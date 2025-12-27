Văn hóa đóng góp tích cực vào thành tựu chung của đất nước

Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu tại hội nghị. Ảnh: VGP

Hội nghị với chủ đề “Văn hóa là nền tảng - Thông tin là mạch dẫn - Thể thao là sức mạnh - Du lịch là nhịp cầu kết nối - Vững bước vào kỷ nguyên mới” diễn ra tại trụ sở Chính phủ, kết nối điểm cầu Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cùng 34 điểm cầu UBND tỉnh, thành phố trên toàn quốc với hơn 2.200 đại biểu tham dự.

Tham dự hội nghị có Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Trịnh Văn Quyết, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Thành Long, Phó Thủ tướng Chính phủ Mai Văn Chính.

Tại điểm cầu TP. Huế, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam thành phố Nguyễn Chí Tài và UVTV Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Nguyễn Thanh Bình chủ trì, với sự tham gia của đại diện các sở, ban, ngành.

Phát biểu tại hội nghị, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nguyễn Văn Hùng cho biết, nhìn tổng thể năm 2025 và nhiệm kỳ 2021 - 2025, ngành đã có những đóng góp tích cực vào thành tựu chung của đất nước. Nhìn tổng thể năm 2025 và nhiệm kỳ 2021 - 2025 đánh dấu sự thay đổi lớn trong nhận thức của các cấp, các ngành về văn hóa theo hướng sâu sắc hơn, toàn diện hơn.

Cùng với đó đã chuyển đổi căn bản, toàn diện tư duy từ “làm văn hóa” sang “quản lý Nhà nước về văn hóa”, quản trị, kiến tạo sự phát triển thông qua công tác đề xuất, xây dựng, hoàn thiện thể chế, chính sách; việc xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh có chuyển biến rõ nét; phát triển toàn diện sự nghiệp văn hóa, trọng tâm là di sản văn hóa được phát huy, tỏa sáng; tổ chức thành công các hoạt động kỷ niệm các ngày lễ lớn trọng đại của Đảng và đất nước, tạo dấu ấn sâu đậm trong đời sống chính trị - xã hội; công nghiệp văn hóa, văn hóa số, kinh tế sáng tạo bước đầu hình thành hệ sinh thái, nhiều mô hình mới, cách làm hiệu quả được triển khai, tạo động lực tăng trưởng mới cho ngành.

Ngoài ra, văn hóa đối ngoại tiếp tục ghi dấu ấn, nhiều hoạt động, chương trình, văn kiện hợp tác về văn hóa, thể thao và du lịch được tổ chức ký kết nhân các chuyến thăm của Lãnh đạo cấp cao của Đảng, Nhà nước.

Với lĩnh vực thể thao thành tích cao đã có bước tiến rõ nét; thể thao quần chúng tiếp tục phát triển sâu rộng, góp phần nâng cao sức khỏe, thể chất và tầm vóc người Việt Nam.

Lĩnh vực du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn, tiếp tục là điểm sáng trong bức tranh kinh tế - xã hội của đất nước, nâng cao vị thế Việt Nam trên bản đồ du lịch khu vực và thế giới. Lần đầu tiên trong lịch sử du lịch Việt Nam đón trên 20 triệu khách quốc tế/năm, dự kiến là 21,5 triệu lượt.

Bên cạnh đó, Báo chí, truyền thông, xuất bản tiếp tục khẳng định vai trò dòng chủ lưu về thông tin, bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo, định hướng của Đảng, Nhà nước.

Theo Bộ trưởng Nguyễn Văn Hùng, năm 2026 là năm bắt đầu chặng đường 5 năm triển khai Nghị quyết Đại hội toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, Nghị quyết về phát triển văn hóa Việt Nam, Bộ và toàn ngành phải “dám nghĩ lớn, hành động lớn, thực hiện những cải cách lớn với quyết tâm chính trị cao nhất và nỗ lực bền bỉ nhất” như chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm, tại các Hội nghị toàn quốc quán triệt các nghị quyết của Bộ Chính trị; “làm việc nào ra việc đấy, việc nào dứt việc đấy”; phân công trong kế hoạch bảo đảm 6 rõ: Rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ sản phẩm, rõ trách nhiệm, rõ thẩm quyền... như chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính.

