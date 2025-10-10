  • Huế ngày nay Online
Tổng Bí thư Tô Lâm dự Lễ khánh thành tượng Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Triều Tiên

ClockThứ Sáu, 10/10/2025 15:13
Trong khuôn khổ chuyến thăm cấp Nhà nước tới Triều Tiên và dự Lễ kỷ niệm 80 năm Ngày thành lập Đảng Lao động Triều Tiên, sáng 10/10 (giờ địa phương), Tổng Bí thư Tô Lâm cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã dự Lễ khánh thành tượng Chủ tịch Hồ Chí Minh trong khuôn viên Đại sứ quán Việt Nam tại Triều Tiên.

Tổng Bí thư Tô Lâm thăm Trường Mẫu giáo Kiêng Sang và lớp học mang tên Chủ tịch Hồ Chí MinhTổng Bí thư Tô Lâm đến Bình Nhưỡng, bắt đầu thăm cấp Nhà nước tới Triều Tiên

 Tổng Bí thư Tô Lâm và các đại biểu thực hiện nghi thức khánh thành Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Cùng dự về phía Triều Tiên có Ủy viên Thường vụ Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tổ chức Trung ương Đảng Lao động Triều Tiên Cho Yong Won và đại diện một số bộ, ngành của Triều Tiên.

Phát biểu khai mạc Lễ khánh thành, Đại sứ Việt Nam tại Triều Tiên Lê Bá Vinh nhấn mạnh, Chủ tịch Hồ Chí Minh là vị lãnh tụ kính yêu của nhân dân Việt Nam, anh hùng giải phóng dân tộc, nhà văn hóa kiệt xuất, người bạn thân thiết của nhân dân Triều Tiên. Công trình tượng Chủ tịch Hồ Chí Minh được khánh thành và đặt trong khuôn viên Đại sứ quán Việt Nam tại Triều Tiên là niềm vui không chỉ của nhân dân Việt Nam mà còn là niềm vui của nhân dân Triều Tiên bởi trong quá trình xây dựng luôn nhận được sự ủng hỗ thuận lợi của các cơ quan, ban, ngành và nhân dân Triều Tiên.

 Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh trong khuôn viên Đại sứ quán Việt Nam tại Triều Tiên

Đại sứ Lê Bá Vinh cho biết, Việt Nam và Triều Tiên thiết lập quan hệ ngoại giao cách đây 75 năm.

Ngày 31/1/1950, nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa (nay là nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam) và Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên đã chính thức thiết lập quan hệ ngoại giao. Mối quan hệ hữu nghị truyền thống giữa hai Đảng, hai nước do Chủ tịch Hồ Chí Minh và Chủ tịch Kim Nhật Thành đích thân xây dựng. Từ đó đến nay, mối quan hệ hữu nghị, truyền thống giữa hai nước luôn được hai Đảng, hai Nhà nước và Nhân dân hai nước coi trọng, không ngừng được củng cố và phát triển. Hai bên duy trì sự ủng hộ, giúp đỡ lẫn nhau trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc và xây dựng chủ nghĩa xã hội ở mỗi nước.

Năm 1957, Chủ tịch Hồ Chí Minh có chuyến thăm hữu nghị chính thức Triều Tiên và nhân chuyến thăm này, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã khẳng định, Việt Nam và Triều Tiên tuy đường xa nhưng lòng rất gần, tuy cách xa ngàn dặm nhưng gắn bó với nhau như tình anh em thân thiết.

Nhân dịp này, Tổng Bí thư Tô Lâm và Ủy viên Thường vụ Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tổ chức Trung ương Đảng Lao động Triều Tiên Cho Yong Won đã cắt băng khánh thành tượng Chủ tịch Hồ Chí Minh trong khuôn viên Đại sứ quán Việt Nam tại Triều Tiên.

