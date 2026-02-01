  • Huế ngày nay Online
ClockChủ Nhật, 01/02/2026 11:36

Xử phạt 7,5 triệu đồng cá nhân đăng tải thông tin xuyên tạc lịch sử trên mạng xã hội

HNN.VN - Ngày 1/2, Công an TP. Huế cho biết đã xử phạt 7,5 triệu đồng đối với một cá nhân vì hành vi đăng tải thông tin xuyên tạc lịch sử, xúc phạm lãnh đạo Đảng, Nhà nước.

Đối tượng truy nã quốc tế sa lưới sau 6 năm lẩn trốnKhởi tố đối tượng uống rượu bia, điều khiển mô tô gây tai nạn nghiêm trọng Ra mắt mô hình “Tổ tự quản tuyến đường Phạm Văn Đồng bảo đảm trật tự, văn minh đô thị”

Đại diện Phòng An ninh chính trị nội bộ Công an TP. Huế làm việc với ông B.H.S. 

Trước đó, qua công tác nắm tình hình trên không gian mạng, Phòng An ninh chính trị nội bộ, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an TP. Huế và Công an phường Phú Bài phát hiện ông B.H.S. đã đăng tải bài viết có nội dung xuyên tạc lịch sử cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước; đồng thời có lời lẽ xúc phạm danh dự, uy tín của lãnh đạo Đảng, Nhà nước. Hành vi này gây ảnh hưởng xấu đến nhận thức xã hội, tác động tiêu cực đến an ninh chính trị và trật tự, an toàn xã hội.

Căn cứ điểm a khoản 1 Điều 101 Nghị định số 15/2020/NĐ-CP của Chính phủ, được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định số 14/2022/NĐ-CP, Phòng An ninh chính trị nội bộ Công an TP. Huế đã lập biên bản, ra quyết định xử phạt theo đúng quy định pháp luật.

Qua làm việc, ông B.H.S. đã thừa nhận hành vi vi phạm, gỡ bỏ nội dung sai phạm và cam kết không tái phạm trong thời gian tới.

Công an TP. Huế khuyến cáo người dân cần nâng cao ý thức chấp hành pháp luật khi sử dụng mạng xã hội, không đăng tải, chia sẻ thông tin sai sự thật, xuyên tạc lịch sử, xúc phạm tổ chức, cá nhân. Qua đó, góp phần bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng và giữ gìn an ninh, trật tự trên địa bàn.

Minh Nguyên
 Từ khóa:
huếcông anxử phạtcá nhânđăng tảithông tinsai sự thậtxuyên tạcmạng xã hội
ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Nội dung góp ý

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Tuổi trẻ Huế ra quân “Ngày Chủ nhật xanh” và lan tỏa tinh thần hiến máu tình nguyện

Sáng 1/2, Thành đoàn, Hội LHTN Việt Nam thành phố phối hợp cùng Bệnh viện Trung ương Huế, Đại học Huế, Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam thành phố tổ chức Ngày hội hiến máu tình nguyện “Chủ nhật Đỏ” lần thứ XVIII, năm 2026 với chủ đề “Sắc xanh kết nối - Giọt hồng sẻ chia”. Tham dự, có Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Nguyễn Chí Tài.

Tuổi trẻ Huế ra quân “Ngày Chủ nhật xanh” và lan tỏa tinh thần hiến máu tình nguyện

TIN MỚI

Ấn phẩm của Báo và Phát thanh, Truyền hình Huế

Hotline:

0234.3845932

Quảng cáo:

0988807506

Email:

baohuengaynayonline@gmail.com

Tổng biên tập: Hoàng Đăng Khoa

Phó Tổng biên tập phụ trách Huế ngày nay Online: Trương Diên Thống

Tòa soạn: 61 Trần Thúc Nhẫn, TP.Huế

Bản quyền thuộc Huế ngày nay



Thông báo đổi tên miền

Return to top