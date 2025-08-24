Bão số 5 hướng về vùng biển Nam vịnh Bắc Bộ với sức mạnh cấp 13 - 14, giật cấp 16

Cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Ba Nang (Bộ đội Biên phòng Quảng Trị) hỗ trợ người dân cắt tỉa cây xanh, chằng chống nhà cửa ứng phó mưa bão. Ảnh: TTXVN phát

Nhận định cụ thể về diễn biến bão, Phó Giáo sư, Tiến sĩ, Giám đốc Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia Mai Văn Khiêm cho biết, đến 22 giờ ngày 24/8, bão trên vùng biển Nam vịnh Bắc Bộ; cách Nghệ An khoảng 300 km, cách Hà Tĩnh khoảng 270 km về phía Đông Đông Nam với sức gió mạnh cấp 13 - 14, giật cấp 16; di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc với tốc độ khoảng 20 km/h. Khu vực chịu ảnh hưởng là vùng biển phía Tây khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm đặc khu Hoàng Sa), vịnh Bắc Bộ, vùng biển Nam Quảng Trị-Thành phố Huế (bao gồm đảo Hòn Ngư, đặc khu Cồn Cỏ). Cấp độ rủi ro thiên tai cấp 3.

Đến 10 giờ ngày 25/8, bão trên vùng biển từ Thanh Hóa đến Quảng Trị với sức gió mạnh cấp 12 - 13, giật cấp 15; di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc với tốc độ khoảng 20 km/h. Khu vực chịu ảnh hưởng là vùng biển phíaTây khu vực Bắc Biển Đông, vịnh Bắc Bộ, vùng biển Nam Quảng Trị-Thành phố Huế (bao gồm đảo Hòn Ngư, đặc khu Cồn Cỏ) với cấp độ rủi ro thiên tai cấp 3. Vùng biển ven bờ từ Thanh Hóa đến Quảng Trị cấp 4.

Đến 10 giờ ngày 26/8, bão trên khu vực biên giới LàoThái Lan với sức gió cấp 6, giật cấp 8; di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc với tốc độ khoảng 20 km/h và suy yếu dần. Khu vực chịu ảnh hưởng là vịnh Bắc Bộ, vùng biển Nam Quảng Trị-Thành phố Huế (bao gồmđảo Hòn Ngư, đặc khu Cồn Cỏ) với cấp độ rủi ro thiên tai cấp 3. Vùng biển ven bờ từ Thanh Hóa đến Quảng Trị, đất liền các tỉnh từ Thanh Hóa đến phía Bắc Quảng Trị cấp 4.

Đến 22 giờ ngày 26/8, bão di chuyển trên đất liền khu vực Thượng Lào với sức gió dưới cấp 6; di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc với tốc độ khoảng 15-20 km/h và suy yếu dần thành vùng áp thấp.

Do ảnh hưởng của bão, vùng biển phía Tây khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm đặc khu Hoàng Sa), có gió mạnh cấp 9-11, vùng gần tâm bão đi qua cấp 12 - 14, giật cấp 16, sóng biển cao 5 - 7m, vùng gần tâm bão 8 - 10m, biển động dữ dội.

Từ trưa và chiều 24/8, vùng biển từ Thanh Hóa đến Thành phố Huế (bao gồm đảo Hòn Ngư, đặc khu Cồn Cỏ) có gió mạnh dần lên cấp 7-9, sau tăng lên cấp 10-11, vùng gần tâm bão đi qua cấp 12-14, giật cấp 16; sóng cao 5-7m, vùng gần tâm 8-10m; biển động dữ dội.

Từ chiều 24/8, Bắc vịnh Bắc Bộ (bao gồm các đặc khu: Cát Hải, Cô Tô, Vân Đồn) có gió mạnh dần lên cấp 6-7, giật cấp 9; riêng phía Nam khu vực Bắc vịnh Bắc Bộ (bao gồm đặc khu Bạch Long Vĩ) có gió mạnh cấp 8-9, giật cấp 11, sóng cao 2,5-4,5m, biển động rất mạnh.

Vùng ven biển và các đảo từ Hải Phòng-Bắc Quảng Trị có nước dâng do bão cao từ 0,5-1,5m. Mực nước theo mốc trạm tại Hòn Dấu (Hải Phòng) cao 3,3-3,8m, Ba Lạt (Ninh Bình) 1,7-2,1m, Sầm Sơn (Thanh Hoá) 3,2-3,7m, tại Hòn Ngư (Nghệ An) 3,2- 3,6m, tại Cửa Nhượng (Hà Tĩnh) 2,2-2,6m. Nguy cơ cao ngập úng tại những vùng trũng, thấp ở ven biển, cửa sông do nước dâng và sóng lớn vào chiều và tối 25/8.

Giám đốc Mai Văn Khiêm cảnh báo: Thời tiết trên biển, vùng đất liền ven biển trong bão cực kỳ nguy hiểm, không an toàn cho bất kỳ phương tiện, công trình nào hoạt động trong vùng nguy hiểm như: Tàu du lịch, tàu chở khách, tàu vận tải, lồng, bè, khu nuôi trồng thủy sản, đê, kè, tuyến đường ven biển. Các phương tiện có khả năng cao bị lật úp, phá hủy; ngập úng do gió mạnh, sóng lớn và nước biển dâng.

Trên đất liền, từ đêm 24/8, trên đất liền từ Thanh Hóa đến Quảng Trị có gió mạnh dần lên cấp 8-10, vùng gần tâm bão cấp 11-13, giật cấp 14-15; vùng ven biển các tỉnh từ Quảng Ninh đến Ninh Bình gió mạnh dần lên cấp 6-8, giật cấp 9.

Từ đêm 24/8 đến hết ngày 26/8, khu vực đồng bằng Bắc Bộ, Nam Phú Thọ và từ Thanh Hóa đến Thành phố Huế có mưa lớn diện rộng với lượng mưa phổ biến 100-150mm, cục bộ có nơi trên 250mm; riêng khu vực Thanh Hóa đến Bắc Quảng Trị có mưa to đến rất to với lượng mưa phổ biến 200-400mm, cục bộ có nơi trên 700mm. Cảnh báo nguy cơ mưa có cường suất lớn trên 200mm trong 3 giờ.

Từ ngày 25-26/8, khu vực thủ đô Hà Nội, Thành phố Đà Nẵng có mưa vừa, mưa to và dông. Khu vực TP. Hồ Chí Minh chiều tối và tối có mưa, mưa rào và dông. Trong mưa dông cần đề phòng nguy cơ xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh.

Từ ngày 25-27/8, khu vực Thượng và Trung Lào có khả năng xảy ra mưa to với lượng mưa phổ biến 100-250mm, riêng khu vực Trung Lào cục bộ có nơi trên 500mm.