Xung lực mới thúc đẩy quan hệ hợp tác giữa Việt Nam với Phần Lan và Bulgaria

Tổng Bí thư Tô Lâm và Tổng thống Bulgaria Rumen Radev hội đàm chính thức. (Ảnh: THỐNG NHẤT/TTXVN)

Phóng viên: Xin Bộ trưởng cho biết những kết quả nổi bật đã đạt được trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Phần Lan và Bulgaria của Tổng Bí thư Tô Lâm?

Bộ trưởng Lê Hoài Trung: Chuyến thăm của Tổng Bí thư Tô Lâm và Phu nhân cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam không chỉ là chuyến thăm lịch sử đầu tiên của Tổng Bí thư ta đến Phần Lan kể từ khi hai nước thiết lập quan hệ ngoại giao (năm 1973) và Bulgaria kể từ khi bạn chuyển đổi thể chế (năm 1990), mà còn là chuyến thăm đầu tiên của người đứng đầu Đảng ta tới khu vực Bắc Âu và Balkan, khẳng định sự quan tâm thúc đẩy hợp tác của Việt Nam với các nước bạn bè truyền thống và với khu vực này.

Chuyến thăm đã thành công tốt đẹp với nhiều hoạt động quan trọng, trong đó có các cuộc hội đàm, hội kiến với Tổng thống, Thủ tướng, lãnh đạo Quốc hội các nước, các cuộc gặp gỡ, tiếp xúc với các chính đảng, đại diện các tổ chức quần chúng, tổ chức hữu nghị, doanh nghiệp, đại diện bà con cộng đồng người Việt Nam tại Bắc Âu và Balkan và với nhiều văn kiện quan trọng đã được ký kết.

Trong những ngày qua, lãnh đạo cấp cao và nhân dân Phần Lan, Bulgaria đã dành cho Tổng Bí thư Tô Lâm và Phu nhân cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam sự đón tiếp trọng thị, thân tình với nhiều biệt lệ. Chúng ta được sống lại không khí và tình cảm của nhân dân các nước xã hội chủ nghĩa Đông Âu và các nước Bắc Âu ủng hộ nhiệt thành nhân dân Việt Nam. Trong các cuộc tiếp xúc, lãnh đạo cấp cao các nước bày tỏ ấn tượng về những thành tựu to lớn của Việt Nam trên tất cả các mặt cũng như coi trọng vị thế và vai trò của Việt Nam tại khu vực châu Á-Thái Bình Dương.

Có thể khẳng định, chuyến thăm đạt được những kết quả hết sức quan trọng như sau:

Thứ nhất, trên cơ sở tin cậy chính trị và nền tảng hợp tác ngày càng thực chất, Việt Nam và các nước đã nhất trí thiết lập quan hệ Đối tác chiến lược Việt Nam-Phần Lan và Việt Nam-Bulgaria. Những khuôn khổ hợp tác mới này đã đưa Phần Lan và Bulgaria trở thành các Đối tác chiến lược đầu tiên của Việt Nam tại khu vực Bắc Âu và Balkan, khẳng định sự coi trọng đặc biệt của Việt Nam đối với khu vực, các nước bạn bè truyền thống, phát huy hơn nữa mối quan hệ truyền thống tốt đẹp, mở ra giai đoạn phát triển mới cho quan hệ giữa Việt Nam và hai nước, thúc đẩy hợp tác sâu rộng, thực chất và hiệu quả trên mọi lĩnh vực.

Tổng thống Cộng hòa Phần Lan Alexander Stubb và Phu nhân chủ trì Lễ đón chính thức Tổng Bí thư Tô Lâm và Phu nhân thăm chính thức Cộng hòa Phần Lan. (Ảnh: THỐNG NHẤT/TTXVN)

Thứ hai, trong chuyến thăm, Tổng Bí thư Tô Lâm và các nhà lãnh đạo Phần Lan và Bulgaria đã ưu tiên dành nhiều thời gian trao đổi các biện pháp chiến lược, xác định các trụ cột hợp tác tương xứng với tầm mức mới của quan hệ song phương, qua đó tạo nên xung lực mới thúc đẩy mạnh mẽ quan hệ hợp tác song phương, đáp ứng yêu cầu mới trong giai đoạn phát triển mới của Việt Nam và hai nước và trong bối cảnh tình hình quốc tế diễn biến nhanh chóng, phức tạp.

Xuyên suốt các hoạt động đối ngoại quan trọng với các nhà lãnh đạo cấp cao của Phần Lan và Bulgaria, Tổng Bí thư Tô Lâm đề nghị các nước có tiếng nói thúc đẩy 7 nước còn lại trong EU sớm phê chuẩn Hiệp định Bảo hộ đầu tư Việt Nam-EU (EVIPA) cũng như tích cực ghi nhận, ủng hộ tiến trình cải thiện thực thi pháp luật và minh bạch hóa trong khai thác thủy sản của Việt Nam, qua đó thúc đẩy EC sớm gỡ thẻ vàng IUU đối với hải sản xuất khẩu của Việt Nam.

