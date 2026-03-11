Trường Đại học Kinh tế, Đại học Huế công bố 4 chương trình đào tạo mới

Đại diện Trường Đại học Kinh tế, Đại học Huế giải đáp thắc mắc của báo chí liên quan đến 4 ngành học mới

Ở bậc Đại học, chương trình Marketing số hướng đến trang bị cho người học tư duy marketing hiện đại, năng lực ứng dụng công nghệ và triển khai các chiến lược truyền thông trên nền tảng trực tuyến. Bên cạnh đó, chương trình Kinh doanh quốc tế tập trung phát triển năng lực ngoại ngữ, kỹ năng đàm phán, phân tích thị trường và khả năng thích ứng trong môi trường đa văn hóa cho sinh viên.

Với bậc sau đại học, chương trình Thạc sĩ Kế toán trang bị kiến thức chuyên sâu về kế toán, kiểm soát, phân tích và cung cấp thông tin tài chính phục vụ công tác quản lý, điều hành trong các tổ chức, doanh nghiệp.

Còn với chương trình Tiến sĩ Quản lý kinh tế, nhà trường hướng đến đào tạo đội ngũ chuyên gia nghiên cứu, nhà hoạch định chính sách và nhà quản lý cấp cao có năng lực phân tích, tư duy chiến lược và khả năng đề xuất các giải pháp phát triển kinh tế bền vững.

Phát biểu tại sự kiện, PGS.TS. Trương Tấn Quân, Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế, Đại học Huế, nhấn mạnh việc mở mới và cập nhật các chương trình đào tạo không chỉ nhằm mở rộng cơ hội học tập cho người học, mà còn thể hiện định hướng đổi mới mạnh mẽ của nhà trường trong ứng dụng khoa học công nghệ, chuyển đổi số, trí tuệ nhân tạo và các công cụ đổi mới sáng tạo vào quá trình đào tạo.

Theo lãnh đạo nhà trường, đây là bước đi quan trọng nhằm đáp ứng kịp thời xu thế phát triển của xã hội và nhu cầu nhân lực chất lượng cao của thị trường lao động; đồng thời khẳng định cam kết của Trường Đại học Kinh tế, ĐH Huế trong đào tạo nguồn nhân lực có năng lực thích ứng, sáng tạo và hội nhập trong bối cảnh mới. Việc công bố bốn ngành học mới này cũng là dấu mốc quan trọng trong chiến lược phát triển nhà trường theo hướng hiện đại, hội nhập, ứng dụng và phục vụ cộng đồng.