Đổi mới tư duy, hành động quyết liệt, khai thác lợi thế để bứt phá

Các đồng chí trong Thường trực Thành ủy chủ trì buổi làm việc

Buổi làm việc do các đồng chí: Nguyễn Đình Trung, UVTW Đảng, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn ĐBQH thành phố; Nguyễn Khắc Toàn, UVTW Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố; Phạm Đức Tiến, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố; Nguyễn Chí Tài, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố chủ trì. Tham dự có các đồng chí trong Ban Thường vụ Thành ủy, lãnh đạo UBND thành phố, đại diện các sở, ban, ngành và địa phương liên quan.

Ổn định bộ máy, tạo đà phát triển

Sau khi vận hành theo mô hình chính quyền địa phương 2 cấp từ giữa năm 2025, bốn xã Phú Lộc, Lộc An, Hưng Lộc, Vinh Lộc đã nhanh chóng ổn định tổ chức, triển khai đồng bộ Nghị quyết Đại hội Đảng bộ nhiệm kỳ 2025 - 2030 và đạt nhiều kết quả tích cực. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo được thực hiện bài bản; các đảng ủy tổ chức học tập, quán triệt nghị quyết, ban hành chương trình hành động, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, phân công rõ trách nhiệm và lộ trình thực hiện.

Công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị được chú trọng. Bộ máy từ xã đến thôn được kiện toàn, hoạt động cơ bản ổn định. Việc triển khai mô hình chính quyền địa phương 2 cấp diễn ra thông suốt; các cơ quan trong hệ thống chính trị được thành lập đầy đủ, vận hành hiệu quả. Công tác kiểm tra, giám sát được tăng cường, góp phần giữ vững kỷ luật, kỷ cương.

Trên lĩnh vực kinh tế - xã hội, các địa phương duy trì ổn định và có bước phát triển. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng; các ngành dịch vụ, du lịch, công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp và nông nghiệp có chuyển biến tích cực. Nhiều chỉ tiêu chủ yếu cơ bản đạt kế hoạch. Công tác quản lý đất đai, giải phóng mặt bằng, trật tự xây dựng được quan tâm; cải cách hành chính và chuyển đổi số có tiến triển. Các lĩnh vực văn hóa, giáo dục, y tế, an sinh xã hội được triển khai đồng bộ, đời sống người dân từng bước nâng lên.

Tuy vậy, các địa phương vẫn gặp nhiều khó khăn. Địa bàn rộng, dân cư phân tán làm gia tăng áp lực quản lý trong khi bộ máy vừa kiện toàn. Một số cơ chế, chính sách còn chồng chéo; nguồn lực đầu tư hạn chế, hạ tầng chưa đồng bộ, thu ngân sách còn thấp. Công tác chuyển đổi số, quản lý đất đai, giải phóng mặt bằng và thu hút đầu tư vẫn còn hạn chế.

Các địa phương kiến nghị thành phố quan tâm hỗ trợ nguồn lực đầu tư hạ tầng, nhất là các tuyến giao thông kết nối, công trình phòng chống thiên tai; đồng thời bố trí kinh phí lập quy hoạch, nâng cấp cơ sở hạ tầng thiết yếu. Bên cạnh đó, cần sớm tháo gỡ vướng mắc về cơ chế, chính sách, hoàn thiện bộ máy, hỗ trợ chuyển đổi số, thu hút đầu tư... góp phần tạo động lực phát triển bền vững.

Lãnh đạo các địa phương trao đổi tại buổi làm việc

Các sở, ban, ngành cơ bản thống nhất với kiến nghị của địa phương, đồng thời làm rõ thẩm quyền, điều kiện và lộ trình triển khai. Nhiều đề xuất về giao thông, thủy lợi, kè chống sạt lở, cụm công nghiệp và nghĩa trang (trong đó có khu nghĩa trang Vinh Lộc) đã được đưa vào quy hoạch, kế hoạch trung hạn. Tuy nhiên, việc triển khai phải tuân thủ chặt chẽ quy trình đầu tư công, nhất là giải phóng mặt bằng, hoàn thiện hồ sơ pháp lý và cân đối nguồn vốn. Các sở đề nghị địa phương chủ động chuẩn bị quỹ đất sạch, đẩy nhanh bồi thường, tái định cư để sẵn sàng triển khai khi có chủ trương.

Du lịch được xác định là hướng phát triển giàu tiềm năng, đặc biệt tại đầm Cầu Hai và hệ đầm phá liên quan. Các sở, ngành đề nghị sớm hoàn thiện quy hoạch phát triển du lịch đầm phá theo hướng sinh thái, bền vững; xây dựng tour, tuyến trải nghiệm gắn với đời sống ngư dân; đầu tư hạ tầng thiết yếu như bến thuyền, điểm dừng chân, dịch vụ; đồng thời kiểm soát môi trường, nguồn lợi thủy sản. Phát triển du lịch cần gắn với chuyển đổi sinh kế, tạo việc làm, tránh khai thác quá mức tài nguyên.