Thứ ba, Tổng Bí thư Tô Lâm đã trao đổi sâu rộng với lãnh đạo cấp cao Phần Lan và Bulgaria về tình hình khu vực và quốc tế cùng quan tâm, trong đó cùng khẳng định tầm quan trọng của việc duy trì hòa bình, ổn định của khu vực và trên thế giới; ủng hộ giải quyết các tranh chấp bằng biện pháp hòa bình, trên cơ sở tôn trọng luật pháp quốc tế, kêu gọi kiềm chế và chấm dứt xung đột; nhất trí phối hợp để góp phần củng cố hòa bình, ổn định, an ninh ở các khu vực và trên thế giới.

Thứ tư, chuyến thăm đã góp phần thúc đẩy tình cảm gắn bó giữa nhân dân Việt Nam với nhân dân các nước bạn bè truyền thống, cũng như tinh thần đoàn kết, gắn bó của những người Việt Nam không chỉ tại Phần Lan và Bulgaria, mà còn tại các nước trong khu vực với quê hương đất nước.

Về tổng thể, chuyến thăm đã tiếp tục tích cực thực hiện đường lối đối ngoại đa phương hóa, đa dạng hóa, thúc đẩy hài hòa quan hệ với các đối tác ở khu vực khác, thể hiện đường lối đối ngoại cũng như bản sắc ngoại giao Việt Nam thủy chung. Chuyến thăm cũng củng cố cục diện đối ngoại thuận lợi; huy động nguồn lực cho phát triển, nhất là các lĩnh vực mới và nâng cao vị thế của Đảng và của đất nước.

Phóng viên: Xin Bộ trưởng cho biết những định hướng lớn triển khai các kết quả đạt được trong chuyến công tác vừa qua tại Phần Lan và Bulgaria?

Bộ trưởng Lê Hoài Trung: Với những kết quả quan trọng như trên, có thể nói chuyến thăm chính thức tới Phần Lan và Bulgaria của Tổng Bí thư có ý nghĩa quan trọng và mở ra một chương mới trong quan hệ hợp tác nhiều mặt Việt Nam-Phần Lan, Việt Nam-Bulgaria.

Chuyến thăm cũng chuyển tải mạnh mẽ thông điệp chính sách của Việt Nam đến bạn bè quốc tế trên ba phương diện sau: Một là, về đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, đa phương hóa, đa dạng hóa, chủ động, tích cực hội nhập quốc tế toàn diện, sâu rộng và hiệu quả và phát huy vai trò tích cực, trách nhiệm với cộng đồng quốc tế trong kỷ nguyên mới. Hai là, khẳng định Việt Nam trước sau như một luôn dành ưu tiên và nhất quán duy trì, phát triển quan hệ với các nước bạn bè truyền thống. Và ba là, thúc đẩy hợp tác sâu rộng, thực chất với các đối tác quan trọng tại châu Âu, trong đó có các đối tác EU.

Trong thời gian tới, phát huy kết quả chuyến thăm, trên cơ sở thống nhất và đồng bộ giữa các bộ, ban, ngành và địa phương, Việt Nam sẽ cùng Phần Lan và Bulgaria triển khai hiệu quả các kết quả chuyến thăm, nhất là Tuyên bố chung về việc thiết lập quan hệ Đối tác chiến lược với các nước, theo đó sẽ tập trung vào 4 trọng tâm sau:

Một là, triển khai đồng bộ, toàn diện nội hàm Tuyên bố chung về việc thiết lập quan hệ Đối tác chiến lược với các nước, nhất là việc tăng cường tin cậy chính trị cao, tương xứng tầm vóc quan hệ hiện nay thông qua đẩy mạnh tiếp xúc, trao đổi đoàn cấp cao và các cấp toàn diện trên các kênh Đảng, Nhà nước, Quốc hội và giao lưu nhân dân, trong khuôn khổ song phương và đa phương.

Hai là, chú trọng đẩy mạnh hợp tác trong các lĩnh vực thuộc thế mạnh mỗi nước như kinh tế số, kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn, khoa học-công nghệ… với Phần Lan; công nghệ thông tin, an ninh mạng, chính phủ điện tử, quản trị công… với Bulgaria, qua đó đưa quan hệ Đối tác chiến lược Việt Nam với các nước ngày càng đi vào chiều sâu, thiết thực, đáp ứng lợi ích của mỗi bên.

Ba là, Việt Nam và Phần Lan, Bulgaria sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ trên các diễn đàn quốc tế và khu vực nhằm đóng góp vào hòa bình, ổn định và phát triển tại hai khu vực và trên thế giới…

Bốn là, triển khai các biện pháp nhằm nâng cao hiệu quả của các mặt công tác quan trọng khác như giao lưu văn hóa, tôn vinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, công tác người Việt Nam tại các nước, qua đó phát huy hơn nữa vai trò của các lĩnh vực này nhằm thúc đẩy tình hữu nghị, sự hiểu biết, và hợp tác ngày càng sâu rộng, bền chặt giữa ta với các nước.

Phóng viên: Trân trọng cảm ơn Bộ trưởng!