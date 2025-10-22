Tuyệt đối không để bị động, bất ngờ khi mưa bão đến

Phó Chủ tịch thành phố Nguyễn Chí Tài (giữa) kiểm tra công tác chống sạt lở bờ biển Tân Hội-Mỹ Hòa (Phong Phú)

Tuyệt đối không để bị động, bất ngờ khi mưa bão

Đó là chỉ đạo của Phó Bí thư Thành ủy, Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Chí Tài tại buổi kiểm tra chiều 22/10 tại các phường Phong Phú, Phong Quảng, Phong Dinh - khu vực cửa ngõ phía Bắc thành phố.

Tại phường Phong Phú, Ban Chỉ huy phòng thủ dân sự (PTDS) phường thông tin, đến sáng 22/10, toàn phường đã tổ chức họp khẩn với các đơn vị, trường học, tổ dân phố (TDP), chỉ đạo kiểm tra hệ thống điện, cây xanh, công trình công cộng; yêu cầu các nhà thầu xây dựng tạm ngừng thi công, chằng chống công trình, biển quảng cáo, vật tư để bảo đảm an toàn. Công tác tuyên truyền được thực hiện liên tục qua hệ thống truyền thanh và loa lưu động với tần suất 2 giờ/lần.

Các phương án hậu cần tại chỗ, dự trữ lương thực, thực phẩm, xăng dầu, thuốc men, nhu yếu phẩm thiết yếu đã được chuẩn bị chu đáo. Các doanh nghiệp trên địa bàn cam kết cung ứng kịp thời hàng hóa cho người dân khi xảy ra mưa lũ kéo dài. Trạm Y tế phường sẵn sàng lực lượng, phương tiện cấp cứu, chuyển tuyến kịp thời các ca bệnh nặng. Phường cũng chỉ đạo khẩn trương thu hoạch dứt điểm diện tích rau màu, nuôi trồng thủy sản đến kỳ thu hoạch nhằm hạn chế thiệt hại.

Theo thống kê, toàn phường có 245 ghe, thuyền ở vùng đầm phá và 261 ghe, thuyền ở vùng biển đã được đưa đến nơi trú ẩn an toàn. Các lực lượng chức năng thường xuyên kiểm tra, cắm biển cảnh báo và yêu cầu tuyệt đối không để người ở lại trên các chòi canh, nò sáo khi bão đổ bộ.

Tại phường Phong Quảng, Phong Dinh, chính quyền địa phương cũng chủ động triển khai phương án ứng phó bão số 12, rà soát khu vực xung yếu, ven sông, ven phá và nơi có nguy cơ sạt lở ven biển…

Theo phương án ứng phó cao nhất, nếu mưa bão đạt cấp 10 trở lên, phường Phong Quảng dự kiến sẽ di dời 57 hộ với 206 nhân khẩu, tập trung tại các vùng thấp trũng và khu vực có nhà tạm, nhà yếu. Các điểm có nguy cơ cao như ven đầm, sát biển được theo dõi chặt chẽ.

Tại các điểm kiểm tra, ông Nguyễn Chí Tài đánh giá cao tinh thần chủ động, khẩn trương của cấp ủy, chính quyền địa phương trong việc triển khai các phương án ứng phó; nhất là công tác rà soát, sẵn sàng phương án di dời người dân ở vùng thấp trũng, nguy cơ sạt lở. Các phường không được chủ quan trong bất kỳ tình huống nào, nhất là khi hoàn lưu bão kết hợp với không khí lạnh gây mưa lớn kéo dài. Từng khu vực, tổ dân phố, hộ dân phải được kiểm soát, được kết nối liên lạc; các trường học, trạm y tế, nhà văn hóa cần được rà soát, gia cố, sẵn sàng sử dụng làm điểm tránh trú tạm thời nếu cần thiết.

Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Chí Tài lưu ý, mọi phương án phải sẵn sàng, tuyệt đối không để bị động, bất ngờ khi mưa bão, đồng thời chuẩn bị kỹ phương án khắc phục hậu quả sau bão, nhất là đảm bảo an toàn giao thông, điện lưới, sinh hoạt của người dân, các trường học bị ngập lũ để đưa con em sớm trở lại trường học.

Rà soát mạng lưới trường lớp, đảm bảo an toàn cho người dân vùng xung yếu

Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Nguyễn Thanh Bình phát biểu tại cuộc họp trực tuyến

Chiều cùng ngày, UVTV Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Nguyễn Thanh Bình đã kiểm tra công tác phòng, chống bão lụt tại một số trường học trên địa bàn các phường Hóa Châu, Phong Dinh và các xã Quảng Điền, Đan Điền, Phú Vinh (TP. Huế).

Sau khi trực tiếp kiểm tra công tác gia cố cơ sở vật chất, phương án di dời trang thiết bị dạy học, ông Bình lưu ý: “Các thiết bị, sách vở, dụng cụ học tập cần được chuyển lên tầng cao, bàn ghế gỗ ép phải có biện pháp chống hư hỏng do ngập nước, nhanh chóng hoàn thành trước khi mưa lớn”.

Ngành Giáo dục và Đào tạo thành phố cho biết, đã bố trí cán bộ trực ban 24/24 để kịp thời nắm bắt, xử lý các tình huống phát sinh. Đến nay, các trường đã chủ động gia cố, chằng chống phòng học, nhà đa năng, khu hiệu bộ; di chuyển thiết bị, hồ sơ, đồ dùng dạy học lên vị trí cao; kiểm tra hệ thống điện, cây xanh trong khuôn viên để đảm bảo an toàn.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Nguyễn Thanh Bình kiểm tra công tác phòng chống bão lụt tại Trường THCS Nguyễn Khoa Thuyên (phường Hóa Châu)

Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Nguyễn Thanh Bình đã chủ trì cuộc họp trực tuyến tại trụ sở UBND phường Hóa Châu với chính quyền địa phương 5 phường, xã: Hóa Châu, Phong Dinh, Đan Điền, Quảng Điền và Phú Vinh. Báo cáo tại cuộc họp, lãnh đạo các địa phương cho biết đã chủ động triển khai các biện pháp phòng chống bão lụt. Các địa phương đã rà soát và lên kịch bản để chủ động di dời người dân đến nơi an toàn.

