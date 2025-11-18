  • Huế ngày nay Online
ClockThứ Bảy, 22/11/2025 14:19

Làm sạch môi trường đâu chỉ chờ đến “Chủ nhật xanh”

HNN - Những ngày sau mưa lũ, màu áo xanh tình nguyện hiện diện khắp trường học, tuyến phố, chung tay dọn dẹp, thu gom rác thải, góp phần nhanh chóng khôi phục diện mạo đô thị. Điều này cho thấy “Ngày Chủ nhật xanh” không chỉ là hoạt động cuối tuần, mà bất cứ khi nào thành phố cần, lực lượng đoàn viên, thanh niên (ĐVTN) lại có mặt.

“Xốc” lại tinh thần “Chủ nhật xanh”Lãnh đạo cùng người dân làm sạch thành phố sau mưa lũĐồng loạt ra quân “Ngày Chủ nhật xanh” dọn vệ sinh sau mưa lũ

 Đoàn viên, thanh niên ra quân dọn dẹp vệ sinh sau mưa lũ

Những “chiến binh” áo xanh

Những ngày cuối tháng 10 và đầu tháng 11, Huế gánh chịu đợt mưa lũ lịch sử khiến hàng loạt công trình công cộng, bệnh viện, trường học và đường phố ngập trong bùn đất, rác thải.

Tại Trường THCS Chu Văn An (phường Thuận Hóa), nước vừa rút từ chiều tối hôm trước để lại một lớp bùn khoảng 20cm ở khu vực sân. Tại các phòng học ở khu vực tầng 1 cũng chẳng khá hơn, bàn ghế bị ngâm trong nước lũ nhiều ngày qua giờ lấm lem bùn đất. Ngay từ sáng sớm, hơn 70 ĐVTN của Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế đã có mặt tại đây để cùng thầy, cô giáo và lực lượng bộ đội dọn dẹp vệ sinh. Người cào bùn, người xịt nước, người thì khuân vác, thu gom rác thải. Ai nấy đều khẩn trương, hăng hái, tay chân lấm lem nhưng nụ cười luôn rạng rỡ.

Vừa nghỉ tay sau khi tập kết bàn ghế ra khu vực hành lang để vệ sinh, sinh viên Nguyễn Phương Thảo chia sẻ: “Em ở tại ký túc xá của trường nên không bị thiệt hại gì, nghe tin Đoàn thanh niên vận động tham gia hỗ trợ dọn dẹp vệ sinh sau lũ, em liền đăng ký tham gia với mong muốn góp một phần sức nhỏ cho TP. Huế - nơi mà em xem là quê hương thứ hai”.

Cùng chung sức với các bạn thanh niên dọn dẹp vệ sinh sau đợt mưa lũ thứ 3 vào đầu tháng 11 tại tuyến đường Đống Đa (phường Thuận Hóa), tôi có dịp trò chuyện cùng một sinh viên năm hai Trường Đại học Sư phạm, Đại học Huế. Điều khiến tôi ấn tượng ở Lê Minh Quân chính là tinh thần làm việc khi cẩn thận phân loại rác thải nhựa để một góc riêng để tránh làm tắc cống thoát nước.

“Tuy không phải sinh ra và lớn lên tại đây, nhưng em luôn xem Huế là ngôi nhà thứ hai của mình. Từ đó, em tự nhận thức được rằng cần góp sức trẻ tham gia dọn dẹp vệ sinh để trả lại mỹ quan đô thị, cũng chính là giúp nơi bản thân đang học tập trở lại dáng vẻ nên thơ vốn có”, Lê Minh Quân bộc bạch.

Lồng ghép nhiều phong trào, mô hình ý nghĩa

Thông tin từ Thành đoàn Huế, bám sát chỉ đạo của Thành ủy và UBND thành phố, Ban Thường vụ Thành đoàn đã huy động 59 đội hình thanh niên tình nguyện với hơn 4.600 ĐVTN và hơn 31.200 lượt tham gia hoạt động hỗ trợ tại các điểm trường, tuyến đường và khu dân cư chịu ảnh hưởng nặng sau mưa lũ. Lực lượng nòng cốt là ĐVTN khối phường, xã và các trường đại học, cao đẳng trên địa bàn thành phố. Hoạt động được tổ chức đồng loạt, quy mô và hiệu quả, gắn với phong trào “Ngày Chủ nhật xanh” và các mô hình “Tuyến đường sáng - xanh - sạch - đẹp”, “Trường học xanh - sạch - sáng”.

Với phương châm “Nước rút đến đâu, dọn đến đó”, chỉ trong hai tuần triển khai cao điểm, lực lượng ĐVTN toàn thành phố đã vệ sinh, dọn dẹp hơn 350 điểm trường, 40 tuyến đường chính trung tâm thành phố và hàng trăm tuyến kiệt, ngõ xóm. Qua đó, thu gom khoảng 50 tấn rác thải, bùn đất; sửa chữa, lau chùi hàng nghìn bộ bàn ghế, dụng cụ học tập; khôi phục diện mạo sạch đẹp cho các khu vực bị ngập lụt.

