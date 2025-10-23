Đón người dân tránh trú mưa bão miễn phí

Sinh viên ở lại khách sạn miễn phí trong sáng 23/10

"Tránh lụt"... ở khách sạn

Ngày 22/10, thấy dự báo tình hình bão lũ phức tạp, ảnh hưởng đến thành phố Huế, bà Châu Thể Liễu Trang, chủ một số khách sạn, villa ở thành phố Huế đã lên facebook mời mọi người tới khách sạn, villa tránh mưa bão, nhằm đảm bảo an toàn.

Thông báo trên facebook ngắn gọn nhưng đầy nghĩa tình: “Sẵn sàng hỗ trợ chỗ ở miễn phí cho các bạn sinh viên, các bà mẹ trẻ em ở đoạn thấp lụt hoặc cảm thấy không an toàn trong bão lụt. Các bạn đi làm khuya nước ngập đường không về được cũng có thể ghé qua ở nha”. Bên dưới thông báo là số điện thoại để nhận phòng kèm địa chỉ 3 cơ sở, gồm: Khách sạn Poetic Hue (24/26 Võ Thị Sáu, phường Thuận Hóa, TP. Huế); cơ sở 2 Cleopatra villa (35 Kinh Nhơn, khu quy hoạch Bầu Vá, TP. Huế) và cơ sở 3 Sunshine villa (13/77 Thai Dương - Thuận An, TP. Huế).

Từ chiều tối 22/10, một số sinh viên, hộ gia đình ở vùng thấp trũng đã dọn đến lưu trú. Bà Trang dành 15 phòng tại khách sạn số 24/26 Võ Thị Sáu, phường Thuận Hóa cùng 1 villa 6 phòng ngủ tại phường Thủy Xuân, 1 villa 4 phòng ngủ ở phường Thuận An để đón người dân. Tổng cộng có gần 25 phòng, mỗi phòng có thể chứa 4 - 6 người, đều sẵn sàng mở cửa suốt tuần mưa bão. Những cơ sở lưu trú này đều nằm ở khu vực cao ráo, không ngập lụt.

Hoàng Thị Phương Trinh, sinh viên năm 4, Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế chia sẻ: “Em ở trong vùng thấp lụt, lo ngại nước lên nên từ tối 22/10 đã liên hệ chị chủ khách sạn để xin đến tránh lũ. Các anh chị ở khách sạn, đặc biệt là chị Trang rất nhiệt tình. Ngoài hỗ trợ miễn phí chỗ ở, còn hỗ trợ mì tôm cho em và các bạn. Chị cũng dặn cứ ở thoải mái, hết mưa lũ rồi về”.

Thông thường, khách sạn cho thuê 400.000 đồng/đêm/phòng, còn villa nguyên căn giá 3 - 3,5 triệu đồng/ngày cho 10-15 người lưu trú. Tuy nhiên, nghe thông tin thiên tai nguy hiểm, có nguy cơ ngập lụt sâu, bà Trang quyết định không nhận khách, để dành chỗ cho người dân tránh trú. “Có người hỏi thuê nguyên căn, tôi cũng từ chối hoặc bố trí cho họ tại một villa vì muốn để trống cho bà con cần nơi ở an toàn. Ai đến đều được đăng ký lưu trú cũng như đón tiếp phục vụ như khách, chứ không phân biệt. Chỉ có điểm khác là không lấy tiền của họ”, bà Trang chia sẻ.

Cũng theo bà Trang, không chỉ đợt mưa bão này mà các đợt mưa bão trước và sau này, những cơ sở lưu trú của bà đều mở cửa miễn phí hỗ trợ người dân. Mục đích và vì tấm lòng muốn san sẻ, đồng hành với người dân trong giai đoạn thiên tai, bão lũ.

Sẵn sàng mở cửa, sẻ chia

Trường FPT School Huế sửa soạn đón bà con vùng lũ lụt

Trước diễn biến phức tạp của mưa bão, Trường FPT School Huế đã chủ động chuẩn bị đầy đủ cơ sở vật chất và nhu yếu phẩm thiết yếu, sẵn sàng mở cửa đón người dân đến trú tránh bão, lũ.

Tại khuôn viên trường, các phòng học, khu ký túc xá và khu sinh hoạt chung được dọn dẹp, bố trí gọn gàng, sẵn sàng làm nơi lưu trú tạm thời cho bà con. Nhà trường cũng chuẩn bị thực phẩm dự trữ như mì ăn liền, sữa, trứng, cà phê… phục vụ người dân đến tránh lụt. Bên cạnh đó, khu vực bãi đỗ xe cao ráo được mở để hỗ trợ người dân đưa xe vào tránh ngập.

Đại diện nhà trường cho biết, FPT School Huế luôn coi đây là hoạt động thể hiện tinh thần trách nhiệm xã hội của “nhà F”, mong muốn chung tay cùng cộng đồng vượt qua thiên tai. Ông Nguyễn Mậu Nhật Khánh, đại diện FPT School Huế chia sẻ: “Chúng tôi mong muốn tạo một nơi trú ẩn an toàn, ấm áp để bà con yên tâm vượt qua bão lũ”.

Với tinh thần sẻ chia cùng cộng đồng, hai ngày nay, nhân viên Trung tâm Ngoại ngữ Mỹ Đức ở 92 Đặng Huy Trứ, phường Thuận Hóa cũng tất bật chuẩn bị đồ đạc đón người đến ở miễn phí.

Trung tâm này có 6 phòng học thoáng mát, chỗ để xe rộng rãi, an toàn có thể tiếp đón vài chục người. Chị Trần Thị Mỹ Đức, giám đốc Trung tâm cho biết các bạn nhân viên đã chuẩn bị chăn, gối, nước uống, mì tôm, bánh trái sẵn sàng phục vụ. Một phòng có thể trải thảm, chiếu… để sinh hoạt chung.

Khi đến lưu trú, chỉ cần liên hệ trước qua số điện thoại 0914052400 để nhân viên điều phối chỗ ở và mang theo giấy tờ tùy thân, sạc điện thoại.

Với vài dòng thông báo trên trang fanpage, trung tâm nhận được đăng ký của nhiều người. Bạn T.C. một sinh viên đang chuyển trọ nhưng chưa tìm được nơi ở mới lập tức nhắn tin xin tá túc tránh mưa bão. Lê Thị T.V., sinh viên Trường ĐH Ngoại ngữ ở trọ đường Đặng Văn Ngữ lo sợ ngập lụt gọi đến đăng ký vì lo sợ nước lên. Trong khi đó, một nữ công nhân đang mang thai nhà ở phường Hóa Châu bị ngập không thể về; từ công ty, chị này liên hệ xin lưu trú tạm thời.

Chị Trần Thị Mỹ Đức, Giám đốc Trung tâm này cho hay, lũ lụt chỉ diễn ra vài ngày, chị muốn chia sẻ, hỗ trợ người dân vùng thấp trũng, đặc biệt là các bạn sinh viên từ xa đến đang ở trọ. Năm ngoái, Trung tâm này đã đón một số sinh viên đến lưu trú, do không có nhân lực lo ăn uống, chị đã hỗ trợ tiền ăn cho các bạn.