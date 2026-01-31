“Hương xuân đất Việt” lan tỏa không gian Tết cổ truyền giữa lòng Huế

Hào hứng trải nghiệm làm bánh pháp lam cùng nghệ nhân

Chương trình diễn ra từ chiều 31/1 đến sáng 1/2 tại Trung tâm Thanh thiếu nhi TP. Huế (phường Vỹ Dạ). Hoạt động dành cho các em nhỏ đang sinh sống, học tập trên địa bàn thành phố, người dân địa phương, du khách trong và ngoài nước yêu thích trải nghiệm không gian văn hóa Tết.

Ban tổ chức bố trí 18 gian hàng và 6 không gian mở để tổ chức các hoạt động như: Không gian trải nghiệm Tết Huế; Không gian trải nghiệm - sáng tạo và vui xuân Tết Huế; Không gian trải nghiệm văn hóa Tết Huế; Không gian sáng tạo dành cho thiếu nhi; Hành trình trò chơi dân gian…

Bên cạnh đó, chương trình còn trao 100 phần quà “Tết yêu thương” dành cho 100 em học sinh vượt khó học tập của 9 trường tiểu học, THCS và chuyên biệt trên địa bàn thành phố. Hoạt động nhằm phát huy tinh thần “tương thân tương ái” của dân tộc; đồng thời thể hiện sự quan tâm, chăm lo của các cấp, các ngành đối với thanh thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn nhân dịp tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026.