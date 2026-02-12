  • Huế ngày nay Online
Thế giới

Venezuela cam kết bầu cử, gắn với đối thoại và dỡ trừng phạt

ClockThứ Sáu, 13/02/2026 16:01
Tổng thống lâm thời Delcy Rodríguez cho biết tiến trình bầu cử ở Venezuela phải gắn với việc dỡ bỏ các biện pháp trừng phạt quốc tế để bảo đảm điều kiện tổ chức.

Venezuela khẳng định tình hình trong nước ổn địnhThị trường dầu mỏ thay đổi cục diệnVenezuela bắt đầu nỗ lực tái thiết các khu vực bị ảnh hưởng

Tổng thống lâm thời Venezuela Delcy Rodriguez phát biểu tại Caracas. (Nguồn: THX/TTXVN) 

Tổng thống lâm thời Venezuela Delcy Rodríguez khẳng định nước này sẽ tổ chức bầu cử “tự do và công bằng,” song thời điểm cụ thể sẽ được quyết định trong khuôn khổ đối thoại chính trị giữa các bên trong nước.

Trong cuộc phỏng vấn phát ngày 12/2, bà Rodríguez cho biết tiến trình bầu cử phải gắn với việc dỡ bỏ các biện pháp trừng phạt quốc tế để bảo đảm điều kiện tổ chức.

Chính quyền lâm thời cũng kêu gọi các lực lượng chính trị đối thoại, thu hẹp khác biệt nhằm ổn định và phục hồi đất nước.

Bà Rodríguez lên nắm quyền đầu tháng 1 sau khi Tổng thống Nicolas Maduro bị bắt giữ trong một chiến dịch của quân đội Mỹ.

Chính quyền mới đang phát tín hiệu cải thiện quan hệ với Mỹ, đồng thời từng bước trả tự do cho một số người bị giam giữ, được xem là động thái nhằm giảm áp lực quốc tế và củng cố ổn định trong nước.

https://nhandan.vn/venezuela-cam-ket-bau-cu-gan-voi-doi-thoai-va-do-trung-phat-post943103.html?gidzl=V7Gn9c-wndH-QJWcRwJET7jfCIXpe9XqC3jb82FqdN4sFZGd9Q788s5fCoDpefuWPJne93Oc_SzbQxhBTW

Theo nhandan.vn
 Từ khóa: Venezuelacam kếtbầu cử
ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Nội dung góp ý

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Triển khai đồng bộ, đúng tiến độ công tác bầu cử tại 15 xã, phường

Chiều 9/2, UBND thành phố tổ chức đoàn kiểm tra, hướng dẫn việc triển khai các nhiệm vụ phục vụ bầu cử đại biểu Quốc hội (ĐBQH) khóa XVI và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031 trên địa bàn các xã: A Lưới 1, A Lưới 2, A Lưới 3, A Lưới 4, A Lưới 5, Đan Điền, Bình Điền, Quảng Điền và các phường: Phong Điền, Phong Phú, Phong Dinh, Phong Thái, Phong Quảng, Hương Trà, Kim Trà.

Triển khai đồng bộ, đúng tiến độ công tác bầu cử tại 15 xã, phường

Ấn phẩm của Báo và Phát thanh, Truyền hình Huế

Hotline:

0234.3845932

Quảng cáo:

0988807506

Email:

baohuengaynayonline@gmail.com

Tổng biên tập: Hoàng Đăng Khoa

Phó Tổng biên tập phụ trách Huế ngày nay Online: Trương Diên Thống

Tòa soạn: 61 Trần Thúc Nhẫn, TP.Huế

Bản quyền thuộc Huế ngày nay



Thông báo đổi tên miền

Return to top