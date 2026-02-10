Tuyến đường xuyên qua dải cát mở ra không gian phát triển mới

Hướng về phía biển

Không chỉ là những làn đường xuyên qua dải cát, tuyến đường bộ ven biển đang được kỳ vọng trở thành “mạch đường” mới, khơi thông không gian phát triển, mở ra một tương lai khác cho vùng ven biển vốn nhiều tiềm năng nhưng chưa được khai thác hiệu quả.

Với tổng mức đầu tư hoàn thiện gần 3.500 tỷ đồng, dự án Tuyến đường bộ ven biển qua tỉnh Thừa Thiên Huế (nay là TP. Huế) ngay từ đầu đã được xác định không chỉ là một công trình giao thông đơn thuần, mà là trục động lực phát triển kinh tế - xã hội, du lịch và đô thị ven biển của Huế. Tuyến đường chạy dọc bờ biển tạo ra một không gian phát triển hoàn toàn khác so với các trục giao thông truyền thống vốn bám theo quốc lộ và đô thị trung tâm.

Ở giai đoạn 1, Huế ưu tiên đầu tư gần 7,8km tuyến đường cùng cầu qua cửa biển Thuận An dài 2,36km, với tổng vốn khoảng 2.400 tỷ đồng, trong đó ngân sách trung ương chiếm phần lớn. Trong cách nhìn của các nhà quy hoạch, đây là đoạn “khai mạch”, mở dòng chảy đầu tiên cho cả trục ven biển dài hơn 21km trong tương lai.

“Là người sống ở vùng biển Thuận An mấy chục năm nay, tôi thấy con đường ven biển này không chỉ phục vụ cho việc đi lại mà còn tạo điều kiện cho người dân địa phương buôn bán, kinh doanh, thế hệ trẻ có thêm cơ hội làm dịch vụ, du lịch ngay tại quê nhà, không phải rời biển đi nơi khác mưu sinh”, ông Trần Hòa (phường Thuận An) chia sẻ.

Nhìn tổng thể về dự án, cầu qua cửa biển Thuận An chính là điểm nhấn. Cây cầu vĩnh cửu bằng bê tông cốt thép và bê tông dự ứng lực, bề rộng 20m, riêng nhịp chính mở rộng tới 23,5m, không chỉ đáp ứng yêu cầu kỹ thuật mà còn được tính toán để trở thành điểm nhấn kiến trúc, biểu tượng cho một Huế đang vươn mình ra biển.

Thuận An và Hải Dương (cũ) vốn là dải đất nối liền nhau với tên làng Thai Dương Thượng, bởi mưa lũ chia cắt nên trở thành làng Thai Dương Thượng thượng giáp (phường Thuận An) và làng Thai Dương Thượng hạ giáp (xã Hải Dương cũ).

Từ thực tế ấy, khi dự án được phê duyệt năm 2021, người dân vùng biển không giấu được sự háo hức. Háo hức vì con đường mới hứa hẹn mở ra sinh kế, cây cầu mới nối liền dải đất cũ.

Dù vậy, việc thi công công trình tại vị trí cửa biển chưa bao giờ dễ dàng. Những ngày biển động công trường buộc phải tạm dừng, chờ thời tiết thuận lợi. Thời điểm này, các đơn vị thi công cầu vượt cửa biển Thuận An đang huy động tối đa nhân lực, thiết bị để đẩy nhanh tiến độ.

Đến nay, cầu vượt cửa biển Thuận An đã cơ bản hoàn thành, đang được tiếp tục hoàn thiện các hạng mục chiếu sáng mỹ thuật, camera giám sát. Với nhiều người dân, hình ảnh cây cầu dần hiện hữu không chỉ là dấu mốc hạ tầng, mà còn là dấu mốc tâm lý. “Từ ngày thấy cầu gần xong, tui có cảm giác biển đẹp hơn, thành phố gần hơn”, bà Nguyễn Thị Lý (phường Thuận An) nói.

