuyến thoát nước từ cao xuống thấp, có chức năng gom nước mưa, giảm ngập cho toàn bộ khu vực phía nam thành phố. Tuy nhiên, do bồi lắng kéo dài nhiều năm nên chỉ sau một trận mưa lớn, nhiều đoạn kênh, nhất là đoạn qua phường An Cựu đã đầy nước, gây ngập úng cục bộ, hưởng đến đời sống của hàng trăm hộ dân hai bên bờ kênh.

Ông Hoàng Ngọc Văn, Tổ trưởng Tổ dân phố 3 An Tây, phường An Cựu cho biết: “Lòng kênh nhỏ, cây cối, cỏ dại mọc um tùm, rác thải ứ đọng nhiều đoạn trên toàn tuyến làm tắc nghẽn dòng chảy. Người dân rất mong sớm được nâng cấp, mở rộng lòng kênh để không còn cảnh ngập lụt mỗi khi mưa lớn”.

Tình trạng lấn chiếm hai bên bờ kênh và việc xả rác sinh hoạt tùy tiện của người dân cũng là nguyên nhân trực tiếp làm dòng kênh ô nhiễm, gây ách tắc dòng chảy. Điều này cho thấy, bên cạnh trách nhiệm của cơ quan quản lý, ý thức của một bộ phận người dân chưa cao, chưa chung tay bảo vệ môi trường sống xung quanh bờ kênh.

Cây cối mọc um tùm khiến lòng kênh đào Nam sông Hương ngày càng nhỏ lại

Cần giải pháp bền vững

Trước thực trạng trên, chính quyền phường An Cựu đã chủ động làm việc với các sở, ngành liên quan nhằm tìm giải pháp nạo vét, mở rộng kênh đào Nam sông Hương, cải thiện môi trường sống cho người dân. Trước đó, từ đề xuất của địa phương và kết quả khảo sát thực tế, các cơ quan chức năng của TP. Huế đã thống nhất, trước mắt sẽ tập trung nạo vét để khơi thông dòng chảy; về lâu dài, từng bước tháo gỡ khó khăn, triển khai các hạng mục nâng cấp, mở rộng tuyến kênh. Tuy nhiên, đến nay việc nạo vét vẫn chưa được triển khai đồng bộ. Trước tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, từ sự vận động của phường An Cựu, một số doanh nghiệp đã hỗ trợ nạo vét bùn đất, rác thải tại một số điểm nhằm cải thiện dòng chảy trên tuyến kênh. Dẫu vậy, đây chỉ là giải pháp mang tính tạm thời, chưa thể giải quyết căn cơ vấn đề.

Từ đầu năm 2026 đến nay, tại nhiều cuộc tiếp xúc cử tri, người dân tiếp tục kiến nghị sớm triển khai dự án nạo vét, nâng cấp kênh đào Nam sông Hương. Trực tiếp trả lời cử tri, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND phường An Cựu Hoàng Thị Như Thanh khẳng định, việc nạo vét tuyến kênh sẽ được triển khai trong thời gian tới. Địa phương sẽ tiếp tục đề xuất thành phố quan tâm đầu tư, mở rộng tuyến kênh. Bên cạnh đó, chính quyền địa phương cũng nhấn mạnh, để giải quyết triệt để tình trạng ô nhiễm và tắc nghẽn, rất cần sự chung tay của người dân trong việc nâng cao ý thức bảo vệ môi trường, không xả rác xuống kênh, góp phần duy trì hiệu quả lâu dài của hệ thống thoát nước.

Hệ thống camera được lắp đặt dày đặc tại khu vực có kênh đào Nam sông Hương đi qua cũng là một lợi thế quan trọng trong công tác giám sát, quản lý của chính quyền địa phương. Đây là cơ sở để các lực lượng chức năng tăng cường theo dõi, kịp thời phát hiện và xử lý các hành vi vi phạm như xả rác bừa bãi, lấn chiếm bờ kênh.