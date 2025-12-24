Du lịch Việt Nam 2025: Điểm sáng trong bức tranh tăng trưởng kinh tế, xã hội

Không chỉ phục hồi mạnh mẽ sau dịch COVID-19, du lịch Việt Nam đã thiết lập kỷ lục mới về lượng khách quốc tế, doanh thu và giải thưởng du lịch thế giới. Kết quả tăng trưởng của ngành du lịch trong năm 2025 đã và đang tạo tiền đề quan trọng để du lịch tăng tốc, bứt phá, trở thành trụ cột đóng góp vào tăng trưởng GDP (tổng sản phẩm quốc nội) hai con số trong giai đoạn 2026-2030.

Những cây hoa đào nở rộ ở thôn Lô Lô Chải. Ảnh: Khánh Hòa/TTXVN

Du lịch phục hồi mạnh mẽ

Theo thống kê của Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam, trong 11 tháng năm 2025, Việt Nam đón hơn 19,1 triệu lượt khách quốc tế, tăng 20,9% so với cùng kỳ năm 2024 và vượt kỷ lục trước đại dịch năm 2019. Đặc biệt, lễ đón vị khách quốc tế thứ 20 triệu đã được tổ chức tại đặc khu Phú Quốc (tỉnh An Giang) chiều 15/12 vừa qua. Đây là lần đầu tiên trong 65 năm hình thành và phát triển, ngành du lịch cán mốc 20 triệu lượt khách quốc tế trong một năm.

Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hồ An Phong đánh giá, đạt được cột mốc 20 triệu lượt khách quốc tế trong một năm không chỉ khẳng định vị thế và uy tín của du lịch Việt Nam trên bản đồ thế giới, còn phản ánh quá trình đa dạng hóa thị trường, hướng tới thu hút phân khúc khách chi tiêu cao, lưu trú dài ngày, qua đó góp phần hiện thực hóa mục tiêu doanh thu du lịch đạt 1 triệu tỷ đồng trong năm 2025.

Với sự nỗ lực của toàn ngành du lịch, tại nhiều địa phương trọng điểm như: Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, Quảng Ninh, Đà Nẵng... lượng du khách quốc tế và nội địa đều gia tăng mạnh. Du lịch trở thành điểm tựa quan trọng cho sự phục hồi của nhiều ngành dịch vụ và góp phần quan trọng trong sự tăng trưởng kinh tế địa phương.

11 tháng năm 2025, tại Hà Nội, lượng khách quốc tế tăng khoảng 25% so với năm 2024, trong đó nổi bật là dòng khách từ Đông Bắc Á, châu Âu và thị trường nội địa chất lượng cao; khách nội địa tăng hơn 21%. Các sản phẩm du lịch văn hóa, du lịch đêm và tour trải nghiệm di sản gắn với phố cổ, hồ Hoàn Kiếm, Hoàng thành Thăng Long cùng chuỗi lễ hội văn hóa, ẩm thực đã góp phần kéo dài thời gian lưu trú, gia tăng mức chi tiêu của du khách. Nhờ đó, doanh thu từ dịch vụ lưu trú, ăn uống, vận tải và thương mại bán lẻ trên địa bàn Thủ đô tiếp tục tăng trưởng tích cực. Doanh thu từ du lịch tăng 20,7% so với năm 2024 đã tạo hiệu ứng lan tỏa sang nhiều lĩnh vực dịch vụ khác.

Theo Sở Du lịch Thành phố Hồ Chí Minh, năm 2025, khách quốc tế đến Thành phố Hồ Chí Minh ước đạt 8,5 triệu lượt, tăng 39,3% so với năm 2024; khách du lịch nội địa ước đạt 45 triệu lượt, tăng 18,4% so với năm 2024; tổng thu du lịch toàn Thành phố Hồ Chí Minh ước đạt 260.000 tỷ đồng, tăng 36,1% so với cùng kỳ năm 2024. Thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục khẳng định vai trò trung tâm du lịch - dịch vụ – kinh tế lớn nhất cả nước.

Lượng khách quốc tế tăng mạnh nhờ nhiều tuyến đường bay quốc tế được khôi phục và mở mới, cùng sự phục hồi tốt của dòng khách du lịch MICE. Đáng nói, các hoạt động mua sắm, ẩm thực, vui chơi giải trí và các sản phẩm du lịch đêm diễn ra sôi động, đóng góp quan trọng vào tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng. Nhờ đó, du lịch không chỉ mang lại giá trị kinh tế trực tiếp mà còn trở thành “đầu kéo” thúc đẩy thương mại, logistics và nhiều ngành dịch vụ phát triển.

Tại Quảng Ninh, du lịch duy trì đà tăng trưởng ổn định và bền vững. Quần thể danh lam thắng cảnh Vịnh Hạ Long, khu Di tích lịch sử và danh thắng Yên Tử cùng hệ thống du lịch biển đảo, khu vui chơi giải trí luôn thu hút đông đảo du khách trong và ngoài nước. Việc đầu tư đồng bộ hạ tầng giao thông, cảng biển, bến tàu du lịch và định hướng phát triển sản phẩm cao cấp giúp địa phương không chỉ tăng lượng khách mà còn nâng cao chất lượng doanh thu, khẳng định vai trò trụ cột của du lịch trong cơ cấu kinh tế.

