Xử phạt 7,5 triệu đồng cá nhân đăng tải thông tin xuyên tạc lịch sử trên mạng xã hội

Đại diện Phòng An ninh chính trị nội bộ Công an TP. Huế làm việc với ông B.H.S.

Trước đó, qua công tác nắm tình hình trên không gian mạng, Phòng An ninh chính trị nội bộ, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an TP. Huế và Công an phường Phú Bài phát hiện ông B.H.S. đã đăng tải bài viết có nội dung xuyên tạc lịch sử cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước; đồng thời có lời lẽ xúc phạm danh dự, uy tín của lãnh đạo Đảng, Nhà nước. Hành vi này gây ảnh hưởng xấu đến nhận thức xã hội, tác động tiêu cực đến an ninh chính trị và trật tự, an toàn xã hội.

Căn cứ điểm a khoản 1 Điều 101 Nghị định số 15/2020/NĐ-CP của Chính phủ, được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định số 14/2022/NĐ-CP, Phòng An ninh chính trị nội bộ Công an TP. Huế đã lập biên bản, ra quyết định xử phạt theo đúng quy định pháp luật.

Qua làm việc, ông B.H.S. đã thừa nhận hành vi vi phạm, gỡ bỏ nội dung sai phạm và cam kết không tái phạm trong thời gian tới.

Công an TP. Huế khuyến cáo người dân cần nâng cao ý thức chấp hành pháp luật khi sử dụng mạng xã hội, không đăng tải, chia sẻ thông tin sai sự thật, xuyên tạc lịch sử, xúc phạm tổ chức, cá nhân. Qua đó, góp phần bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng và giữ gìn an ninh, trật tự trên địa bàn.