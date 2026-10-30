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ClockThứ Sáu, 30/10/2026 14:06

Thành phố Huế ký kết Bản ghi nhớ hợp tác với Tổ chức Fundación Metrópoli (Tây Ban Nha)

HNN.VN - Sáng 30/10, tại Văn phòng UBND TP. Huế, Sở Ngoại vụ ký kết Bản ghi nhớ hợp tác với Tổ chức Fundación Metrópoli (Tây Ban Nha) theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến.

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Tham dự lễ ký kết có TUV, Phó Chủ tịch UBND thành phố Trần Hữu Thùy Giang; ông José Sánchez-Barroso, Cố vấn Fundación Metrópoli tại Việt Nam và TS Alfonso Vegara, Nhà sáng lập, Chủ tịch Tổ chức, tham dự trực tuyến từ Madrid (Tây Ban Nha).

 Đại diện lãnh đạo TPHuế và Tổ chức Fundación Metrópoli (Tây Ban Nha) ký kết Bản ghi nhớ hợp tác phát triển đô thị di sản bền vững.

Fundación Metrópoli là tổ chức phi lợi nhuận của Tây Ban Nha, hoạt động trong lĩnh vực nghiên cứu, tư vấn chiến lược và quy hoạch đô thị tích hợp. Trên cơ sở các buổi làm việc, trao đổi trong tháng 3 và tháng 4/2026, hai bên thống nhất thúc đẩy hợp tác trong quy hoạch, phát triển đô thị di sản, du lịch văn hóa, không gian ven sông và thu hút đầu tư.

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Chủ tịch UBND thành phố Trần Hữu Thùy Giang nhấn mạnh, Huế đang hướng đến xây dựng đô thị hiện đại, xanh, thông minh và bền vững, đồng thời phải đối mặt với nhiều thách thức về biến đổi khí hậu, bảo vệ môi trường và sử dụng hiệu quả tài nguyên. Vì vậy, việc tăng cường hợp tác quốc tế, tiếp thu kinh nghiệm và tri thức chuyên môn có ý nghĩa quan trọng đối với định hướng phát triển lâu dài của thành phố.

Lãnh đạo thành phố đề nghị Fundación Metrópoli phối hợp với Sở Ngoại vụ và các cơ quan liên quan xây dựng kế hoạch triển khai cụ thể, phù hợp với điều kiện thực tiễn của Huế.

Về phía đối tác Tây Ban Nha, TS Alfonso Vegara, Nhà sáng lập, Chủ tịch Fundación Metrópoli đánh giá cao tiềm năng thiên nhiên, cảnh quan và kinh tế của Huế; đồng thời khẳng định sẽ vận dụng kinh nghiệm chuyên môn để hỗ trợ thành phố xây dựng tầm nhìn phát triển, nâng cao chất lượng sống, cải thiện môi trường đầu tư và thu hút các nguồn lực phát triển.

Theo Bản ghi nhớ, hai bên sẽ phối hợp nghiên cứu các định hướng chiến lược về bảo tồn và phát huy giá trị di sản, quy hoạch đô thị, phát triển du lịch xanh, kinh tế sáng tạo, kinh tế tuần hoàn và giảm phát thải.

Fundación Metrópoli sẽ hỗ trợ nghiên cứu, đề xuất phương pháp và lộ trình triển khai “Dự án thành phố Huế” trong giai đoạn tiếp theo. Trọng tâm hợp tác là phát huy giá trị di sản văn hóa, lịch sử, cảnh quan thiên nhiên và bản sắc Huế; hướng đến mục tiêu đưa thành phố trở thành trung tâm du lịch văn hóa, di sản đặc sắc của Việt Nam và Đông Nam Á vào năm 2030. Hai bên cũng định hướng nghiên cứu mô hình bảo tồn bền vững Quần thể di tích Cố đô Huế gắn với phát triển kinh tế, du lịch; thúc đẩy du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng, du lịch thông minh, thu hút đầu tư quốc tế, đào tạo nguồn nhân lực và nâng cao năng lực quản trị đô thị.

Tin, ảnh: Nguyễn Hiếu
 Từ khóa:
ký kếthợp tácHuếTrần Hữu Thùy Giangđô thị
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