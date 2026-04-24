Tuyên truyền, đối thoại và định hướng cho thanh thiếu niên

Đồng chí Nguyễn Thanh Bình, UVTV Thành ủy, Bí thư Đảng ủy phường Thuận Hóa phát biểu tại hội nghị

Tham dự hội nghị có UVTV Thành ủy, Bí thư Đảng ủy phường Nguyễn Thanh Bình, đại diện UBND, Công an phường cùng các ban, ngành, đoàn thể, 53 tổ trưởng tổ dân phố, các bậc phụ huynh cùng đông đảo thanh thiếu niên.

Thời gian qua, trên địa bàn phường Thuận Hóa xuất hiện tình trạng một bộ phận thanh thiếu niên bỏ học, thiếu việc làm, tụ tập gây mất trật tự, vi phạm an toàn giao thông, thậm chí liên quan đến tệ nạn xã hội và sử dụng trái phép chất ma túy, ảnh hưởng tiêu cực đến an ninh trật tự.

Cán bộ Công an phường đã trực tiếp phổ biến các quy định pháp luật liên quan đến an ninh trật tự, phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội và an toàn giao thông. Nội dung tuyên truyền được trình bày cụ thể, dễ hiểu, gắn với các tình huống thực tế, giúp thanh thiếu niên nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật và tự bảo vệ bản thân trước các nguy cơ xã hội.

Thanh thiếu niên bày tỏ tâm tư, nguyện vọng tại hội nghị

Không chỉ dừng lại ở việc tuyên truyền, hội nghị còn dành thời gian để các em thanh thiếu niên thẳng thắn bày tỏ tâm tư, nguyện vọng, đặt câu hỏi và trao đổi trực tiếp với lãnh đạo địa phương. Nhiều ý kiến tập trung vào vấn đề định hướng nghề nghiệp, cơ hội việc làm, cũng như các chính sách liên quan khi tham gia lực lượng dân quân tự vệ. Các thắc mắc đều được giải đáp kịp thời, góp phần tạo sự tin tưởng, gắn kết giữa thanh thiếu niên với chính quyền.

Bí thư Đảng ủy phường Thuận Hóa Nguyễn Thanh Bình nhấn mạnh, chính quyền địa phương luôn quan tâm, lắng nghe và mong muốn tạo điều kiện tốt nhất để thanh thiếu niên học tập, rèn luyện và lập thân, lập nghiệp. Đồng thời, đề nghị các bậc phụ huynh cần tăng cường quan tâm, theo dõi, nắm bắt tâm lý, định hướng đúng đắn cho con em mình. Đoàn Thanh niên phường được giao chủ động phối hợp với Ban Chỉ huy Quân sự tổ chức nhiều hoạt động thiết thực như sinh hoạt hè, câu lạc bộ sở thích, chương trình “Học kỳ quân đội”… nhằm thu hút thanh thiếu niên tham gia các sân chơi lành mạnh.