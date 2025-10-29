Sẻ chia cùng người dân vùng lũ

Người dân tổng dọn vệ sinh tại đường Lương Thế Vinh. Ảnh: Thanh Hương

Tranh thủ chung tay khi ngớt mưa

Sáng 29/10, tranh thủ khi nước tạm rút, chính quyền và nhân dân phường Thuận Hóa đã cùng chung tay tổng dọn vệ sinh, giúp nhau sớm ổn định cuộc sống.

Các tổ dân phố, đoàn viên thanh niên, lực lượng dân quân tự vệ cùng công nhân môi trường đô thị tích cực thu gom rác thải, bùn đất, khơi thông cống rãnh, xịt rửa đường sá và khu dân cư, trong đó có nhiều tuyến đường ngập sâu, như Phan Đình Phùng, Phan Châu Trinh, Bùi Thị Xuân, Nguyễn Huệ... Với phương châm “nước rút đến đâu, làm sạch đến đó”, hoạt động vệ sinh được triển khai đồng bộ.

Không chỉ riêng phường Thuận Hóa, nhiều địa phương của thành phố cũng khẩn trương huy động tất cả các lực lượng, nhân dân tham gia dọn vệ sinh, khắc phục hậu quả mưa lũ. Tại xã Hưng Lộc, công tác khắc phục sạt lở và dọn dẹp vệ sinh khi nước rút được tiến hành song song. Ngoài khắc phục tuyến đường vào thôn Phụng Sơn đã làm chia cắt, cô lập các hộ dân sông trong thôn Phụng Sơn, đến nay đã lưu thông trở lại thì các lực lượng trên địa bàn xã cùng với các đoan viên, thanh niên tại địa phương đã ra quân dọn dẹp vệ sinh ở những khu vực nước vừa rút, trong đó có các thôn Hòa Vang, Bình An, Thuận Hóa, Hòa Mỹ…

Các lực lượng tại xã Hưng Lộc cùng người dân dọn bùn sau lũ. Ảnh: Hữu Phúc

Tại xã Lộc An, trong sáng 29/10, lượng mưa đã giảm, nước rút dần, người dân các vùng an toàn đang rời các địa điểm tạm lánh để về nhà dọn dẹp vệ sinh sau lũ. Chính quyền địa phương tiếp tục chỉ đạo các cơ quan, đơn vị liên quan thường xuyên thông tin liên tục cho bà con nhân dân trên địa bàn để chủ động thực hiện các giải pháp ứng phó với tình hình ngập lụt và dọn dẹp vệ sinh bằng 3 hình thức: Trên hệ thống loa truyền thanh, xe chạy lưu động, trên các trang mạng xã hội Facebook, Zalo. Các lực lượng của địa phương phối hợp, hỗ trợ người dân chung tay dọn vệ sinh ở những vùng nước rút.

Đảm bảo nhu yếu phẩm cho bệnh nhân và người nhà Lãnh đạo Sở Y tế TP. Huế đã chỉ đạo đối với các cơ sở khám chữa bệnh trên địa bàn khi nhiều cơ sở vẫn còn ngập sâu, ảnh hưởng đến việc đi lại của người dân phải đảm bảo nhu yếu phẩm cho bệnh nhân, người nhà bệnh nhân và nhân viên y tế tại các cơ sở khám bệnh. Theo báo cáo nhanh của Sở Y tế, đến sáng 29/10 toàn thành phố có 25 cơ sở trạm y tế bị ngập lụt (nước vào trạm), trong đó có nhiều trạm ngập sâu từ 0,7 -1 mét, như: trạm Vỹ Dạ, Hương An, Thủy Thanh cơ sở 2… Ngoài ra, có 8 đơn vị bị ngập lụt, trong đó có 5 bệnh viện chuyên khoa: Y học cổ truyền, BV Phổi, BV Mắt, BV Phục hồi chức năng cơ sở 2 và BV Da Liễu; Trung tâm y tế Quảng Điền… Từ 8h00 ngày 21/10 đến 6h00 ngày 29/10, có hơn 11.430 bệnh nhân điều trị nội trú. Cùng với công tác phòng chống bão lụt, thiên tai, Sở Y tế đề nghị các đơn vị, cơ sở y tế đảm bảo công tác hậu cần, nhu yếu phẩm cho bệnh nhân, người nhà bệnh nhân và nhân viên viên y tế tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh đang bị ngập lụt, chia cắt. Đồng thời, tăng cường giám sát dịch tễ, phát hiện sớm và xử lý kịp thời các ổ dịch: tiêu chảy, tay chân miệng, cúm, sốt xuất huyết, bệnh về da, đau mắt đỏ, sốt rét, leptospira, bệnh đường ruột…; tổ chức phun hóa chất khử khuẩn, diệt ruồi muỗi, xử lý nước sinh hoạt, giếng bị ngập cũng như hướng dẫn người dân vệ sinh môi trường, ăn chín - uống sôi - ở sạch, thu gom và chôn lấp xác động vật đúng quy định.

