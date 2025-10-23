Bão số 12 suy yếu, hướng về đất liền Đà Nẵng đến Quảng Ngãi

Sơ đồ đường đi của vùng áp thấp. (Nguồn: Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn)

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, bão số 12 đã suy yếu thành áp thấp nhiệt đới.

Áp thấp nhiệt đới hướng về đất liền Đà Nẵng đến Quảng Ngãi

Hồi 1 giờ ngày 23/10, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 16,3 độ Vĩ Bắc; 109,0 độ Kinh Đông, trên vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi, cách thành phố Đà Nẵng khoảng 80km về phía Đông Đông Bắc.

Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6 (39-49km/giờ), giật cấp 8. Di chuyển theo hướng Tây Nam, tốc độ 10-15km/h.

Dự báo đến 13 giờ ngày 23/10, áp thấp nhiệt đới trên đất liền thành phố Đà Nẵng đến Quảng Ngãi với sức gió dưới cấp 6, di chuyển theo hướng Tây Nam với tốc độ 10-15km/h và suy yếu dần thành một vùng áp thấp.

Khu vực ảnh hưởng là vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi (bao gồm các đặc khu Cồn Cỏ, Lý Sơn, đảo Cù Lao Chàm). Cấp độ rủi ro thiên tai cấp 3.

Do ảnh hưởng kết hợp với không khí lạnh nên vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi (bao gồm các đặc khu Cồn Cỏ,,Lý Sơn, đảo Cù Lao Chàm) có gió mạnh cấp 6, giật cấp 8; sóng biển cao 2-4m, biển động.

Ven biển các tỉnh từ Nam Quảng Trị tới thành phố Đà Nẵng có nước dâng do gió mạnh cao từ 0,3-0,6m.

Cảnh báo: Ven biển, cửa sông từ Nam Quảng Trị tới thành phố Đà Nẵng cần đề phòng sóng lớn kết hợp với triều cường và nước dâng do gió mạnh gây ngập úng tại khu vực trũng thấp, sóng tràn đường giao thông ven biển ven sông, sạt lở bờ biển. Toàn bộ tàu, thuyền, khu nuôi trồng thuỷ sản trong các vùng nguy hiểm nói trên đều có khả năng chịu tác động của dông, lốc, gió mạnh, sóng lớn và nước biển dâng.

Do ảnh hưởng của hoàn lưu áp thấp nhiệt đới và không khí lạnh kết hợp nhiễu động gió Đông, hiệu ứng địa hình nên từ đêm 22/10 đến đêm 24/10, khu vực từ Hà Tĩnh đến Quảng Ngãi có mưa to và dông với lượng mưa phổ biến 100-200mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 300mm; riêng khu vực từ Nam Quảng Trị đến thành phố Đà Nẵng có mưa to đến rất to với lượng mưa phổ biến 200-400mm, cục bộ có nơi trên 700mm.

Cảnh báo nguy cơ mưa có cường độ lớn trên 150mm/3h ở các xã/phường ven biển từ Nam Quảng Trị đến thành phố Đà Nẵng.

Mưa lớn trên khu vực Trung Bộ còn có khả năng kéo dài đến hết tháng 10/2025. Nguy cơ cao xảy ra lũ quét và sạt lở đất ở vùng núi, ngập lụt vùng trũng thấp và đô thị. Các địa phương cần lưu ý vận hành an toàn các hồ chứa thủy điện, thủy lợi trước, trong và sau bão, sẵn sàng phương án ứng phó với kịch bản lũ trên các sông từ Nam Quảng Trị đến Đà Nẵng có khả năng lên mức báo động 2-3, có nơi trên báo động 3. Dự báo cấp độ rủi ro thiên tai do lũ, ngập lụt: cấp 2-3.

Áp thấp nhiệt đới gần Biển Đông

Đối với diễn biến áp thấp nhiệt đới gần Biển Đông, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, nhận định, hồi 1 giờ ngày 23/10, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 21,0 độ Vĩ Bắc; 122,4 độ Kinh Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 7 (50-61km/giờ), giật cấp 9. Di chuyển theo hướng Nam Tây Nam với tốc độ khoảng 10-15km/h.

Dự báo đến 1 giờ ngày 24/10, áp thấp nhiệt đới trên vùng biển phía Đông khu vực Bắc Biển Đông với sức gió mạnh cấp 6-7, giật cấp 9, di chuyển theo hướng Nam Tây Nam với tốc độ 20-25km/h. Khu vực ảnh hưởng là vùng biển phía Đông khu vực Bắc Biển Đông. Cấp độ rủi ro thiên tai cấp 3.

Tiếp đó, đến 1 giờ ngày 25/10, áp thấp nhiệt đới cách đặc khu Hoàng Sa khoảng 250km về phía Đông với sức gió dưới cấp 6, di chuyển theo hướng Tây Nam với tốc độ khoảng 20-25 km/h, cường độ suy yếu dần. Khu vực ảnh hưởng là vùng biển phía Nam khu vực Bắc Biển Đông. Cấp độ rủi ro thiên tai cấp 3.

Mưa lớn ở nhiều khu vực

Theo dự báo của Cơ quan khí tượng thủy văn, từ sáng sớm 23/10 đến đêm 24/10, khu vực từ Hà Tĩnh đến Quảng Ngãi có mưa to và dông với lượng mưa phổ biến 100-200mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 300mm; riêng khu vực từ Nam Quảng Trị đến thành phố Đà Nẵng có mưa to đến rất to với lượng mưa phổ biến 200-400mm, cục bộ có nơi trên 700mm.

