Thứ Ba, 23/12/2025 17:12 (GMT+7)
Chi tiết danh sách đơn vị bầu cử, số đại biểu Quốc hội được bầu của từng tỉnh, thành
Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, Chủ tịch Hội đồng Bầu cử quốc gia, đã ký ban hành Nghị quyết số 85/NQ-HĐBCQG về số đơn vị bầu cử, danh sách các đơn vị bầu cử và số lượng đại biểu Quốc hội được bầu ở mỗi đơn vị bầu cử của các tỉnh, thành phố.
Nghị quyết nêu rõ: Tổng số đơn vị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI trong cả nước là 182. Số đơn vị bầu cử, danh sách các đơn vị bầu cử và số lượng đại biểu Quốc hội được bầu ở mỗi đơn vị bầu cử của các tỉnh, thành phố được ấn định cụ thể.
Theo TTXVN