Anh Nguyễn Thanh Hoài, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố, Bí thư Thành đoàn Huế chia sẻ: “Việc lồng ghép hoạt động ra quân dọn dẹp vệ sinh sau mưa lũ gắn với các phong trào, mô hình bảo vệ môi trường vừa giúp tối ưu nguồn lực, vừa tạo tính lan tỏa mạnh mẽ trong cộng đồng. Qua đó, ĐVTN không chỉ góp phần khắc phục hậu quả thiên tai một cách hiệu quả mà còn nâng cao ý thức giữ gìn môi trường, xây dựng nếp sống văn minh đô thị trong mỗi người dân. Đây cũng là dịp để tuổi trẻ thành phố phát huy vai trò xung kích, tinh thần trách nhiệm vì cộng đồng, tiếp tục khẳng định dấu ấn trong các hoạt động an sinh xã hội”.

Để có thể huy động được một lượng lớn ĐVTN cùng chung sức, Thành đoàn Huế đã chủ động triển khai công tác thông tin, tuyên truyền về các hoạt động phòng, chống mưa lớn, ngập lụt và công tác khắc phục hậu quả đồng bộ trên hệ thống thông tin của Đoàn từ trang fanpage “Thành đoàn Huế”, website Thành đoàn, đến các trang mạng xã hội của các cơ sở Đoàn - Đội trên địa bàn. Từ đó, nhiều bài viết, hình ảnh, video clip được đăng tải, lan tỏa tinh thần xung kích, nhiệt huyết của tuổi trẻ thành phố trong công tác khắc phục hậu quả mưa lũ, góp phần lan tỏa năng lượng tích cực trong cộng đồng.

Các cơ sở Đoàn đồng loạt phát động dọn dẹp vệ sinh khắc phục hậu quả bão lụt gắn với phong trào “Ngày Chủ nhật xanh”, kêu gọi ĐVTN, sinh viên và người dân cùng tham gia tổng vệ sinh tại khu dân cư, tuyến phố, trường học, nhà sinh hoạt cộng đồng. Ngoài ra, 40/40 đội hình thanh niên tình nguyện của các Đoàn xã, phường đã trực tiếp đến từng khu vực chịu ảnh hưởng để tuyên truyền, vận động người dân thu gom, phân loại, xử lý rác thải, hạn chế nguy cơ ô nhiễm môi trường và phát sinh dịch bệnh sau ngập lụt.

Bài, ảnh: Minh Nguyên
 Từ khóa:
làm sạch môi trườngChủ nhật xanhđoàn viênthanh niên
ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Nội dung góp ý

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn - Bùi Quang Huy:
Thăm, tặng quà thầy cô và học sinh bị thiệt hại do mưa lũ

Sáng 18/11, Đoàn công tác của Trung ương Đoàn do ông Bùi Quang Huy, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn dẫn đầu đến chúc mừng Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11 và thăm, tặng quà thanh thiếu nhi bị ảnh hưởng do bão lũ tại TP. Huế.

Thăm, tặng quà thầy cô và học sinh bị thiệt hại do mưa lũ
Dấu ấn người “thắp lửa” thanh niên Hương Trà

Mười năm gắn bó với phong trào thanh niên cũng là ngần ấy thời gian, nhiều người thấy ở Nguyễn Ngọc Huy Hoàng (SN 1997) - Chủ nhiệm Câu lạc bộ (CLB) Thanh niên Hương Trà là sự năng động, bản lĩnh, một trái tim nhiệt huyết của tuổi trẻ để phụng sự cộng đồng.

Dấu ấn người “thắp lửa” thanh niên Hương Trà
“Xốc” lại tinh thần “Chủ nhật xanh”

Ngay sau lời kêu gọi của UBND thành phố, sáng nay, 9/11, đông đảo người dân, CB - CNVC, các hội, đoàn thể, lực lượng vũ trang, ĐVTN, Công ty CP Môi trường & Đô thị Huế… đã đồng loạt ra quân vệ sinh môi trường tại khắp các xã, phường trên địa bàn thành phố.

“Xốc” lại tinh thần “Chủ nhật xanh”
Lãnh đạo cùng người dân làm sạch thành phố sau mưa lũ

Sáng 9/11, các xã, phường trên toàn địa bàn thành phố đồng loạt ra quân khắc phục môi trường gắn với phong trào “Ngày Chủ nhật xanh” nhằm tái thiết cảnh quan đô thị, góp phần phòng, chống dịch bệnh sau mưa lũ dài ngày. Lãnh đạo thành phố đã đến kiểm tra, đôn đốc, tặng quà động viên các lực lượng tham gia.

Lãnh đạo cùng người dân làm sạch thành phố sau mưa lũ
Sinh viên chung tay làm sạch môi trường

Sau những ngày mưa lũ nặng nề khiến nhiều tuyến đường, khu dân cư và trường học ở thành phố Huế ngập sâu, hàng trăm sinh viên từ các trường thành viên của Đại học Huế nhanh chóng ra quân dọn dẹp vệ sinh môi trường.

Sinh viên chung tay làm sạch môi trường

TIN MỚI

Ấn phẩm của Báo và Phát thanh, Truyền hình Huế

Hotline:

0234.3845932

Quảng cáo:

0988807506

Email:

baohuengaynayonline@gmail.com

Tổng biên tập: Hoàng Đăng Khoa

Phó Tổng biên tập phụ trách Huế ngày nay Online: Trương Diên Thống

Tòa soạn: 61 Trần Thúc Nhẫn, TP.Huế

Bản quyền thuộc Huế ngày nay



Thông báo đổi tên miền

Return to top