Trong khi đó, Đà Nẵng tiếp tục giữ vị thế là trung tâm du lịch của khu vực miền Trung. Các đường bay quốc tế được nối lại với tần suất cao, cùng chuỗi sự kiện lễ hội, thể thao, văn hóa và du lịch biển đã tạo sức hút lớn đối với du khách. Hoạt động lưu trú, dịch vụ ăn uống, vận tải và vui chơi giải trí phục hồi nhanh, góp phần duy trì nhịp tăng trưởng kinh tế, xã hội của thành phố.

Tổ chức Du lịch Liên hợp quốc (UN Tourism) đánh giá, năm 2025 du lịch Việt Nam thuộc nhóm các quốc gia có mức tăng trưởng cao nhất thế giới với tốc độ tăng trưởng khoảng 21%, trong khi mức tăng trưởng bình quân toàn cầu năm 2025 chỉ khoảng 5%, khu vực châu Á-Thái Bình Dương đạt 8%.

Tăng tốc, bứt phá hướng tới mục tiêu cao hơn

Để có được kết quả tăng trưởng tích cực suốt năm 2025, ngành du lịch đã kiên trì thực hiện nhiều chính sách chiến lược. Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tiếp tục đẩy mạnh cải cách thị thực, mở rộng thị trường nguồn khách quốc tế, thu hút đầu tư vào hạ tầng du lịch, đồng thời phát triển sản phẩm mới theo xu hướng trải nghiệm, sinh thái, MICE, du lịch biển đảo và du lịch số. Đồng thời, ngành du lịch tích cực ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong du lịch để nâng cao trải nghiệm cho du khách cũng như hiệu quả trong hoạt động kinh doanh du lịch.

Năm 2025 cũng ghi dấu sự nỗ lực không ngừng của Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam trong việc quảng bá du lịch ra các thị trường châu Âu, Nga, Ấn Độ, Trung Quốc, Hoa Kỳ, Australia, Hàn Quốc và Nhật Bản; quảng bá hình ảnh du lịch Việt Nam thông qua điện ảnh tại Liên hoan phim Cannes. Việc triển khai hiệu quả Chương trình kích cầu du lịch với thông điệp “Việt Nam - Đi để yêu”, các hoạt động trong khuôn khổ Năm Du lịch Quốc gia - Huế 2025, Giải thưởng Du lịch Việt Nam (Vietnam Tourism Awards 2025)… cũng góp phần thúc đẩy tăng trưởng lượng khách trong nước và quốc tế.

Đặc biệt, năm 2025, du lịch Việt Nam tiếp tục được vinh danh tại nhiều giải thưởng quốc tế danh giá. Tổ chức Du lịch Liên hợp quốc (UN Tourism) đã công nhận Làng Lô Lô Chải và Làng Quỳnh Sơn là Làng Du lịch tốt nhất thế giới; Việt Nam lần thứ 6 được vinh danh là Điểm đến Di sản hàng đầu thế giới và lần thứ 7 đạt danh hiệu Điểm đến hàng đầu châu Á, Cao nguyên đá Đồng Văn ghi dấu “Điểm đến văn hóa cấp địa phương hàng đầu thế giới 2025;” Mộc Châu lần thứ 3 được vinh danh “Điểm đến thiên nhiên cấp địa phương hàng đầu thế giới;” Tam Đảo lần thứ 4 là “Thị trấn du lịch hàng đầu thế giới;” Phú Quốc lần thứ 4 được vinh danh “Điểm đến biển đảo thiên nhiên hàng đầu thế giới... Những thành tựu này khẳng định vị thế của du lịch Việt Nam trên bản đồ thế giới cũng như tạo động lực quan trọng cho giai đoạn tiếp theo.

Cục trưởng Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam Nguyễn Trùng Khánh khẳng định, với sự vào cuộc quyết liệt của Chính phủ, các bộ, ngành, địa phương và cộng đồng doanh nghiệp, du lịch Việt Nam đã phục hồi mạnh mẽ. Năm 2024, Việt Nam đón 17,6 triệu lượt khách quốc tế, đạt 98% so với năm 2019. Dự kiến năm 2025, lượng khách quốc tế đến Việt Nam sẽ đạt khoảng 21,5 triệu lượt, vượt mức trước dịch; khách du lịch nội địa đạt khoảng 135,5 triệu lượt. Năm 2025, tổng thu từ du lịch vượt mốc 1 triệu tỷ đồng, đóng góp trực tiếp vào GDP ước đạt 8,8%, khẳng định vị thế của ngành du lịch đối với sự tăng trưởng kinh tế quốc gia.

Năm 2026, ngành Du lịch đặt mục tiêu rất cao là đón 25 triệu lượt khách du lịch quốc tế, phục vụ 150 triệu lượt khách du lịch nội địa và tổng thu đạt khoảng 1,1 triệu tỷ đồng. Cục trưởng Nguyễn Trùng Khánh tin tưởng, với quyết tâm của Chính phủ, sự phối hợp liên ngành, sự năng động của địa phương và sự đồng hành của doanh nghiệp, du lịch Việt Nam sẽ tăng tốc, bứt phá, phát triển bền vững, hướng tới trở thành ngành kinh tế mũi nhọn, góp phần nâng cao vị thế Việt Nam trên bản đồ du lịch thế giới.