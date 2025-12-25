Triển khai đồng bộ công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và HĐND các cấp tại Huế

Chủ tịch UBND TP. Huế, Chủ tịch UBBC thành phố Nguyễn Khắc Toàn phát biểu kết luận cuộc họp

Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP. Huế, Chủ tịch UBBC thành phố Nguyễn Khắc Toàn chủ trì. Tham dự có Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Nguyễn Chí Tài cùng các thành viên UBBC.

Ông Nguyễn Văn Mạnh, Giám đốc Sở Nội vụ cho biết, bám sát chỉ đạo của Trung ương, TP. Huế đã chủ động triển khai công tác bầu cử đúng trình tự, tiến độ luật định. Đến nay, hệ thống văn bản chỉ đạo, hướng dẫn được ban hành đầy đủ, kịp thời; riêng thành phố đã ban hành 51 văn bản liên quan đến công tác bầu cử.

UBBC thành phố và UBBC tại các xã, phường được thành lập theo đúng quy định. UBBC TP. Huế gồm 34 thành viên; UBBC tại 40 xã, phường có tổng cộng 660 thành viên. Công tác tiếp nhận hồ sơ ứng cử được thông báo công khai, thực hiện từ ngày 15/12/2025 đến 17 giờ ngày 1/2/2026.

Về đơn vị bầu cử, Hội đồng Bầu cử quốc gia đã ấn định TP. Huế có 4 đơn vị bầu cử ĐBQH. Đối với HĐND thành phố, toàn địa bàn được chia thành 14 đơn vị bầu cử; cấp xã có 228 đơn vị bầu cử, với số đại biểu được bầu từ 2 đến 5 người mỗi đơn vị.

Công tác hiệp thương lần thứ nhất được tổ chức đúng quy định. TP. Huế dự kiến bầu 9 ĐBQH, với 18 người được giới thiệu ứng cử. Đối với HĐND thành phố, có 94 người được giới thiệu để bầu 53 đại biểu. Ở cấp xã, 1.524 người được giới thiệu ứng cử để bầu 804 đại biểu HĐND.

Cùng với đó, công tác thông tin, tuyên truyền về bầu cử được đẩy mạnh với nhiều hình thức. Sở Văn hóa và Thể thao đã xây dựng kế hoạch tuyên truyền cổ động trực quan gắn với kỷ niệm 80 năm Ngày Tổng tuyển cử đầu tiên bầu Quốc hội Việt Nam và cuộc bầu cử nhiệm kỳ mới.

Công tác bảo đảm an ninh, trật tự được triển khai đồng bộ; tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn thành phố đến nay ổn định, không phát sinh điểm nóng. Công tác chuẩn bị kinh phí, cơ sở vật chất phục vụ bầu cử đang được khẩn trương hoàn thiện theo hướng dẫn của Bộ Tài chính.

Đánh giá chung cho thấy, công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức triển khai bầu cử tại Huế được thực hiện nghiêm túc, bài bản, đúng tiến độ. Tuy nhiên, một số mốc công việc trùng với thời gian Tết Nguyên đán 2026, trong khi đội ngũ cán bộ bầu cử cấp xã còn mới, ít kinh nghiệm, đang tạo áp lực lớn về tiến độ thực hiện.

Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Nguyễn Chí Tài phát biểu tại cuộc họp

Các đại biểu tập trung thảo luận, cho ý kiến liên quan đến việc rà soát số liệu, bảo đảm an ninh trật tự, tăng cường phối hợp với lực lượng công an trong nắm tình hình, xác minh các vấn đề liên quan đến yếu tố chính trị của người ứng cử.

Kết luận hội nghị, Chủ tịch UBBC TP. Huế Nguyễn Khắc Toàn đề nghị các cơ quan, đơn vị phân công rõ nhiệm vụ, trách nhiệm, địa bàn phụ trách, bảo đảm tổ chức bầu cử đúng lịch trình, đúng quy định của Đảng và pháp luật.

Chủ tịch UBBC thành phố Nguyễn Khắc Toàn nhấn mạnh yêu cầu đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động, tạo không khí phấn khởi, đồng thuận trong xã hội; phát động các phong trào thi đua, tổ chức các hoạt động phù hợp nhằm đưa ngày bầu cử thực sự trở thành ngày hội của toàn dân.

Bên cạnh đó, cần tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số phục vụ tổ chức bầu cử; tổ chức tốt công tác hiệp thương, phát huy quyền làm chủ của Nhân dân; bảo đảm tuyệt đối an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, chủ động phương án ứng phó với các tình huống bất thường, giải quyết kịp thời khiếu nại, tố cáo theo đúng quy định pháp luật.

Ông Nguyễn Khắc Toàn cũng yêu cầu tăng cường kiểm tra, hướng dẫn các xã, phường ngay từ sớm; rà soát đơn vị hành chính, dân số, số lượng cử tri, dữ liệu dân cư; chuẩn bị đầy đủ cơ sở vật chất, kinh phí và các điều kiện cần thiết, bảo đảm cuộc bầu cử diễn ra an toàn, đúng pháp luật và thành công.