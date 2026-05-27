Tổ chức kỳ thi tốt nghiệp cho học sinh ngành văn hóa - nghệ thuật đặc thù

HNN.VN - 74 học sinh theo học hệ trung cấp các ngành văn hóa - nghệ thuật tại Trường Trung cấp Văn hóa nghệ thuật Huế đã tham dự kỳ thi tốt nghiệp do trường tổ chức, khai mạc ngày 27/5.

Học sinh ngành Nghệ thuật biểu diễn Ca kịch Huế tham gia phần thi vai mẫu

Theo đó, kỳ thi tốt nghiệp được tổ chức cho học sinh đủ điều kiện ở các ngành học: Thanh nhạc, Biễu diễn nhạc cụ phương Tây, Nhạc công truyền thống Huế, Hội họa, Thiết kế đồ họa, Nghệ thuật biểu diễn múa dân gian dân tộc, Nghệ thuật biểu diễn Ca kịch Huế, Hướng dẫn du lịch, Biên đạo múa.

Không chỉ là dịp đánh giá kết quả học tập, rèn luyện của học sinh sau quá trình học tập, kỳ thi được xem là dấu mốc quan trọng khẳng định sự trưởng thành về kiến thức, kỹ năng nghề nghiệp của người học trước khi bước vào môi trường lao động.

Th.S Nguyễn Văn Mãi, Hiệu trưởng Trường Trung cấp Văn hóa nghệ thuật Huế cho hay, kỳ thi này còn mang ý nghĩa đặc biệt hơn khi các em không chỉ thể hiện năng lực chuyên môn mà còn thể hiện tình yêu nghề, sự sáng tạo và niềm đam mê nghệ thuật đã được vun đắp trong suốt thời gian học tập tại trường.

Bên cạnh môn thi lý thuyết, các học sinh sẽ thi phần thi năng khiếu, vai mẫu, tiểu luận/đồ án tùy theo ngành học.

N. MINH
Kỳ thi tuyển sinh THPT 2026:
Đề văn gần gũi, giàu cảm xúc

Sáng 27/5, hơn 18.000 thí sinh trên địa bàn thành phố chính thức bước vào kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2026-2027 với môn thi đầu tiên là ngữ văn theo hình thức tự luận. Theo đánh giá của giáo viên và học sinh, đề thi năm nay tiếp tục giữ cấu trúc ổn định, bám sát định hướng chương trình mới, đồng thời có độ mở và chiều sâu.

“Nóng” cùng mùa tuyển sinh lớp 10

Ngày mai (27/5), hơn 18.000 học sinh sẽ bước vào kỳ thi tuyển sinh lớp 10 THPT năm học 2026 - 2027. Trong điều kiện thời tiết nắng nóng, số lượng thí sinh tăng mạnh khiến mức độ cạnh tranh cao hơn, không khí mùa thi cũng trở nên “nóng” hơn từ cổng trường đến từng phòng thi.

“Né” môn khoa học tự nhiên, chuyện không dừng lại một kỳ thi

Xu hướng học sinh lựa chọn các môn thuộc nhóm khoa học xã hội thay vì khoa học tự nhiên trong kỳ thi tốt nghiệp THPT đang ngày càng rõ rệt. Sự dịch chuyển này không chỉ phản ánh tâm lý chọn môn “dễ thở” hơn của học sinh mà còn là tín hiệu đáng chú ý, buộc phải nhìn lại nhiều mắt xích trong giáo dục phổ thông hiện nay.

Tập huấn nghiệp vụ kiểm tra các kỳ thi tuyển sinh đầu cấp

Để chuẩn bị cho các kỳ thi tuyển sinh đầu cấp năm học 2026-2027, chiều 23/5, Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) tổ chức hội nghị tập huấn nghiệp vụ công tác kiểm tra Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 và đánh giá năng lực vào lớp 6 Trường THCS Nguyễn Tri Phương.