Sự “gần hơn” ấy không chỉ nằm ở khoảng cách địa lý. Có cầu, không gian biển khôngcòn bị tách biệt, mà trở thành phần diện tích mở rộng tự nhiên của đô thị Huế. Những chuyến xe du lịch, những dòng người từ trung tâm thành phố xuống biển, từ biển ngược vào đô thị, trong tương lai sẽ là hình ảnh quen thuộc.

Nhiều hạng mục đang được đơn vị thi công đẩy nhanh tiến độ

Mở rộng dư địa phát triển

Theo tính toán của các cơ quan chuyên môn, tuyến đường ven biển này sẽ tạo lập quỹ đất khoảng 1.500ha, một con số mang ý nghĩa chiến lược trong bối cảnh Huế đang tìm kiếm không gian phát triển mới. Dọc theo tuyến đường, các đô thị ven biển, khu du lịch nghỉ dưỡng, dịch vụ biển, resort sinh thái được quy hoạch bài bản hơn, từng bước thay đổi diện mạo các địa phương.

Theo TSKH.KTS. Ngô Viết Nam Sơn, chuyên gia quy hoạch đô thị, người thường xuyên theo dõi quá trình phát triển của Huế, tuyến đường ven biển chỉ thực sự thành công khi được đặt trong một tổng thể phát triển bền vững. “Hạ tầng, đường sá mở ra là điều kiện cần, nhưng điều kiện đủ là cách Huế kiểm soát phát triển, giữ được cảnh quan, môi trường và phát triển không gian về phía biển một cách phù hợp”, ông Ngô Viết Nam Sơn cho biết.

Không chỉ phục vụ du lịch, tuyến đường còn đóng vai trò quan trọng trong kết nối liên vùng. Khi hoàn chỉnh, tuyến đường bộ ven biển Huế sẽ liên thông với mạng lưới đường bộ ven biển quốc gia, kết nối các cảng biển, khu kinh tế, khu công nghiệp trọng điểm của miền Trung, tạo điều kiện thuận lợi cho vận tải Bắc - Nam, giảm áp lực cho Quốc lộ 1 vốn đã quá tải.

Trong bối cảnh biến đổi khí hậu ngày càng rõ nét, tuyến đường còn được kỳ vọng góp phần nâng cao năng lực phòng, chống thiên tai, cứu hộ, cứu nạn cho khu vực ven biển, nơi thường xuyên chịu tác động của bão, lũ, nước biển dâng. Những tuyến đường đủ cao độ, đủ tiêu chuẩn kỹ thuật sẽ là “hành lang an toàn” khi thiên tai xảy ra, giúp sơ tán dân và triển khai lực lượng cứu hộ kịp thời.

UVTW Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Khắc Toàn đã không ít lần kiểm tra tiến độ dự án này và nhìn nhận, tuyến đường ven biển được đầu tư là bước đi chiến lược để mở rộng không gian phát triển của Huế. Huế không thể phát triển chỉ dựa vào di sản và không gian cũ. Mở hướng phát triển ra biển là mở ra dư địa mới, nhưng phải đi kèm với việc quản lý chặt chẽ, phát triển hài hòa giữa kinh tế, xã hội và môi trường.

Tương lai, “mạch đường” ấy không chỉ để xe cộ lưu thông, mà để dòng chảy đầu tư, du lịch, đô thị và văn hóa được khơi thông. Nó mang theo kỳ vọng về một Huế vẫn trầm mặc, giàu di sản, nhưng năng động hơn, hiện đại hơn, gắn kết chặt chẽ với biển và với khu vực. Và khi cầu qua cửa biển Thuận An sáng đèn, khi những làn xe đầu tiên lăn bánh trên tuyến ven biển, đó không chỉ là khoảnh khắc hoàn thành một dự án giao thông, mà là lúc Huế chính thức mở thêm một cánh cửa phát triển mới.