Chủ tịch UBND phường Hóa Châu Phan Trọng Nghĩa cho biết, sáng 22/10, có 9/15 trường học trên địa bàn đã cho học sinh nghỉ học; đến buổi chiều, toàn bộ các trường đều tạm dừng dạy học để phòng tránh mưa lũ.

Tại huyện Quảng Điền, Ban Chỉ huy phòng thủ dân sự đã triển khai ứng trực, tuyên truyền, hướng dẫn người dân chủ động phòng tránh bão lũ. Từ đầu giờ sáng 22/10, học sinh của 5 trường học trên địa bàn đã được cho nghỉ học để đảm bảo an toàn. Chính quyền các xã chủ động rà soát, chuẩn bị cơ sở vật chất, trang thiết bị phòng chống, ứng cứu khi xảy ra lũ lớn; đồng thời dự trữ lương thực, thực phẩm thiết yếu phục vụ người dân trong trường hợp bị cô lập.

Phát biểu kết luận tại cuộc họp, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP. Huế Nguyễn Thanh Bình nhấn mạnh, đây là 5 xã, phường vùng trũng ở khu vực phía Bắc, thường xuyên chịu tác động trực tiếp của mưa lũ, các địa phương phải tuyệt đối không được chủ quan, đảm bảo an toàn tính mạng và tài sản của Nhân dân, cập nhật thường xuyên các thông tin cảnh báo trên hệ thống Hue-S; rà soát cụ thể số hộ dân trong khu vực ngập sâu, đặc biệt là những hộ có người già, trẻ nhỏ, phụ nữ mang thai và các đối tượng yếu thế để chủ động phương án sơ tán khi cần thiết. “Công tác phòng là yếu tố then chốt. Với đặc thù là vùng trũng, hằng năm thường xuyên xảy ra lũ lụt, tinh thần chuẩn bị của chúng ta phải tốt hơn, kỹ lưỡng hơn để hạn chế tối đa thiệt hại”, ông Bình nhấn mạnh.

Ông Nguyễn Thanh Bình cũng giao nhiệm vụ cho ngành giáo dục rà soát lại toàn bộ mạng lưới trường, lớp của các cơ sở giáo dục và đào tạo để có phương án nâng nền, cải thiện cơ sở vật chất phù hợp với điều kiện thực tế. Trên cơ sở quy hoạch, sắp xếp lại 40 xã, phường của thành phố, cần tính toán bố trí lại hệ thống trường học một cách hợp lý, đáp ứng yêu cầu dạy học trong điều kiện mưa lũ thường xuyên xảy ra.

Tuyệt đối không để người dân ở lại khu vực nguy hiểm khi bão đổ bộ

Phó Chủ tịch UBND thành phố Phan Quý Phương kiểm tra khu vực sạt lở xâm thực bờ biển thôn Hiền An (xã Vinh Lộc)

Chiều 22/10, UVTV Thành ủy, Phó Chủ tịch UBND thành phố Phan Quý Phương cùng lãnh đạo các sở, ban, ngành, địa phương cũng đã đi kiểm tra, chỉ đạo công tác phòng, chống bão số 12 tại xã Vinh Lộc.

Qua kiểm tra thực địa tại công trình kè chống sạt lở bờ biển thôn 4, điểm sạt lở xâm thực bờ biển thôn Hiền An và khu vực cảng cá Tư Hiền và nghe chính quyền địa phương báo cáo tình hình công tác chuẩn bị ứng phó với bão số 12, Phó Chủ tịch UBND thành phố Phan Quý Phương đánh giá cao sự chủ động, tích cực chuẩn chu đáo các phương án ứng phó của các lực lượng tại địa phương; đồng thời yêu cầu cấp ủy, chính quyền địa phương cần nắm chắc tình hình, chủ động di dời người dân sinh sống dọc tuyến biển đến nơi an toàn; tuyệt đối không để người dân ở lại khu vực nguy hiểm khi bão đổ bộ.

Phó Chủ tịch UBND thành phố Phan Quý Phương cũng chỉ đạo địa phương triển khai nghiêm túc phương châm “4 tại chỗ”, đặc biệt chú trọng việc dự trữ lương thực, thực phẩm, thuốc men để kịp thời hỗ trợ người dân khi cần thiết. Đồng thời, các lực lượng chức năng ứng trực 24/24, cấm tàu thuyền ra khơi, chuẩn bị phương án nạo vét cảng Tư Hiền nhằm bảo đảm an toàn cho phương tiện và ngư dân. Chủ động, kịp thời ứng phó bão số 12 nhằm giảm thiểu tối đa thiệt hại về người và tài sản, bảo vệ an toàn cho người dân và khu vực ven biển thành phố. Các địa phương theo dõi chặt chẽ diễn biến của bão, rà soát kỹ các khu vực xung yếu, nguy cơ sạt lở cao, sẵn sàng phương tiện, nhân lực, vật tư để xử lý tình huống khẩn cấp. Cần đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động người dân nâng cao ý thức phòng tránh, chủ động bảo vệ nhà cửa, tài sản và tính mạng, góp phần bảo đảm an toàn tuyệt đối cho cộng đồng khi bão đổ bộ.