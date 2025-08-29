Lan tỏa phong trào thi đua yêu nước

Phó Chủ tịch UBND TP. Huế Nguyễn Chí Tài (thứ 2, trái sang) tặng hoa chúc mừng hội nghị. Ảnh T. HƯƠNG

Dự hội nghị điển hình tiên tiến lần thứ I, giai đoạn 2025 - 2030 tại phường Thuận Hóa có UVTV Thành ủy, Phó Chủ tịch UBND TP. Huế Nguyễn Chí Tài; đại diện các ban ngành thành phố cùng 162 đại biểu là cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và Nhân dân trên địa bàn phường.

5 năm qua, toàn Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân phường Thuận Hóa nỗ lực vượt khó khăn, tích cực hưởng ứng các phong trào thi đua yêu nước, đạt được nhiều kết quả quan trọng trên các lĩnh vực kinh tế – xã hội. Các phong trào lớn của Trung ương, thành phố và địa phương đều được triển khai hiệu quả, như: “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới”, “Chung tay vì người nghèo – không để ai bị bỏ lại phía sau”, “Cả nước chung tay xóa nhà tạm, nhà dột nát trong năm 2025”…

Nhiều phong trào đặc thù tại địa phương cũng được phát động, góp phần cải thiện đời sống Nhân dân, nâng cao chất lượng giáo dục, y tế, giữ vững an ninh trật tự và xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân. Công tác thi đua – khen thưởng có nhiều đổi mới, kịp thời động viên các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc, tạo động lực lan tỏa trong cộng đồng.

Từ năm 2020 - 2024, TP. Huế (cũ) đã công nhận 337 tập thể lao động tiên tiến, 337 chiến sĩ thi đua cơ sở, 974 lao động tiên tiến; đồng thời tặng giấy khen cho 802 tập thể và 2.070 cá nhân. Riêng năm 2025, quận Thuận Hóa (trước khi sáp nhập) đã khen thưởng 65 tập thể và 115 cá nhân có thành tích tiêu biểu trong các lĩnh vực kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng – an ninh.

Dịp này, UBND phường Thuận Hóa tuyên dương 7 tập thể và 15 cá nhân điển hình tiên tiến, tiêu biểu trong các lĩnh vực: công tác Đảng, chính quyền, mặt trận, sản xuất – kinh doanh, giáo dục, y tế, văn hóa, các phong trào quần chúng. Đây được xem là những “bông hoa đẹp” trong vườn hoa thi đua, minh chứng cho tinh thần vượt khó, sáng tạo và tận tụy vì cộng đồng.

Cùng ngày, tại phường Vỹ Dạ, hội nghị diễn ra trong không khí sôi nổi, đoàn kết. Chủ tịch UBND phường Võ Thị Anh Thư nhấn mạnh, hội nghị không chỉ là dịp tôn vinh các tập thể, cá nhân tiêu biểu, mà còn khơi dậy sức mạnh đoàn kết, tạo động lực mới cho phong trào thi đua yêu nước, góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu phát triển kinh tế – xã hội ở địa phương.

Các tham luận của Công an phường, tổ dân phố, đơn vị trường học đã chia sẻ nhiều cách làm sáng tạo, giải pháp thiết thực nâng cao hiệu quả phong trào. Các ý kiến đều thống nhất rằng, thi đua phải gắn với nhiệm vụ phát triển, phục vụ lợi ích thiết thực của người dân.

Lãnh đạo phường Vỹ Dạ tuyên dương điển hình tiên tiến trên các lĩnh vực. Ảnh: H.THUẬN

Bí thư Đảng ủy phường Vỹ Dạ Nguyễn Xuân Dương đánh giá cao kết quả đạt được, đồng thời yêu cầu trong giai đoạn 2025 - 2030, phong trào thi đua cần tiếp tục đổi mới, bám sát nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh.

Ông Dương nhấn mạnh: Việc chú trọng phát hiện, bồi dưỡng và nhân rộng gương điển hình tiên tiến, đưa thi đua trở thành động lực thúc đẩy Vỹ Dạ phát triển văn minh, hiện đại.

Dịp này, UBND phường khen thưởng 6 tập thể và 20 cá nhân có thành tích xuất sắc trên các lĩnh vực, ghi nhận nỗ lực không ngừng của cán bộ, đảng viên và Nhân dân. Đồng thời, phong trào thi đua giai đoạn mới cũng được phát động, tập trung vào xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư, phát triển kinh tế, giữ vững an ninh trật tự, bảo vệ môi trường xanh – sạch – đẹp.

Hội nghị điển hình tiên tiến tại hai phường Thuận Hóa và Vỹ Dạ khẳng định sự lan tỏa mạnh mẽ của phong trào thi đua yêu nước, tạo động lực mới để xây dựng phường văn minh, hiện đại, góp phần cùng thành phố Huế phát triển bền vững.