Bên cạnh đó, định hướng phát triển du lịch theo hướng nâng cao giá trị, kết hợp hài hòa giữa nghỉ dưỡng và sinh thái, cộng đồng. Có ý kiến đề xuất nghiên cứu, kiến nghị cơ chế phù hợp trong quản lý, khai thác rừng quốc gia Bạch Mã nhằm phát huy tiềm năng du lịch sinh thái gắn với bảo tồn. Các địa phương cũng được lưu ý tuân thủ quy định về đất đai, đầu tư, di tích; tăng cường phối hợp, đẩy mạnh xã hội hóa và chuyển đổi số.

Phát biểu tại buổi làm việc, Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Khắc Toàn yêu cầu đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng dịch vụ - du lịch - công nghiệp, gắn với lợi thế từng vùng. Trọng tâm là khai thác hiệu quả đầm phá, phát triển du lịch sinh thái, cộng đồng; hình thành sản phẩm đặc trưng tại Bạch Mã, hồ Truồi, vùng biển Phú Lộc, Vinh Lộc; đồng thời phát triển công nghiệp, làng nghề và nông nghiệp công nghệ cao.

Chủ tịch UBND thành phố cũng yêu cầu đẩy nhanh tiến độ Khu công nghiệp La Sơn, nhất là giải phóng mặt bằng; hoàn thiện hạ tầng các cụm công nghiệp để thu hút đầu tư. Về hạ tầng, ưu tiên các tuyến kết nối, chống ngập, kè chống sạt lở; đẩy mạnh cải cách hành chính, chuyển đổi số. Đối với các kiến nghị, thành phố cơ bản thống nhất chủ trương, yêu cầu các sở, ngành trực tiếp phối hợp, giải quyết dứt điểm, không để kéo dài.

Toàn cảnh buổi làm việc

Kết luận buổi làm việc, Bí thư Thành ủy Nguyễn Đình Trung yêu cầu ban thường vụ các xã, đặc biệt là bí thư, chủ tịch UBND và cấp ủy, phải nâng cao trách nhiệm, nhận thức rõ yêu cầu phát triển trong giai đoạn mới; phát huy tinh thần chủ động, quyết liệt, không ngại khó, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm.

Về xây dựng Đảng và hệ thống chính trị, Bí thư Thành ủy nhấn mạnh đây là nhiệm vụ then chốt, thường xuyên; yêu cầu đổi mới mạnh mẽ phương thức lãnh đạo, phương pháp làm việc; tăng cường phối hợp với phương châm “6 rõ”. Đồng thời, thường xuyên rà soát, cập nhật chương trình hành động, kịp thời bổ sung nhiệm vụ mới; tập trung thực hiện các chỉ tiêu khó ngay từ đầu nhiệm kỳ. Công tác cán bộ cần được rà soát, sắp xếp phù hợp; nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, phát triển đảng viên và thực hiện nghiêm đánh giá, xếp loại.

Bí thư Thành ủy cũng yêu cầu đẩy mạnh cải cách hành chính, chuyển đổi số, nâng cao chất lượng phục vụ người dân và doanh nghiệp; đặt mục tiêu cắt giảm tối thiểu 50% thời gian giải quyết thủ tục hành chính trong quý II, năm 2026.

Về phát triển kinh tế - xã hội, cần bám sát quy hoạch, tăng cường liên kết vùng, nhất là trong phát triển du lịch - dịch vụ; ưu tiên các dự án giao thông kết nối vùng. Các xã Hưng Lộc, Lộc An tập trung phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, logistics gắn với đào tạo nghề; các xã Phú Lộc, Vinh Lộc phát triển kinh tế biển, đầm phá theo hướng xanh, bền vững, gắn với du lịch sinh thái, cộng đồng.

Trên lĩnh vực văn hóa - xã hội, tiếp tục chăm lo đời sống Nhân dân, phấn đấu đến năm 2030 không còn hộ nghèo, gắn với bảo vệ môi trường; quốc phòng - an ninh được giữ vững, chủ động ứng phó thiên tai, không để bị động.

Bí thư Thành ủy Nguyễn Đình Trung đề nghị UBND thành phố chỉ đạo các đơn vị tổng hợp, xem xét trên cơ sở đề xuất của các địa phương, ưu tiên các công trình hạ tầng có tính liên kết vùng. Các xã cần chủ động phối hợp, thống nhất đề xuất để nâng cao hiệu quả đầu tư.

Đồng thời, giao Đảng ủy UBND thành phố chỉ đạo tổ chức hội nghị chuyên đề về thu ngân sách cấp xã, đánh giá toàn diện trong quý I, năm 2026 để có giải pháp phù hợp; tham mưu điều chỉnh chương trình hành động Đại hội XVII của thành phố sát thực tiễn; tăng cường quản lý, khai thác hiệu quả khu vực đầm Cầu Hai theo hướng bài bản, lâu dài.