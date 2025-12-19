Chi tiết danh sách đơn vị bầu cử, số đại biểu Quốc hội được bầu của từng tỉnh, thành

Bộ trưởng Phạm Thị Thanh Trà: Bộ Nội vụ tập trung hoàn thiện đề án về phân loại đơn vị hành chính

Hiện nay, Bộ Nội vụ đang tập trung hoàn thiện đề án về phân loại đơn vị hành chính, tiêu chuẩn đơn vị hành chính để chuẩn bị báo cáo cấp có thẩm quyền, sau đó sẽ trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành nghị quyết về tiêu chuẩn của đơn vị hành chính.