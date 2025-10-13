Xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia tạo nền tảng chiến lược cho phát triển đất nước

Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố, Trưởng ban Chỉ đạo PTKH,CN,ĐMST&CĐS thành phố Nguyễn Văn Phương chủ trì tại điểm cầu TP. Huế

Sáng 15/10, Ban Chỉ đạo Trung ương về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số (PTKH, CN, ĐMST&CĐS) tổ chức Phiên họp Thường trực, nhằm sơ kết tình hình triển khai Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị trong quý III/2025 và xác định nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm những tháng cuối năm.

Tổng Bí thư Tô Lâm, Trưởng ban Chỉ đạo Trung ương chủ trì phiên họp. Tại điểm cầu TP. Huế, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố, Trưởng ban Chỉ đạo PTKH, CN, ĐMST&CĐS thành phố Nguyễn Văn Phương chủ trì; cùng các thành viên Ban Chỉ đạo và đại diện Đại học Huế tham dự.

Chuyển biến mạnh mẽ, nhiều kết quả nổi bật

Theo báo cáo của Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương, quý III/2025 là giai đoạn chuyển từ hoàn thiện thể chế sang triển khai thực thi quyết liệt, tạo ra nhiều kết quả cụ thể. Trong tổng số 1.133 nhiệm vụ theo Nghị quyết 57, đã có 53% hoàn thành, tăng rõ rệt so với quý II.

Trong lĩnh vực chuyển đổi số quốc gia, hạ tầng và nền tảng số được nâng cấp toàn diện; mạng 5G phủ sóng toàn quốc; 41 trung tâm dữ liệu vận hành ổn định; Cổng Dịch vụ công quốc gia kết nối 34 địa phương, tiếp nhận hơn 11,7 triệu hồ sơ trực tuyến, góp phần tiết kiệm chi phí cho người dân, doanh nghiệp. Tỷ lệ thủ tục hành chính cung cấp trực tuyến đạt 90% ở cấp địa phương, 50% ở cấp bộ, ngành; tỷ lệ số hóa hồ sơ hơn 78%.

Đối với TP. Huế, đến hết quý III/2025 đã hoàn thành 113/139 nhiệm vụ (81,2%); trong đó 102 nhiệm vụ đúng tiến độ. Hạ tầng số của Huế thuộc nhóm dẫn đầu cả nước, 100% cơ quan kết nối mạng số liệu chuyên dùng của Chính phủ; toàn bộ UBND cấp xã vận hành “một cửa điện tử hiện đại”; gần 15.000 tài khoản thư công vụ được cấp phát.

Huế hiện nằm trong “top” 5 địa phương có tỷ lệ hồ sơ trực tuyến cao nhất (93,37%); 100% thủ tục hành chính thực hiện không phụ thuộc địa giới hành chính; hơn 950 bảng dữ liệu, 119 bộ dữ liệu mở, 12/16 dịch vụ dữ liệu đã kết nối nền tảng quốc gia, góp phần xây dựng chính quyền điện tử, đô thị thông minh.

Tuy nhiên, tiến độ thực hiện một số nhiệm vụ chiến lược còn chậm, nhất là trong xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia và hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật. Tại Huế, một số dự án trọng điểm như Khu công nghệ cao, cơ sở dữ liệu chuyên ngành triển khai chậm; nguồn lực đầu tư còn phân tán, nhân lực công nghệ cao còn thiếu; liên thông dữ liệu giữa Trung ương và địa phương còn hạn chế.

Toàn cảnh hội nghị tại điểm cầu TP. Huế

Hành động quyết liệt, không được bàn lùi

Để hoàn thành các mục tiêu năm 2025, Ban Chỉ đạo Trung ương xác định sẽ siết chặt kỷ luật, nâng cao trách nhiệm người đứng đầu; hoàn thiện hạ tầng và dữ liệu quốc gia; đẩy mạnh kết nối, chia sẻ giữa các bộ, ngành, địa phương; phát triển Trung tâm dữ liệu quốc gia và các nền tảng dùng chung; khuyến khích doanh nghiệp trong nước tham gia sâu hơn vào chuỗi cung ứng công nghệ cao.

Đối với TP. Huế, Thành ủy và UBND thành phố sẽ tiếp tục hoàn thiện thể chế, đồng bộ triển khai các hoạt động khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số; đầu tư hạ tầng dữ liệu, hoàn thiện Trung tâm dữ liệu thành phố; ưu tiên đào tạo nhân lực số cấp cơ sở, củng cố hoạt động Tổ công nghệ số cộng đồng, triển khai chương trình “Bình dân học vụ số” nhằm bảo đảm không ai bị bỏ lại phía sau trong tiến trình chuyển đổi số.

Kết luận phiên họp, Tổng Bí thư Tô Lâm khẳng định: “Khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo phải thực sự trở thành động lực trung tâm của phát triển; chuyển đổi số phải là phương thức đột phá để nâng cao năng lực quản trị quốc gia và năng suất xã hội”.

Tổng Bí thư yêu cầu các bộ, ngành, địa phương kiên quyết hoàn thành các nhiệm vụ năm 2025, tuyệt đối không được chậm trễ, không bàn lùi. Nếu không hoàn thành nhiệm vụ trong quý IV năm nay thì sẽ kéo chậm cả tiến độ của nhiệm kỳ sau.

Đặc biệt, Tổng Bí thư Tô Lâm chỉ rõ, xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia là nhiệm vụ cấp thiết, có ý nghĩa chiến lược trong tiến trình chuyển đổi số và quản trị quốc gia hiện đại. Các bộ, ngành, địa phương phải chủ động, khẩn trương xây dựng, hoàn thiện hệ thống dữ liệu, bảo đảm đồng bộ, kết nối, chia sẻ. Đây là nguồn tài nguyên chung của đất nước, là nền tảng để hoạch định chính sách, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh và an sinh xã hội.

Về bảo đảm an ninh, an toàn dữ liệu, Tổng Bí thư yêu cầu từng ngành, địa phương xây dựng phương án bảo vệ, ứng phó rủi ro, không để xảy ra lộ lọt, xâm nhập, bảo đảm an toàn tuyệt đối cho hệ thống dữ liệu quốc gia.

Đối với cải cách thủ tục hành chính, Tổng Bí thư Tô Lâm giao Bộ Tư pháp chủ trì phối hợp với Bộ Nội vụ rà soát, đánh giá toàn diện trước ngày 15/11/2025; kiên quyết bãi bỏ thủ tục rườm rà, chồng chéo, tạo thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp; tiến tới xây dựng hệ thống thủ tục hành chính thông minh, tự động, minh bạch, góp phần hình thành nền hành chính hiện đại, phục vụ hiệu quả.

“Đây không chỉ là nhiệm vụ kỹ thuật, mà là yêu cầu mang tính chính trị, thể hiện năng lực quản trị quốc gia hiện đại, vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh”, Tổng Bí thư Tô Lâm nhấn mạnh.