Nắm chắc tình hình địa bàn, chủ động ứng phó mưa bão

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Phạm Đức Tiến kiểm tra, chỉ đạo công tác ứng phó mưa bão tại vùng ven biển xã Vinh Lộc

Trước diễn biến phức tạp của bão số 12; ảnh hưởng của hoàn lưu bão và không khí lạnh kết hợp nhiễu động gió Đông được dự báo sẽ gây mưa lớn diện rộng, kéo dài nhiều ngày, các địa phương đã và đang khẩn trương triển khai các biện pháp ứng phó.

Theo lãnh đạo xã Vinh Lộc, ngày 20/10/2025, Ban chỉ huy Phòng thủ dân sự họp rà soát, triển khai các nhiệm vụ ứng phó bão số 12. Địa phương đã huy động phương tiện, vật tư để sẵn sàng ứng phó. Bên cạnh đó, lực lượng quân sự, công an, biên phòng, y tế, tổ xung kích và các thôn sẵn sàng lực lượng, phương tiện cứu hộ, cứu nạn để kịp thời triển khai ứng phó và khắc phục thiệt hại sau thiên tai. UBND xã chỉ đạo dự trữ 3,5 tấn gạo, 1.140 thùng mỳ ăn liền, 3.600 lít xăng, 1.600 lít nước uống; ngoài ra đã vận động người dân dự trữ lương thực, thực phẩm đảm bảo 7 ngày đề phòng mưa lũ xảy ra dài ngày. Trạm y tế xã đã chuẩn bị đầy đủ cơ số thuốc, lực lượng y, bác sỹ, phòng cấp cứu để điều trị bệnh nhân.

Điểm sạt lở ven biển thôn Mỹ Cảnh, xã Vinh Lộc

Hiện nay, tại xã Vinh Lộc, diện tích rau màu các loại còn khoảng 30 ha, đang thu hoạch. Về thủy sản, các lồng bè đã được gia cố, đảm bảo an toàn. Đối với công tác, bảo đảm an toàn giao thông, công an xã đã xây dựng các phương án để ứng phó với bão xảy ra, đảm bảo an toàn giao thông đường bộ qua các tuyến đường trọng điểm như Tỉnh lộ 21 và tuyến Quốc lộ 49B... Bên cạnh đó, Ban chỉ huy Phòng thủ dân sự xã đã tổ chức tuyên truyền các phương tiện tàu thuyền không ra khơi và neo đậu vào nơi an toàn, đến 19 giờ ngày 20/10/2025, 100% tàu thuyền đã đến nơi neo đậu tránh bão an toàn. Địa phương cũng đã xây dựng phương án tổ chức sơ tán dân với 468 hộ/1.410 khẩu, trong đó sơ tán tại chỗ 419 hộ/1.328 khẩu và di dời tập trung 49 hộ/82 khẩu.

Tại xã Phú Lộc đã tổ chức kêu gọi 536 chiếc tàu thuyền vào bờ neo đậu tránh trú bão, lực lượng Biên phòng đã tổ chức bắn pháo hiệu báo bão số 12 và tổ chức cấm không cho tàu thuyền ra biển. Chính quyền địa phương đã chỉ đạo các thôn chủ động với phương án phòng chống thiên tai sẵn sàng di dời dân đến nơi an toàn do bão kết hợp với mưa lũ, sẵn sàng di dời 403 hộ/1.497 khẩu đến nơi an toàn.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Phạm Đức Tiến kiểm tra tại điểm sạt lở ở xã Phú Lộc

Tại các điểm kiểm tra, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Phạm Đức Tiến chỉ đạo cấp ủy, chính quyền phải nắm chắc tình hình địa bàn để di dời người dân sinh sống dọc tuyến biển lên những nơi cao ráo, tránh bờ biển xâm thực, nước dâng cao khi mưa lớn; tuyệt đối không để người dân nào ở lại những nơi nguy hiểm khi bão đến.

Bên cạnh đó, cấp ủy, chính quyền địa phương, lực lượng có liên quan cần nắm chắc diễn biến của bão; thực hiện nghiêm túc phương châm “4 tại chỗ”; trong đó, đặc biệt chú ý đến việc dự trữ lương thực, thực phẩm, thuốc men để tiếp ứng cho người dân khi cần thiết, luôn nỗ lực cố gắng để ứng phó với bão số 12, giảm thiểu đến mức thấp nhất những thiệt hại do mưa bão gây ra. Lực lượng quân sự, biên phòng phối hợp với chính quyền địa phương huy động lực lượng, chỉ dẫn, giúp đỡ Nhân dân neo đậu, chằng chống phương tiện tàu thuyền…