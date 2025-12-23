Tìm hiểu chính sách, pháp luật về phòng, chống mua bán người trong học sinh, sinh viên

Nhiều tiểu phẩm ý nghĩa được các đội thể hiện tại hội thi

Hội thi thu hút sự tham gia của đông đảo học sinh, sinh viên nhà trường với nhiều phần thi phong phú, sinh động như: chào hỏi, trắc nghiệm kiến thức, tiểu phẩm tuyên truyền, chia sẻ kinh nghiệm và phần thi dành cho khán giả. Thông qua hình thức thể hiện sáng tạo, các đội thi đã mang đến những thông điệp gần gũi, dễ hiểu, phản ánh rõ thực trạng, hậu quả cũng như các thủ đoạn tinh vi của tội phạm mua bán người hiện nay.

Lãnh đạo Sở Y tế cho hay, những năm qua, tình hình tội phạm mua bán người diễn biến phức tạp, với nhiều phương thức, thủ đoạn ngày càng tinh vi, đặc biệt lợi dụng sự thiếu hiểu biết, tâm lý nhẹ dạ, cả tin của thanh thiếu niên, học sinh, sinh viên. Do đó, việc tăng cường tuyên truyền, phổ biến pháp luật và trang bị kỹ năng tự bảo vệ cho các em là yêu cầu cấp thiết.

Hội thi nhằm giúp học sinh, sinh viên nâng cao hiểu biết về chính sách, pháp luật của Nhà nước trong phòng, chống mua bán người; nhận diện rõ các hành vi, thủ đoạn của tội phạm; đồng thời phát huy vai trò, trách nhiệm của tuổi trẻ trong việc xây dựng môi trường học đường an toàn, lành mạnh. Đặc biệt, hội thi còn góp phần tuyên truyền, phổ biến những điểm mới của Luật Phòng, chống mua bán người năm 2024, giúp các em chủ động hơn trong việc phòng ngừa, phát hiện và tố giác các hành vi vi phạm pháp luật.