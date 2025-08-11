Bồi dưỡng lý luận chính trị cho cán bộ quản lý, giáo viên

Cán bộ, giáo viên tiếp thu các chuyên đề tại lớp bồi dưỡng vào ngày 14/8

Cán bộ quản lý và giáo viên tham gia lớp bồi dưỡng này được báo cáo viên truyền đạt các chuyên đề về sự phát triển nhận thức, tư duy lý luận của Đảng qua 40 năm thực hiện sự nghiệp đổi mới đất nước; những nội dung cơ bản, cốt lõi của lý luận về đường lối đổi mới của Đảng.

Đồng thời được nghe chủ trương chính sách mới của Đảng, Nhà nước về lĩnh vực giáo dục và đào tạo, khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số; tiếp cận chuyên đề năm 2025 về “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân, khơi dậy ý chí tự lực, tự cường, khát vọng vươn lên, xây dựng thành phố Huế phát triển nhanh và bền vững”.

Ngoài ra, các cán bộ, giáo viên còn nắm bắt nội dung tổng kết Nghị quyết 18-NQ/TW, ngày 25/10/2017 về một số vấn đề tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu năng, hiệu lực và hiệu quả…

Ông Trần Công Phước, Phó Chủ tịch UBND phường Phong Thái cho biết: Lớp bồi dưỡng chính trị hè năm 2025 là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, thiết thực, nhằm nâng cao nhận thức về chính trị, tư tưởng, trình độ lý luận và bản lĩnh chính trị cho đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên ngành giáo dục ở địa phương trong giai đoạn hiện nay.

Theo kế hoạch, với nội dung các chuyên đề trên, UBND phường Phong Thái tổ chức 3 lớp bồi dưỡng cho hơn 530 cán bộ, giáo viên trong các cấp học ở địa phương tham gia từ ngày 14 - 16/8.