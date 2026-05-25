Phong Thái khơi thông nguồn lực

Nhiều cửa hàng trưng bày, giới thiệu sản phẩm OCOP ở phường Phong Thái

Nền tảng vững, dư địa lớn

Sau sắp xếp đơn vị hành chính và đi hoạt động theo mô hình chính quyền 2 cấp, phường Phong Thái có diện tích tự nhiên hơn 187km², dân số hơn 37.400 người. Với không gian hành chính được mở rộng không chỉ tạo thuận lợi trong công tác quản lý mà còn giúp địa phương có thêm dư địa để phát triển đồng bộ.

Ông Hoàng Ngọc Hòa, Phó Chủ tịch UBND phường Phong Thái cho biết, giai đoạn 2021 - 2025, phường được bố trí tổng nguồn vốn để đầu tư hạ tầng kinh tế - xã hội khoảng 585 tỷ đồng, trong đó vốn đầu tư công chiếm hơn 530 tỷ đồng. Từ nguồn lực này, nhiều công trình giao thông, dân sinh, thương mại được đầu tư, từng bước nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân.

Điểm nổi bật của Phong Thái là có vị trí địa lý thuận lợi. Trên địa bàn có Quốc lộ 1, tuyến cao tốc Cam Lộ - La Sơn đi qua, cùng nhiều tuyến đường lớn kết nối với Khu Công nghiệp Phong Điền, Tứ Hạ và các vùng sản xuất nông, lâm nghiệp tại vùng cát, vùng đồi. Đây được xem là điều kiện quan trọng để phát triển kinh tế trong thời gian tới. Bên cạnh đó, nhiều dự án trọng điểm của Trung ương, thành phố đã và đang được triển khai trên địa bàn, như: Mở rộng Bệnh viện Trung ương Huế cơ sở 2, cao tốc Cam Lộ - La Sơn giai đoạn 2, dự án đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam, cùng các dự án chỉnh trang đô thị, khu dân cư mới tiếp tục tạo sức hút mới cho các nhà đầu tư, doanh nghiệp trong, ngoài địa phương.

Theo kế hoạch, từ nay đến năm 2030, địa phương tiếp tục triển khai hơn 31 dự án với nguồn vốn ngân sách khoảng 75 tỷ đồng, góp phần hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật, chỉnh trang đô thị, nâng cao chất lượng đời sống người dân.

Xác định các trụ cột phát triển mới

Để tạo không gian phát triển giai đoạn mới, Đảng ủy, chính quyền phường Phong Thái định hướng phát triển dựa trên ba trụ cột kinh tế chủ đạo. Trong đó, thương mại - dịch vụ được xác định là một trong những động lực tăng trưởng chính. Hiện nay, phường Phong Thái đang xúc tiến kêu gọi đầu tư các trung tâm thương mại, siêu thị ở khu vực ngã tư An Lỗ, bên ngoài Khu du lịch Thanh Tân; nâng cấp các khu chợ truyền thống như An Lỗ, Sơn Quả, chợ Phù theo mô hình hiện đại.

Không chỉ dừng ở hoạt động mua bán, địa phương còn phát triển các điểm giới thiệu sản phẩm OCOP, dịch vụ lưu trú, ẩm thực, từng bước hình thành các mô hình kinh tế đêm tại một số khu vực trung tâm, dọc tuyến kè phía bắc sông Bồ. Hướng đi này được kỳ vọng sẽ tạo sức hút cho lĩnh vực dịch vụ, thương mại và mở rộng cơ hội việc làm cho người dân.

Chị Nguyễn Thị Hồng, chủ hộ kinh doanh tại chợ An Lỗ cho rằng, việc đầu tư hạ tầng, mở rộng không gian phát triển ở Phong Thái gần đây đã tạo điều kiện thuận lợi hơn cho hoạt động buôn bán của tiểu thương. Người dân mong muốn địa phương tiếp tục đầu tư đồng bộ hạ tầng giao thông, chợ và các dịch vụ đi kèm để việc kinh doanh hiệu quả hơn.

Bên cạnh thương mại - dịch vụ, công nghiệp và tiểu thủ công nghiệp cũng đang được Phong Thái tập trung phát triển. Lĩnh vực này có những bứt phá mới khi khai thác được lợi thế vùng cát nội đồng, cùng hệ thống giao thông thuận lợi và khả năng kết nối với Khu Công nghiệp Phong Điền. Hiện nay, phường đang ưu tiên thu hút các dự án công nghiệp sạch, năng lượng tái tạo, chế biến sâu từ cát và lâm, nông sản nhằm gia tăng giá trị sản xuất. Mục tiêu đặt ra là lĩnh vực công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp sẽ đạt mức tăng trưởng bình quân hơn 11%/năm, trở thành trụ cột quan trọng cho nền kinh tế địa phương.

Ở lĩnh vực nông nghiệp, dù tỷ trọng có xu hướng giảm dần nhưng Phong Thái vẫn xác định đây là nền tảng phát triển bền vững. Theo định hướng, phường sẽ tổ chức lại sản xuất, theo từng vùng phù hợp với điều kiện thổ nhưỡng, tập trung nâng cao chất lượng, giá trị sản phẩm. Trong đó, khu vực ở Phong Hiền (cũ) được quy hoạch phát triển vùng lúa gạo đặc sản, chất lượng cao. Khu vực phía tây thuộc xã Phong Sơn trước đây, tập trung sản xuất, kinh doanh sản phẩm OCOP, trồng rừng gỗ lớn, chế biến lâm sản. Đi cùng với đó là khuyến khích người dân ứng dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất, từng bước chuyển sang mô hình nông nghiệp an toàn và thích ứng với biến đổi khí hậu.