Tổ chức kỳ thi tốt nghiệp cho học sinh ngành văn hóa - nghệ thuật đặc thù

Học sinh ngành Nghệ thuật biểu diễn Ca kịch Huế tham gia phần thi vai mẫu

Theo đó, kỳ thi tốt nghiệp được tổ chức cho học sinh đủ điều kiện ở các ngành học: Thanh nhạc, Biễu diễn nhạc cụ phương Tây, Nhạc công truyền thống Huế, Hội họa, Thiết kế đồ họa, Nghệ thuật biểu diễn múa dân gian dân tộc, Nghệ thuật biểu diễn Ca kịch Huế, Hướng dẫn du lịch, Biên đạo múa.

Không chỉ là dịp đánh giá kết quả học tập, rèn luyện của học sinh sau quá trình học tập, kỳ thi được xem là dấu mốc quan trọng khẳng định sự trưởng thành về kiến thức, kỹ năng nghề nghiệp của người học trước khi bước vào môi trường lao động.

Th.S Nguyễn Văn Mãi, Hiệu trưởng Trường Trung cấp Văn hóa nghệ thuật Huế cho hay, kỳ thi này còn mang ý nghĩa đặc biệt hơn khi các em không chỉ thể hiện năng lực chuyên môn mà còn thể hiện tình yêu nghề, sự sáng tạo và niềm đam mê nghệ thuật đã được vun đắp trong suốt thời gian học tập tại trường.

Bên cạnh môn thi lý thuyết, các học sinh sẽ thi phần thi năng khiếu, vai mẫu, tiểu luận/đồ án tùy theo ngành học.