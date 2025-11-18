Làm sạch môi trường đâu chỉ chờ đến “Chủ nhật xanh”

Đoàn viên, thanh niên ra quân dọn dẹp vệ sinh sau mưa lũ

Những “chiến binh” áo xanh

Những ngày cuối tháng 10 và đầu tháng 11, Huế gánh chịu đợt mưa lũ lịch sử khiến hàng loạt công trình công cộng, bệnh viện, trường học và đường phố ngập trong bùn đất, rác thải.

Tại Trường THCS Chu Văn An (phường Thuận Hóa), nước vừa rút từ chiều tối hôm trước để lại một lớp bùn khoảng 20cm ở khu vực sân. Tại các phòng học ở khu vực tầng 1 cũng chẳng khá hơn, bàn ghế bị ngâm trong nước lũ nhiều ngày qua giờ lấm lem bùn đất. Ngay từ sáng sớm, hơn 70 ĐVTN của Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế đã có mặt tại đây để cùng thầy, cô giáo và lực lượng bộ đội dọn dẹp vệ sinh. Người cào bùn, người xịt nước, người thì khuân vác, thu gom rác thải. Ai nấy đều khẩn trương, hăng hái, tay chân lấm lem nhưng nụ cười luôn rạng rỡ.

Vừa nghỉ tay sau khi tập kết bàn ghế ra khu vực hành lang để vệ sinh, sinh viên Nguyễn Phương Thảo chia sẻ: “Em ở tại ký túc xá của trường nên không bị thiệt hại gì, nghe tin Đoàn thanh niên vận động tham gia hỗ trợ dọn dẹp vệ sinh sau lũ, em liền đăng ký tham gia với mong muốn góp một phần sức nhỏ cho TP. Huế - nơi mà em xem là quê hương thứ hai”.

Cùng chung sức với các bạn thanh niên dọn dẹp vệ sinh sau đợt mưa lũ thứ 3 vào đầu tháng 11 tại tuyến đường Đống Đa (phường Thuận Hóa), tôi có dịp trò chuyện cùng một sinh viên năm hai Trường Đại học Sư phạm, Đại học Huế. Điều khiến tôi ấn tượng ở Lê Minh Quân chính là tinh thần làm việc khi cẩn thận phân loại rác thải nhựa để một góc riêng để tránh làm tắc cống thoát nước.

“Tuy không phải sinh ra và lớn lên tại đây, nhưng em luôn xem Huế là ngôi nhà thứ hai của mình. Từ đó, em tự nhận thức được rằng cần góp sức trẻ tham gia dọn dẹp vệ sinh để trả lại mỹ quan đô thị, cũng chính là giúp nơi bản thân đang học tập trở lại dáng vẻ nên thơ vốn có”, Lê Minh Quân bộc bạch.

Lồng ghép nhiều phong trào, mô hình ý nghĩa

Thông tin từ Thành đoàn Huế, bám sát chỉ đạo của Thành ủy và UBND thành phố, Ban Thường vụ Thành đoàn đã huy động 59 đội hình thanh niên tình nguyện với hơn 4.600 ĐVTN và hơn 31.200 lượt tham gia hoạt động hỗ trợ tại các điểm trường, tuyến đường và khu dân cư chịu ảnh hưởng nặng sau mưa lũ. Lực lượng nòng cốt là ĐVTN khối phường, xã và các trường đại học, cao đẳng trên địa bàn thành phố. Hoạt động được tổ chức đồng loạt, quy mô và hiệu quả, gắn với phong trào “Ngày Chủ nhật xanh” và các mô hình “Tuyến đường sáng - xanh - sạch - đẹp”, “Trường học xanh - sạch - sáng”.

Với phương châm “Nước rút đến đâu, dọn đến đó”, chỉ trong hai tuần triển khai cao điểm, lực lượng ĐVTN toàn thành phố đã vệ sinh, dọn dẹp hơn 350 điểm trường, 40 tuyến đường chính trung tâm thành phố và hàng trăm tuyến kiệt, ngõ xóm. Qua đó, thu gom khoảng 50 tấn rác thải, bùn đất; sửa chữa, lau chùi hàng nghìn bộ bàn ghế, dụng cụ học tập; khôi phục diện mạo sạch đẹp cho các khu vực bị ngập lụt.

Anh Nguyễn Thanh Hoài, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố, Bí thư Thành đoàn Huế chia sẻ: “Việc lồng ghép hoạt động ra quân dọn dẹp vệ sinh sau mưa lũ gắn với các phong trào, mô hình bảo vệ môi trường vừa giúp tối ưu nguồn lực, vừa tạo tính lan tỏa mạnh mẽ trong cộng đồng. Qua đó, ĐVTN không chỉ góp phần khắc phục hậu quả thiên tai một cách hiệu quả mà còn nâng cao ý thức giữ gìn môi trường, xây dựng nếp sống văn minh đô thị trong mỗi người dân. Đây cũng là dịp để tuổi trẻ thành phố phát huy vai trò xung kích, tinh thần trách nhiệm vì cộng đồng, tiếp tục khẳng định dấu ấn trong các hoạt động an sinh xã hội”.

Để có thể huy động được một lượng lớn ĐVTN cùng chung sức, Thành đoàn Huế đã chủ động triển khai công tác thông tin, tuyên truyền về các hoạt động phòng, chống mưa lớn, ngập lụt và công tác khắc phục hậu quả đồng bộ trên hệ thống thông tin của Đoàn từ trang fanpage “Thành đoàn Huế”, website Thành đoàn, đến các trang mạng xã hội của các cơ sở Đoàn - Đội trên địa bàn. Từ đó, nhiều bài viết, hình ảnh, video clip được đăng tải, lan tỏa tinh thần xung kích, nhiệt huyết của tuổi trẻ thành phố trong công tác khắc phục hậu quả mưa lũ, góp phần lan tỏa năng lượng tích cực trong cộng đồng.

Các cơ sở Đoàn đồng loạt phát động dọn dẹp vệ sinh khắc phục hậu quả bão lụt gắn với phong trào “Ngày Chủ nhật xanh”, kêu gọi ĐVTN, sinh viên và người dân cùng tham gia tổng vệ sinh tại khu dân cư, tuyến phố, trường học, nhà sinh hoạt cộng đồng. Ngoài ra, 40/40 đội hình thanh niên tình nguyện của các Đoàn xã, phường đã trực tiếp đến từng khu vực chịu ảnh hưởng để tuyên truyền, vận động người dân thu gom, phân loại, xử lý rác thải, hạn chế nguy cơ ô nhiễm môi trường và phát sinh dịch bệnh sau ngập lụt.