Tuyên truyền, đối thoại và định hướng cho thanh thiếu niên

HNN.VN - Ngày 28/4, Ban Chỉ đạo 138 phường Thuận Hóa tổ chức hội nghị tuyên truyền, đối thoại và định hướng cho thanh thiếu niên trên địa bàn. Hoạt động nhằm tăng cường công tác giáo dục, quản lý, đồng thời tạo diễn đàn để lắng nghe, chia sẻ và định hướng phát triển toàn diện cho thế hệ trẻ.

Đồng chí Nguyễn Thanh Bình, UVTV Thành ủy, Bí thư Đảng ủy phường Thuận Hóa phát biểu tại hội nghị

Tham dự hội nghị có UVTV Thành ủy, Bí thư Đảng ủy phường Nguyễn Thanh Bình, đại diện UBND, Công an phường cùng các ban, ngành, đoàn thể, 53 tổ trưởng tổ dân phố, các bậc phụ huynh cùng đông đảo thanh thiếu niên.

Thời gian qua, trên địa bàn phường Thuận Hóa xuất hiện tình trạng một bộ phận thanh thiếu niên bỏ học, thiếu việc làm, tụ tập gây mất trật tự, vi phạm an toàn giao thông, thậm chí liên quan đến tệ nạn xã hội và sử dụng trái phép chất ma túy, ảnh hưởng tiêu cực đến an ninh trật tự.

Cán bộ Công an phường đã trực tiếp phổ biến các quy định pháp luật liên quan đến an ninh trật tự, phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội và an toàn giao thông. Nội dung tuyên truyền được trình bày cụ thể, dễ hiểu, gắn với các tình huống thực tế, giúp thanh thiếu niên nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật và tự bảo vệ bản thân trước các nguy cơ xã hội.

Thanh thiếu niên bày tỏ tâm tư, nguyện vọng tại hội nghị 

Không chỉ dừng lại ở việc tuyên truyền, hội nghị còn dành thời gian để các em thanh thiếu niên thẳng thắn bày tỏ tâm tư, nguyện vọng, đặt câu hỏi và trao đổi trực tiếp với lãnh đạo địa phương. Nhiều ý kiến tập trung vào vấn đề định hướng nghề nghiệp, cơ hội việc làm, cũng như các chính sách liên quan khi tham gia lực lượng dân quân tự vệ. Các thắc mắc đều được giải đáp kịp thời, góp phần tạo sự tin tưởng, gắn kết giữa thanh thiếu niên với chính quyền.

Bí thư Đảng ủy phường Thuận Hóa Nguyễn Thanh Bình nhấn mạnh, chính quyền địa phương luôn quan tâm, lắng nghe và mong muốn tạo điều kiện tốt nhất để thanh thiếu niên học tập, rèn luyện và lập thân, lập nghiệp. Đồng thời, đề nghị các bậc phụ huynh cần tăng cường quan tâm, theo dõi, nắm bắt tâm lý, định hướng đúng đắn cho con em mình. Đoàn Thanh niên phường được giao chủ động phối hợp với Ban Chỉ huy Quân sự tổ chức nhiều hoạt động thiết thực như sinh hoạt hè, câu lạc bộ sở thích, chương trình “Học kỳ quân đội”… nhằm thu hút thanh thiếu niên tham gia các sân chơi lành mạnh.

NGỌC KHÁNH
Hài hòa giữa trật tự đô thị và sinh kế của người dân

Ngày 24/4, Thường trực Đảng ủy phường Thuận Hóa tổ chức buổi làm việc nghe báo cáo phương án, giải pháp sắp xếp, chỉnh trang đô thị trên địa bàn. Đồng chí Nguyễn Thanh Bình, UVTV Thành ủy, Bí thư Đảng ủy phường chủ trì buổi làm việc. Tham dự có các ông bà trong Thường vụ Đảng ủy, lãnh đạo UBND phường, đại diện các sở, ban, ngành thành phố, Bệnh viện Trung ương Huế và các tổ dân phố.

Hy vọng khôi phục hòa bình và an ninh ở Dải Gaza

Khả năng đạt thỏa thuận giải giáp phong trào Hồi giáo Hamas và các nhóm vũ trang ở Dải Gaza đã thắp lên hy vọng cho việc chấm dứt xung đột giữa Israel và Hamas, tiến tới khôi phục hòa bình ở dải đất hẹp bên bờ Địa Trung Hải.

Thuận Hóa ưu tiên nguồn lực cho nhiệm vụ trọng tâm

Sáng 16/4, HĐND phường Thuận Hóa khóa II, nhiệm kỳ 2026 - 2031 tổ chức Kỳ họp chuyên đề lần thứ nhất nhằm xem xét, quyết định nhiều nội dung quan trọng liên quan đến công tác tài chính - ngân sách và tổ chức hoạt động của HĐND phường trong nhiệm kỳ mới.

Phường Thuận Hóa tăng cường kiểm tra bảo đảm an toàn thực phẩm tại các trường học

Ngày 14/4, Đoàn kiểm tra liên ngành về vệ sinh an toàn thực phẩm (ATTP) phường Thuận Hóa tổ chức kiểm tra đột xuất tại một số trường học trên địa bàn nhằm đánh giá việc chấp hành các quy định về bảo đảm ATTP trong bếp ăn tập thể. Hoạt động do bà Nguyễn Hồng Hoa Tranh, Phó Chủ tịch UBND phường làm Trưởng đoàn, cùng sự tham gia của đại diện các ban, ngành liên quan.

Hội nghị Hợp tác An ninh Việt Nam-Lào lần thứ XVI

Ngày 10/4, tại thủ đô Viêng Chăn (Lào) diễn ra Hội nghị Hợp tác An ninh Việt Nam-Lào lần thứ XVI. Thượng tướng Phạm Thế Tùng, Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIV, Thứ trưởng Công an dẫn đầu đoàn đại biểu Bộ Công an Việt Nam tham dự hội nghị.

