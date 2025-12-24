  • Huế ngày nay Online
HNN.VN - Sáng 25/12, tại văn bản số 12729/VPCP-KGVX, Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Thị Thanh Trà đã đồng ý với đề xuất của Bộ Nội vụ về phương án nghỉ Tết Dương lịch 4 ngày liên tục.

Theo đó, cán bộ, công chức, viên chức được hoán đổi ngày làm việc từ thứ Sáu, ngày 2/1/2026 sang thứ Bảy, ngày 10/1/2026. Như vậy, dịp Tết Dương lịch năm 2026, cán bộ, công chức, viên chức được nghỉ 4 ngày liên tục, từ thứ Năm, ngày 1/1/2026 đến hết Chủ nhật, ngày 4/1/2026 (làm bù vào thứ Bảy, ngày 10/1/2026).

Bộ Nội vụ yêu cầu các cơ quan, đơn vị chủ động bố trí, sắp xếp công việc hợp lý, bảo đảm giải quyết công việc liên tục, không làm gián đoạn việc phục vụ tổ chức và Nhân dân; đồng thời bố trí cán bộ, công chức, viên chức ứng trực, kịp thời xử lý các tình huống đột xuất, phát sinh.

Đối với các cơ quan, đơn vị không thực hiện chế độ nghỉ cố định thứ Bảy, Chủ nhật hằng tuần, việc bố trí lịch nghỉ Tết Dương lịch năm 2026 căn cứ vào chương trình, kế hoạch cụ thể của từng đơn vị, bảo đảm đúng quy định của pháp luật.

Bộ Nội vụ cũng đề nghị các bộ, ngành, địa phương có kế hoạch, biện pháp phù hợp, khuyến khích các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp chủ động triển khai các giải pháp phát triển sản xuất, kinh doanh, bảo đảm cung cầu hàng hóa, dịch vụ, ổn định thị trường, giá cả trước, trong và sau dịp nghỉ Tết Dương lịch năm 2026.

Đối với khu vực doanh nghiệp, Bộ Nội vụ khuyến khích người sử dụng lao động áp dụng thời gian nghỉ Tết Dương lịch năm 2026 cho người lao động tương tự khu vực hành chính nhà nước, trên cơ sở bảo đảm đầy đủ quyền lợi theo quy định của pháp luật, đồng thời khuyến khích các thỏa thuận có lợi hơn cho người lao động.

Hải Thuận