Hướng đến người dân vùng ngập lụt

Song song với công tác vệ sinh môi trường, nhiều hoạt động hỗ trợ người dân vùng ngập sâu cũng được triển khai kịp thời. Tại Trường Tiểu học Trường An (phường Thuận Hóa), “bếp ăn yêu thương” của hơn 20 chị em phụ nữ Huế đã đỏ lửa suốt nhiều ngày mưa lũ. Những người phụ nữ là cán bộ, giáo viên, công chức và người lao động trên địa bàn đã tự nguyện góp công, góp của để nấu gần 3.000 suất cơm nóng, gửi đến bà con bị cô lập trong nước lũ.

Các đơn vị và người dân xã Chân Mây - Lăng Cô chuẩn bị thực phẩm khô gửi bà con vùng còn ngập lụt. Ảnh: Hữu Phúc

Những hành động nhỏ nhưng đầy nghĩa tình ấy đã góp phần lan tỏa tinh thần tương thân tương ái của người dân Huế trong hoạn nạn. Hiện, UBND phường Thuận Hóa tiếp tục kêu gọi toàn thể nhân dân chủ động vệ sinh môi trường, dọn dẹp nhà cửa, thu gom rác thải, phòng chống dịch bệnh, góp phần xây dựng khu dân cư xanh - sạch - đẹp, an toàn sau mưa lũ.

Tại xã Chân Mây - Lăng Cô, tinh thần “lá lành ít đùm lá rách nhiều” đang được lan tỏa. Mặc dù chịu nhiều ảnh hưởng bởi thiên tai, nhưng qua kết nối của UBMTTQ Việt Nam xã, sau khi nước rút dần, nhiều thầy cô giáo, các nhà hảo tâm, người dân trên địa bàn xã đã chung tay mua nguyên liệu làm các thực phẩm và đóng gói gửi những nghĩa tình đến mọi người, đặc biệt là các em sinh viên đang gặp khó khăn trong những ngày mưa lũ trên địa bàn thành phố Huế.

Hiện nay, nhiều tổ chức, đơn vị trong và ngoài thành phố cũng đang tập trung hỗ trợ người dân vùng lũ. Trong sáng 29/10, đoàn cứu trợ tỉnh Phú Thọ phối hợp với Giáo hội Phật giáo Việt Nam và UBND phường Thủy Xuân (TP. Huế) trao hơn 400 suất quà gồm mì tôm, sữa, nước uống và các nhu yếu phẩm thiết yếu cho người dân vùng ngập sâu.

Do ảnh hưởng của đợt mưa lớn kéo dài, nhiều khu vực tại phường Thủy Xuân như tổ dân phố Đông Phước 1, Đông Phước 2, Lương Quán... bị ngập từ 1,5 đến gần 2 mét, giao thông chia cắt, sinh hoạt của người dân bị đảo lộn. Đoàn công tác đã chủ động tiếp cận từng khu vực, trao quà và thăm hỏi, động viên các hộ dân bị ảnh hưởng nặng.

Lãnh đạo phường Thủy Xuân và đoàn cứu trợ tỉnh Phú Thọ trao quà hỗ trợ cho người dân vùng ngập sâu trên địa bàn Ảnh: Bạch Châu

Ông Đặng Hữu Hải, Chủ tịch UBND phường Thủy Xuân, cho biết hiện trên địa bàn vẫn còn một số khu vực ngập sâu, chính quyền đang phối hợp với lực lượng cứu hộ và các đoàn thiện nguyện tiếp tục hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả, dọn dẹp nhà cửa và vệ sinh môi trường sau lũ. Riêng hoạt động cứu trợ kịp thời đã giúp người dân giảm bớt khó khăn trước mắt, thể hiện tinh thần đoàn kết, sẻ chia của cộng đồng hướng về miền Trung trong mùa mưa lũ năm nay.

Tại Hương Trà, đến sáng 29/10, còn 8 tổ dân phố ngập diện rộng với độ sâu 0,2-0,5m; một số tuyến đường nội thị ngập từ 0,3-1m. Hiện, toàn phường có 915 nhà bị ngập. Hỗ trợ những hộ bị ảnh hưởng bởi mưa lũ, trong 2 ngày 28 - 29/10, UBMTTQ Việt Nam phường, các tổ chức chính trị - xã hội, nhóm thiện nguyện, cơ sở tôn giáo, cá nhân hảo tâm trong và ngoài địa phương đã trao 1.000 suất quà (gạo, mỳ tôm, dầu ăn) trị giá 400 triệu đồng, 2.000 suất cơm trị giá 40 triệu đồng và 40 triệu đồng tiền mặt.

Chiều nay, trên địa bàn thành phố lại xuất hiện mưa to, có nơi mưa rất to, dự báo những ngày lũ sắp tới còn thất thường. Giữa muôn vàn gian khó bởi thiên tai, những tấm lòng sẻ chia với Huế đã góp phần sưởi ấm lòng người.