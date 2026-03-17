Sẵn sàng giúp dân trong mọi hoàn cảnh

Ông Hoài (giữa) điều khiển ca nô đưa công an xã vượt lũ đến tặng nhu yếu phẩm cho các hộ dân bị chia cắt

“Đồng chí Hồ Viết Hoài là điển hình tích cực, hỗ trợ hiệu quả Công an xã Phú Hồ nắm tình hình ANTT, tuần tra, phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội, xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trên địa bàn” - là đánh giá đầy trân trọng của Trung tá Lê Thanh Bình, Trưởng Công an xã Phú Hồ đối với người Tổ trưởng Tổ bảo vệ ANTT thôn.

Trung tá Bình chia sẻ, anh và cán bộ, chiến sĩ đơn vị vô cùng yên tâm, tin tưởng trước người Tổ trưởng Tổ bảo vệ ANTT luôn hết lòng với dân, gần gũi, sẵn sàng hỗ trợ bà con, xây dựng được niềm tin yêu trong lòng dân. Nhờ vậy, bà con sẵn sàng nghe theo vận động của đồng chí Hồ Viết Hoài, chung tay phòng ngừa, ngăn chặn và đẩy lùi các hành vi vi phạm pháp luật như tệ nạn xã hội, bạo lực gia đình... “Để chiếm được tình cảm, tín nhiệm của người dân, hàng chục năm qua, từ khi còn là công an viên xã Phú Lương (nay thuộc xã Phú Hồ), đồng chí Hoài luôn xông pha, tận tình ứng cứu người dân trong những mùa lũ lụt. Đó là điều bà con ghi khắc” - Trung tá Bình nhớ lại.

Những trận mưa lớn gây lũ lụt kéo dài từ cuối tháng 10 đến đầu tháng 11/2025, Phú Hồ vốn là vùng đất nông nghiệp thấp trũng, trở thành “rốn lũ”; nhiều thôn, xóm bị chia cắt. Những cánh ruộng, bờ đê, lùm cây, bụi cỏ, hệ thống đường sá, kênh mương… chìm trong nước đều tiềm ẩn những “cái bẫy” khó lường. Trong những ngày mưa lụt này lại xảy ra rất nhiều trường hợp, vụ việc, người dân cần ứng cứu khẩn cấp như: Người bị rắn độc cắn tại nhà lúc nửa đêm; trẻ em bị sốt cao bất ngờ; sản phụ trở dạ trong khuya khoắt, sớm so với ngày dự sinh… Là lực lượng nòng cốt, cán bộ, chiến sĩ Công an xã Phú Hồ sẵn sàng vượt lũ ứng cứu, đưa người bị nạn, bệnh nhân đến cơ sở y tế sớm nhất. Nhưng điều khiến các đồng chí trong Ban Chỉ huy Công an xã phải “cân não”, đó là bằng mọi giá ứng cứu người dân khẩn cấp, hiệu quả; đồng thời cũng tuyệt đối đảm bảo an toàn cho cán bộ, chiến sĩ thực hiện nhiệm vụ khi vượt lũ, sóng to, gió lớn, trong đêm tối.

Xã Phú Hồ mới thành lập từ ngày 1/7/2025 (từ xã Phú Hồ, Phú Lương, Phú Xuân trước đây). Cán bộ, chiến sĩ công an xã cũng từ nơi khác mới đến nhận nhiệm vụ, chưa thể thuộc địa hình trong điều kiện di chuyển bằng ca nô giữa mênh mông sóng nước, với những “cái bẫy” ẩn nấp nguy hiểm. Để dẫn đường và sát cánh cùng cán bộ, chiến sĩ Công an xã suốt quá trình thực hiện nhiệm vụ trong những tình huống cam go nêu trên, người “hoa tiêu” không chỉ thông thuộc địa hình, mà còn phải dũng cảm, tận tâm, hết lòng vì bà con, vì cộng đồng.

Ông Hoài bày tỏ: “Khuya khoắt, sóng to, gió lớn, tôi cũng sợ chứ. Nhưng bà con đang gặp nguy hiểm, cán bộ, chiến sĩ công an đang cần. Tôi là Tổ trưởng Tổ bảo vệ ANTT, rành địa hình, có kinh nghiệm điều khiển ca nô, nên sẵn sàng cố gắng hoàn thành nhiệm vụ, đảm bảo an toàn cho lực lượng và người bệnh”.

Bằng trách nhiệm, tâm huyết ấy, người Tổ trưởng Tổ bảo vệ ANTT, không quản thời gian, không gian... sẵn sàng ra tuyến đầu, hỗ trợ hiệu quả cán bộ, chiến sĩ Công an xã, thực hiện xuất sắc nhiệm vụ, kịp thời ứng cứu người dân trong lằn ranh sinh tử.

Cũng trong đợt lũ lụt kéo dài này, hai gia đình trên địa bàn thôn Vân Giang, xã Phú Hồ có người thân qua đời vì tuổi già, ông Hoài đã dùng thuyền của mình hỗ trợ miễn phí, đưa người trong các gia đình này đi chợ, để lo liệu cơm nước cho khoảng 50 người trong nhiều ngày liền; đón người thân của họ từ các tỉnh xa về. “Các gia đình đặt vấn đề gửi lại tiền xăng dầu, nhưng mình giúp bà con thôi, không nhận”, ông Hoài nói giản dị.

Theo Trung tá Lê Thanh Bình, Công an xã Phú Hồ đã tham mưu để UBND xã Phú Hồ đề nghị UBND thành phố Huế tặng bằng khen đối với người Tổ trưởng Tổ bảo vệ ANTT thôn tận tâm này.