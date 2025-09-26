Nam Đông phát động phong trào thi đua giai đoạn 2025 - 2030

Khen thưởng các tập thể điển hình tiên tiến tại hội nghị

Giai đoạn 2020 - 2025, các phong trào thi đua của xã Nam Đông được phát động với nhiều chủ đề phong phú, đa dạng hình thức và thiết thực, phát huy tinh thần đại đoàn kết toàn dân tộc trong thực hiện các nhiệm vụ chính trị, xây dựng và phát triển địa phương. Các phong trào thi đua yêu nước trong lĩnh vực kinh tế được chú trọng và tổ chức thực hiện có hiệu quả; phát triển nông nghiệp theo hướng tái cơ cấu ngành nông nghiệp, sản xuất theo vùng tập trung gắn với xây dựng nông thôn mới.

Nổi bật là các phong trào “Nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau xóa đói giảm nghèo và làm giàu chính đáng”, “Giúp nhau phát triển kinh tế”, “Sản xuất, kinh doanh giỏi”, “Lao động giỏi, lao động sáng tạo”, hơn 100 mô hình, điển hình trong phong trào thi đua “Dân vận khéo” trên các lĩnh vực được xây dựng và nhân rộng. Chất lượng xây dựng văn hóa ở cơ sở ngày càng thực chất, có 100% thôn, cơ quan, đơn vị trên địa bàn giữ vững đơn vị đạt chuẩn văn hóa; 93,7% hộ gia đình đạt chuẩn văn hóa.

Tại hội nghị, UBND xã Nam Đông đã phát động phong trào thi đua giai đoạn 2025 - 2030, xác định đưa các phong trào thi đua phải trở thành động lực trực tiếp thúc đẩy, cổ vũ các tập thể, cá nhân thi đua hoàn thành vượt mức nhiệm vụ được giao. Gắn việc thực hiện phong trào thi đua yêu nước với đẩy mạnh “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; thi đua “Xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, phong trào “Cả nước chung tay vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau”; khuyến khích, tạo điều kiện để các điển hình tiên tiến tiếp tục phát huy, lan tỏa, cổ vũ, động viên, nêu gương trong toàn xã hội, tạo động lực thúc đẩy các phong trào thi đua yêu nước.