Cảnh báo nguy cơ mưa có cường độ lớn trên 150mm/3h.

Ngoài ra, ngày và đêm 23/10, khu vực từ Gia Lai đến Lâm Đồng và Nam Bộ có mưa rào và dông rải rác với lượng mưa 15-30mm, cục bộ có nơi mưa to trên 80mm. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Cảnh báo nguy cơ mưa có cường độ lớn trên 60mm/3h.

"Các khu vực đề phòng trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh," Phó Trưởng phòng Dự báo thời tiết Lê Thị Loan luu ý.

Đề phòng lũ quét, sạt lở đất từ Hà Tĩnh đến Đà Nẵng

Thông tin từ Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, từ 4 giờ 50 phút đến 9 giờ 50 phút ngày 23/10, khu vực các tỉnh từ Hà Tĩnh đến thành phố Đà Nẵng tiếp tục có mưa. Nguy cơ lũ quét, sạt lở đất tại các tỉnh nói trên.

Cụ thể, lượng mưa tích luỹ phổ biến từ 5-20mm, có nơi trên 50mm.Cảnh báo nguy cơ lũ quét, sạt lở đất ở các xã, phường: Cẩm Lạc, Kỳ Xuân, Vũng Áng; Cẩm Hưng, Cẩm Trung, Kỳ Anh, Kỳ Hoa, Kỳ Khang, Kỳ Lạc, Kỳ Thượng, Kỳ Văn, Hải Ninh, Hoành Sơn, Sông Trí (tỉnh Hà Tĩnh); Tà Rụt; Đakrông, Phú Trạch; Ái Tử, Ba Lòng, Bến Quan, Bố Trạch, Cam Lộ, Hải Lăng, Kim Ngân, Lệ Ninh, Nam Trạch, Đồng Sơn, Quảng Trị, Quảng Ninh, Trường Ninh, Trường Phú, Trường Sơn (tỉnh Quảng Trị); Phú Lộc; Chân Mây - Lăng Cô, Khe Tre, Lộc An, Phong Điền; A Lưới 1, A Lưới 4, A Lưới 5, Bình Điền, Hưng Lộc, Nam Đông, Hương An, Hương Trà, Kim Long, Kim Trà,Phong Thái, Phú Bài (thành phố Huế); Hải Vân (thành phố Đà Nẵng).

Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do lũ quét, sạt lở đất, sụt lún đất do mưa lũ hoặc dòng chảy cấp 1.

Lũ quét, sạt lở đất có thể gây tác động rất xấu đến môi trường, uy hiếp tính mạng của người dân; gây tắc nghẽn giao thông cục bộ, làm ảnh hưởng tới quá trình

di chuyển của các phương tiện; phá hủy các công trình dân sinh, kinh tế gây thiệt hại cho các hoạt động sản xuất, hoạt động kinh tế - xã hội.

Cơ quan Khí tượng Thủy văn kiến nghị các cơ quan chức năng tại địa phương lưu ý rà soát các điểm nghẽn dòng, các vị trí xung yếu trên địa bàn để có biện pháp phòng tránh, ứng phó.

Thời tiết các khu vực ngày và đêm 23/10

Phía Tây Bắc Bộ có mưa vài nơi, gió nhẹ. Sáng và đêm trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 18-21 độ C, có nơi dưới 17 độ C. Nhiệt độ cao nhất 24-27 độ C, có nơi trên 27 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ có mưa vài nơi; riêng khu vực đồng bằng và ven biển có mưa rải rác. Gió Đông Bắc cấp 3, vùng ven biển cấp 4. Trời lạnh; riêng vùng núi sáng và đêm trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 18-21 độ C, vùng núi có nơi dưới 17 độ C. Nhiệt độ cao nhất 21-24 độ C, có nơi trên 24 độ C.

Thành phố Hà Nội có lúc có mưa. Gió Đông Bắc cấp 3, trời lạnh. Nhiệt độ thấp nhất 19-21 độ C. Nhiệt độ cao nhất 21-24 độ C.

Các tỉnh, thành phố từ Thanh Hóa đến Huế, phía Bắc (Thanh Hóa-Nghệ An), có mưa rải rác, phía Nam có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to; riêng Nam Quảng Trị và thành phố Huế có mưa to đến rất to, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Sáng và đêm trời lạnh. Gió Bắc đến Tây Bắc cấp 3-4. Nhiệt độ thấp nhất 19-22 độ C.Nhiệt độ cao nhất 21-24 độ C, có nơi trên 24 độ C.

Duyên hải Nam Trung Bộ Phía Bắc nhiều mây, có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to, riêng thành phố. Đà Nẵng có mưa to đến rất to; phía Nam chiều và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Gió Đông Bắc cấp 3-4. Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ C. Nhiệt độ cao nhất phía Bắc 26-29 độ C; phía Nam 29-32 độ C.

Cao nguyên Trung Bộ có mưa rào và dông vài nơi; riêng chiều và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Gió Đông Bắc cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 19-22 độ C. Nhiệt độ cao nhất 27-30 độ C, có nơi trên 30 độ C.

Nam Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ C. Nhiệt độ cao nhất 31-34 độ C, có nơi trên 34 độ C.

Thành phố Hồ Chí Minh có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất24-26 độ C. Nhiệt độ cao nhất 31-34 độ C./.