Tiếp tục triển khai mạnh mẽ 3 trụ cột về thể chế, hạ tầng, nguồn nhân lực về văn hóa, thể thao, thông tin và du lịch đặt trong bối cảnh Chính phủ số, môi trường số, kinh tế số, xã hội số.

Chương trình mục tiêu quốc gia về phát triển văn hóa giai đoạn 2025 - 2035 phải được triển khai hiệu quả; Chiến lược phát triển các ngành công nghiệp văn hóa Việt Nam phải được hiện thực hóa bằng các con số đóng góp vào tăng trưởng bền vững của đất nước, trở thành trụ cột mới của tăng trưởng; Di sản văn hóa phải trở thành tài sản, nguồn lực nổi trội, mang lợi thế so sánh, bảo tồn, tôn tạo, phát huy di sản phải gắn với sinh kế cộng đồng và phát triển bền vững; Sáng tạo nghệ thuật phải đạt được các công trình, tác phẩm văn học, nghệ thuật xứng tầm thời đại; Môi trường văn hóa phải thực sự nhân văn, lành mạnh, văn minh, hiện đại; thể thao cho mọi người phải thực sự trở thành nền tảng, tạo bứt phá cho thể thao thành tích cao, mang về vinh quang cho Tổ quốc; Du lịch phải vẽ lại bản đồ du lịch Việt Nam, tiếp tục là điểm sáng của du lịch thế giới; báo chí truyền thông phải thực sự là dòng chủ lưu, tiên phong trên mặt trận tư tưởng văn hóa, đóng góp xứng đáng vào bảo đảm quốc phòng - an ninh, phát triển kinh tế - xã hội và nâng cao vị thế đất nước.

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Thủ tướng Phạm Minh Chính ghi nhận và biểu dương, năm 2025 và giai đoạn 2021 - 2025, trong bối cảnh nhiều khó khăn, thách thức, Bộ và ngành văn hóa, thể thao và du lịch đã đạt nhiều kết quả quan trọng, đóng góp vào thành tựu chung của đất nước.

Thủ tướng đã khái quát những kết quả, thành tựu của ngành trong năm 2025 và nhiệm kỳ 2021 - 2025: “Văn hóa chiều sâu, lan tỏa; thể thao trọng tâm, trọng điểm; du lịch tăng tốc, bứt phá; truyền thông niềm tin củng cố; nội bộ thương yêu, giúp đỡ; thành tựu nâng tầm, nâng hạng”.

Năm 2026 là năm có ý nghĩa quan trọng, năm diễn ra Đại hội toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, tổ chức bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031, năm đầu triển khai Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2026-2030. Thủ tướng nêu rõ, Bộ và ngành văn hóa, thể thao và du lịch là một trong những ngành phải tiên phong trong thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng và đặc biệt là Nghị quyết của Bộ Chính trị, chương trình mục tiêu quốc gia về văn hóa.

Thủ tướng mong muốn và tin tưởng rằng, ngành văn hóa, thể thao và du lịch sẽ tiếp tục phát huy truyền thống vẻ vang qua các thời kỳ và những thành tựu đã đạt được, luôn đoàn kết, chung sức, đồng lòng, đổi mới mạnh mẽ, nhìn xa, trông rộng, nghĩ sâu, làm lớn; vững bước tiến vào kỷ nguyên mới, với khí thế mới, quyết tâm mới, động lực mới và thành công mới; đóng góp quan trọng, tạo nền tảng vững chắc đưa đất nước phát triển giàu mạnh, hùng cường, văn minh, thịnh vượng, Nhân dân có cuộc sống ấm no, hạnh phúc.