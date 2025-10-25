Món quà âm nhạc của người trẻ

Buổi biểu diễn thu hút đông đảo người dân Khe Tre

Ý tưởng về “Ngàn ngơ” bắt đầu trong một lần ngồi uống cà phê ở Khe Tre, hai anh em Hoàng Tiến Nghĩa và Hoàng Tiến Hiếu (Công ty Hồn Việt Event) bất chợt nhìn thấy hình ảnh ngôi nhà rông nằm giữa làng. Giữa nền trời xanh của núi, nhà rông hiện lên như một biểu tượng của sự gắn kết và cộng đồng. Khi ấy, ý nghĩ về việc tổ chức một đêm nhạc tại chính nơi này bỗng lóe lên trong hai anh em.

Từ ý tưởng, đêm nhạc “Ngàn ngơ” của các bạn trẻ đã được tổ chức tại xã Khe Tre cuối tháng 9 vừa qua. Điều đặc biệt là hai anh em Nghĩa - Hiếu đều là người gốc Khe Tre. Dù đã chơi nhạc ở nhiều sân khấu khác nhau trong thành phố Huế, từ quán cà phê, sự kiện, cho đến sân khấu chuyên nghiệp, nhưng đây lại là lần đầu tiên họ được biểu diễn ở chính quê hương mình.

Họ mang theo toàn bộ nhạc cụ, dàn âm thanh và đạo cụ từ Huế lên. Cả nhóm gồm 12 người, 9 nhạc công và 3 ca sĩ, nhỏ nhất sinh năm 2008, lớn nhất 1996. Mọi người cùng chất đồ lên xe, bắt đầu “chuyến lưu diễn giữa núi rừng đầu tiên của Hồn Việt”.

Hôm đó, Khe Tre bỗng lung linh hơn thường ngày. Tiếng đàn vang giữa gió, tiếng trống hòa cùng âm thanh của côn trùng, ánh đèn hắt lên mái nhà rông. Khi nhóm Hồn Việt còn đang lắp đặt thiết bị, khán giả đã bắt đầu quan tâm, kéo đến. Người dân quanh vùng nghe tin có “đêm nhạc miễn phí ở nhà rông” liền rủ nhau đi. Có người chạy xe máy từ những thôn xa, có người dắt theo con nhỏ, có cụ già chống gậy đến xem.

Anh Trần Duy Khánh, chủ quán cà phê Chợ Phiên - nơi đồng hành cùng nhóm Hồn Việt, chia sẻ: "Ngàn ngơ” không chỉ là một đêm diễn, mà còn là bước khởi đầu để cộng đồng địa phương chủ động hơn trong các hoạt động văn hóa - nghệ thuật. Đêm nhạc đông vui, ấm áp, có nhiều ca khúc thôi thúc tinh thần yêu đời, yêu thương gia đình. Tôi rất mong sẽ có thêm nhiều chương trình như thế để âm nhạc thực sự trở thành một phần đời sống của người dân Khe Tre.

Còn với Trần Quyền, một người dân địa phương, “Ngàn ngơ” mang lại cảm xúc khó quên: “Mình biết đến chương trình trên mạng xã hội, thấy tò mò nên đến xem thử. Không ngờ không khí lại sôi nổi và gần gũi đến vậy. Là người yêu âm nhạc, mình mong sẽ có thêm nhiều đêm như thế để được thưởng thức và để âm nhạc đến gần hơn với người dân vùng cao”.

Tại đêm nhạc, 20 ca khúc lần lượt được cất lên, từ những bản nhạc Việt trữ tình, những ca khúc trẻ trung hiện đại, đến cả những giai điệu Âu Mỹ sôi động. Mỗi bài hát đều được chọn lựa kỹ, vừa để phù hợp với không gian, vừa để khán giả, dù là thanh niên hay người lớn tuổi, đều có thể hòa mình.

Từ thành công của chương trình, nhóm Hồn Việt ấp ủ kế hoạch tổ chức những buổi biểu diễn miễn phí định kỳ, khoảng 3 đến 4 tháng một lần, tại các vùng cao, vùng xa trung tâm Huế. Mục tiêu không chỉ là mang âm nhạc đến gần hơn với mọi người, mà còn là cách để chia sẻ niềm vui, lan tỏa tinh thần nghệ thuật đến những nơi còn ít cơ hội tiếp cận. Âm nhạc, với họ, không nên chỉ dừng lại ở sân khấu thành phố. Nó có thể vang lên ở bất cứ đâu, trên triền núi, bên bờ suối, giữa những mái nhà sàn, miễn là còn người nghe và còn cảm xúc.

Với Hồn Việt, “Ngàn ngơ” không chỉ là một đêm diễn. Đó là một hành trình trở về, nơi âm nhạc kết nối con người với quê hương, nơi nghệ sĩ trẻ tìm lại chính mình. Những người trẻ Huế, bằng tất cả nhiệt huyết của mình, đã biến một ý tưởng nhỏ thành một kỷ niệm lớn, không chỉ cho riêng họ, mà cho cả người dân nơi đây.