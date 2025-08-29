  • Huế ngày nay Online
Yêu nước theo cách của người trẻ

HNN - Mỗi mùa Quốc khánh về, tình yêu Tổ quốc lại được thế hệ trẻ thể hiện theo nhiều cách riêng. Không chỉ bằng những nghi lễ trang trọng, giới trẻ hôm nay tìm ra những cách gần gũi, sáng tạo để lan tỏa niềm tự hào dân tộc.

Nhiều bạn trẻ tham gia chương trình “Việt Nam tiến bước” tại Huế. Ảnh: Thành Đoàn Huế

Có dịp tham dự cầu truyền hình trực tiếp chương trình nghệ thuật chính luận “Thời cơ vàng” tại điểm cầu Ngọ Môn, tôi hào hứng khi nhìn thấy nhiều bạn trẻ khoác lên mình màu áo xanh tình nguyện - màu áo truyền thống của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, cùng nhau tạo nên biển cờ đỏ sao vàng trên khán đài. Nguyễn Phan Chí Bảo, sinh viên Trường Đại học (ĐH) Y Dược, ĐH Huế cho biết: Ngay khi thấy facebook của Thành đoàn Huế đăng tải minigame, em đã rủ bạn bè cùng nhau nhanh tay vào trả lời các câu hỏi. Em rất vui vì may mắn nhận được vé đến xem chương trình.

Nam sinh cũng cho biết, đây là lần thứ hai tham dự điểm cầu truyền hình chương trình nghệ thuật chính luận được tổ chức tại Huế. Vào đầu tháng 8, Bảo cùng bạn bè cũng đã đến xem cầu truyền hình chương trình “Dưới cờ vinh quang”. “Được xem những chương trình này, em rất xúc động. Những đoạn phóng sự về những trận đánh, những hy sinh của các thế hệ đi trước khiến em nghẹn ngào, qua đó thêm tự hào, thêm yêu Tổ quốc”, Bảo bộc bạch.

Hòa chung với không khí kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9, hình ảnh lá cờ đỏ sao vàng tung bay khắp nơi với sự hưởng ứng của nhiều bạn trẻ. Không chỉ treo cờ trước cửa nhà như truyền thống, nhiều bạn còn gắn cờ trên xe máy, xe đạp khi di chuyển ngoài phố, tạo nên những đoàn xe rực rỡ, hòa vào không khí chung. Không ít nhóm sinh viên, học sinh còn trang trí lại phòng trọ, ký túc xá hay góc học tập của mình bằng những lá cờ nhỏ, ảnh Bác Hồ và những tấm poster về lịch sử, để mỗi ngày đều được nhắc nhớ về ý nghĩa thiêng liêng của độc lập, tự do. Những hình ảnh ấy nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội, trở thành xu hướng giản dị mà tràn đầy cảm xúc, vừa gợi ký ức truyền thống, vừa phản ánh cách giới trẻ kết nối tinh thần dân tộc trong đời sống hàng ngày.

Giới trẻ còn tìm đến các quán cà phê mang chủ đề yêu nước. Gạo Coffee (đường Nguyễn Công Trứ, phường Thuận Hóa) với mái hiên, tường gỗ, khung cửa được phủ sắc đỏ, và cả một “bức tường” cờ Tổ quốc được tạo nên từ những chiếc nón lá đã trở thành điểm check-in yêu thích của nhiều bạn trẻ. Phan Thị Kiều Oanh, sinh viên Trường ĐH Ngoại ngữ, ĐH Huế chia sẻ: “Giới trẻ không thờ ơ với lịch sử, mà vẫn tìm cách thể hiện tình yêu nước theo những hình thức gần gũi, sáng tạo”.

Không chỉ Gạo Coffee, rất nhiều tiệm “Cà phê yêu nước” cũng xuất hiện trên địa bàn thành phố. Nhím.House (đường Thuận Hóa, phường Phú Bài) gây ấn tượng với không gian ngập tràn cờ Tổ quốc và cờ Đảng, hay Không gian hoài cổ Coffee (đường Đinh Tiên Hoàng, phường Phú Xuân) có một góc check-in với trích đoạn từ Bản Tuyên ngôn độc lập của Bác Hồ kính yêu. Những chiếc ly ở các quán cà phê cũng được cắm lá cờ nhỏ xinh, để niềm tự hào hiện hữu trong từng chi tiết nhỏ, bình dị nhất.

Những người con xa quê cũng có nhiều cách hưởng ứng ngày Quốc khánh ở nơi đất khách quê người. “Dù vừa vào đầu kỳ học và khá bận bịu nhưng em và bạn bè đồng hương Việt Nam đã hẹn gặp nhau vào dịp Quốc khánh để cùng chia sẻ niềm vui trong ngày lễ của đất nước”, Võ Quang Phú Đức, du học sinh tại Úc chia sẻ.

Từ những hành động nhỏ bé như treo cờ, xem phim, tham dự chương trình nghệ thuật, đến những không gian cà phê “yêu nước”, tất cả đã làm nên bức tranh đa sắc của tinh thần yêu nước nơi người trẻ hôm nay. Lòng tự hào dân tộc vì thế không khô cứng, xa vời mà trở thành một phần sống động trong đời sống thường ngày.

ĐĂNG TRÌNH
