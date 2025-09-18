Bà Phan Thị Châu giữ chức Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam xã Quảng Điền

Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam TP. Huế – bà Nguyễn Thị Ái Vân (thứ 3 bên phải qua) tặng hoa chúc mừng đại hội

Dự và chỉ đạo đại hội có Ủy viên Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam TP. Huế – bà Nguyễn Thị Ái Vân.

Đại hội đã tập trung đánh giá kết quả công tác Mặt trận trong nhiệm kỳ qua, chỉ rõ những hạn chế, khó khăn, rút ra bài học kinh nghiệm; đồng thời đề ra phương hướng, mục tiêu cho nhiệm kỳ mới. Theo đó, Đại hội thống nhất triển khai 11 chỉ tiêu chủ yếu, 2 khâu đột phá và 6 chương trình hành động, tập trung vào các nhiệm vụ: Phát huy vai trò nòng cốt của Mặt trận trong củng cố khối đại đoàn kết toàn dân; nâng cao chất lượng giám sát, phản biện xã hội; phát huy dân chủ ở cơ sở; động viên Nhân dân thi đua sáng tạo phát triển kinh tế - xã hội, bảo vệ môi trường; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số…

Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam TP. Huế Nguyễn Thị Ái Vân ghi nhận và biểu dương những kết quả đạt được của UBMTTQ xã Quảng Điền thời gian qua; đồng thời đề nghị tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, gắn bó mật thiết với Nhân dân, tăng cường đồng thuận xã hội, phát huy hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước và nâng cao chất lượng giám sát, phản biện.

Đại hội đã hiệp thương cử 57 Ủy viên UBMTTQ Việt Nam xã Quảng Điền khóa I và bầu Đoàn đại biểu tham dự Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam TP. Huế lần thứ XI. Bà Phan Thị Châu được hiệp thương giữ chức Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam xã Quảng Điền, nhiệm kỳ 2025 – 2030.