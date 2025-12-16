Phú Lộc ra quân làm đẹp tuyến đường hoa

Các lực lượng tại địa phương và người dân chung tay trồng hoa trên tuyến đường hoa

Thông qua công tác vận động xã hội hóa, đến ngày 17/1, UBND xã Phú Lộc đã huy động được 154/400 cây hoa hồng theo kế hoạch, trong đó có 68 cây trị giá 500.000 đồng/cây và 86 cây trị giá 200.000 đồng/cây.

UBND xã Phú Lộc đã chủ động bảo đảm đầy đủ các điều kiện phục vụ trồng và chăm sóc hoa như chuẩn bị phân bón, đất trồng, xơ dừa, vỏ đậu; huy động xe múc, công lao động; đồng thời trang hoàng hệ thống đèn LED, góp phần tạo nên tuyến đường hoa hồng trên đường 19/5 khang trang, rực rỡ, trở thành công trình chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng và đón năm mới Bính Ngọ, là điểm nhấn cảnh quan và niềm tự hào của người dân địa phương.

UBND xã Phú Lộc sẽ tiếp tục kêu gọi sự chung tay, hỗ trợ của các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, nhà hảo tâm và bà con Phú Lộc gần xa nhằm hoàn thiện tuyến đường hoa, góp phần xây dựng quê hương văn minh - sáng - xanh - đẹp.

Bên cạnh đó, các thôn còn lại trên địa bàn xã tổ chức ra quân tổng vệ sinh môi trường tại các tuyến đường thôn, xóm, đường phố. Đối với các thôn có tuyến Quốc lộ 1 đi qua, địa phương tập trung lực lượng ban thôn và Nhân dân vệ sinh môi trường, xử lý các điểm tồn đọng rác thải, bảo đảm cảnh quan sạch đẹp, thông thoáng.