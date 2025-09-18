  • Huế ngày nay Online
ClockThứ Sáu, 19/09/2025 13:32

Bà Phan Thị Châu giữ chức Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam xã Quảng Điền

HNN.VN - Ngày 19/9, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (UBMTTQ) Việt Nam xã Quảng Điền tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 – 2030.

Đảm bảo tổ chức thành công Đại hội Mặt trận Tổ quốc đúng tiến độ, chất lượng, hiệu quảPhát huy sức mạnh đại đoàn kết, hướng tới phường văn minh, giàu bản sắcPhú Xuân tổ chức Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường lần thứ I

Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam TP. Huế – bà Nguyễn Thị Ái Vân (thứ 3 bên phải qua) tặng hoa chúc mừng đại hội 

Dự và chỉ đạo đại hội có Ủy viên Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam TP. Huế – bà Nguyễn Thị Ái Vân.

Đại hội đã tập trung đánh giá kết quả công tác Mặt trận trong nhiệm kỳ qua, chỉ rõ những hạn chế, khó khăn, rút ra bài học kinh nghiệm; đồng thời đề ra phương hướng, mục tiêu cho nhiệm kỳ mới. Theo đó, Đại hội thống nhất triển khai 11 chỉ tiêu chủ yếu, 2 khâu đột phá và 6 chương trình hành động, tập trung vào các nhiệm vụ: Phát huy vai trò nòng cốt của Mặt trận trong củng cố khối đại đoàn kết toàn dân; nâng cao chất lượng giám sát, phản biện xã hội; phát huy dân chủ ở cơ sở; động viên Nhân dân thi đua sáng tạo phát triển kinh tế - xã hội, bảo vệ môi trường; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số…

Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam TP. Huế Nguyễn Thị Ái Vân ghi nhận và biểu dương những kết quả đạt được của UBMTTQ xã Quảng Điền thời gian qua; đồng thời đề nghị tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, gắn bó mật thiết với Nhân dân, tăng cường đồng thuận xã hội, phát huy hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước và nâng cao chất lượng giám sát, phản biện.

Đại hội đã hiệp thương cử 57 Ủy viên UBMTTQ Việt Nam xã Quảng Điền khóa I và bầu Đoàn đại biểu tham dự Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam TP. Huế lần thứ XI. Bà Phan Thị Châu được hiệp thương giữ chức Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam xã Quảng Điền, nhiệm kỳ 2025 – 2030.

Tin, ảnh: CƯỜNG PHONG
Người dân là chủ thể trong các chính sách của đại hội

Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố Huế lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2025 - 2030 là dấu mốc định hình chiến lược phát triển toàn diện, vừa bảo tồn vừa bứt phá, tạo nền tảng để Huế vươn tầm. Quan trọng hơn, mục tiêu cao nhất vẫn là nâng cao đời sống Nhân dân.

Đảm bảo tổ chức thành công Đại hội Mặt trận Tổ quốc đúng tiến độ, chất lượng, hiệu quả

Ngày 17/9, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố do UVTV Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Nguyễn Thị Ái Vân làm trưởng đoàn tổ chức buổi làm việc cùng Ủy ban MTTQ Việt Nam 5 xã A Lưới (A Lưới 1,2,3,4,5) nhằm cho ý kiến về văn kiện và đề án nhân sự chuẩn bị cho công tác tổ chức Đại hội MTTQ của các xã.

Tuổi trẻ Bệnh viện Trung ương Huế: Bản lĩnh, sáng tạo, xung kích vì sức khỏe Nhân dân

Ngày 12/9 đã diễn ra Đại hội Đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Bệnh viện Trung ương (BVTW) Huế lần thứ IX, nhiệm kỳ 2025 - 2030. Với khẩu hiệu hành động: “Đoàn kết, bản lĩnh, tiên phong, sáng tạo, xung kích, tình nguyện vì sức khỏe Nhân dân”, tuổi trẻ BVTW Huế khẳng định quyết tâm đồng hành cùng sự nghiệp chăm sóc và bảo vệ sức khỏe cộng đồng.

