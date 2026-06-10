  • Huế ngày nay Online
ClockThứ Năm, 25/06/2026 14:47

Đồng chí Bùi Quang Huy được bầu giữ chức Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn khóa XIII

Tại phiên trọng thể Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2026-2031, Ban Chấp hành Trung ương Đoàn khóa XIII đã ra mắt Đại hội. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã tặng hoa chúc mừng.

Lấy hiệu quả công việc và sự hài lòng của người dân làm thước đo công tác lãnh đạoHợp tác đào tạo chuyên sâu giữa Bệnh viện Trung ương Huế và đối tác Nhật BảnLắng nghe, tháo gỡ khó khăn trong thi hành Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tặng hoa chúc mừng Ban Chấp hành Trung ương Đoàn khóa XIII, nhiệm kỳ 2026-2031. 

Với tinh thần trách nhiệm, dân chủ và thống nhất cao, tại phiên làm việc chiều ngày 24/6, Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Trung ương Đoàn khóa XIII, nhiệm kỳ 2026-2031 gồm 119 Ủy viên.

Hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương Đoàn khóa XIII diễn ra vào tối cùng ngày đã tiến hành bầu Ban Bí thư, Ban Thường vụ, Ủy ban Kiểm tra Trung ương Đoàn khóa XIII.

Theo đó, Ban Bí thư Trung ương Đoàn khóa XIII gồm 5 đồng chí: Bùi Quang Huy, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn; Nguyễn Minh Triết, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư thường trực Trung ương Đoàn; Nguyễn Tường Lâm, Bí thư Trung ương Đoàn; Nguyễn Kim Quy, Bí thư Trung ương Đoàn; Hồ Hồng Nguyên, Bí thư Trung ương Đoàn.

Hội nghị cũng đã bầu Ban Thường vụ Trung ương Đoàn khóa XIII gồm 20 đồng chí; bầu Ủy ban Kiểm tra Trung ương Đoàn khóa XIII gồm 17 đồng chí; bầu đồng chí Nguyễn Tường Lâm, Bí thư Trung ương Đoàn, giữ chức Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Đoàn khóa XIII. 

Tại phiên trọng thể, diễn ra sáng 25/6, Ban Chấp hành Trung ương Đoàn khóa XIII đã ra mắt Đại hội. 

Phát biểu nhận nhiệm vụ, đồng chí Bùi Quang Huy thay mặt Ban Chấp hành Trung ương Đoàn nhiệm kỳ mới xin hứa trước Đại hội và tuổi trẻ cả nước: Không ngừng tự tu dưỡng, tự rèn luyện bản thân về mọi mặt. Luôn tiên phong, gương mẫu trong công tác và cuộc sống, gần gũi với thanh niên, sâu sát cơ sở. Dám nghĩ, dám nói, dám làm, dám chịu trách nhiệm, dám đương đầu với khó khăn, thử thách và quyết liệt trong hành động.

Ban Chấp hành Trung ương Đoàn khóa XIII cũng sẽ đoàn kết một lòng; tận tâm, tận lực, cùng cán bộ Đoàn và đoàn viên cả nước thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV; các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác thanh niên; Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII, xây dựng tổ chức Đoàn vững mạnh toàn diện về chính trị, tư tưởng, đạo đức, tổ chức và hành động. 

Đồng thời, đổi mới mạnh mẽ phương thức hoạt động của Đoàn; lấy đoàn viên, thanh niên làm trung tâm, chủ thể, mục tiêu và động lực phát triển. Dẫn dắt công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi có những bước phát triển mới, đóng góp tích cực vào việc thực hiện các mục tiêu đưa đất nước phát triển. Xứng đáng với niềm tin yêu sâu sắc và kỳ vọng to lớn của Đảng, Nhà nước và nhân dân đối với thế hệ trẻ, tiếp nối truyền thống vẻ vang của tổ chức Đoàn và tuổi trẻ Việt Nam.

Cũng tại phiên làm việc, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã tặng hoa chúc mừng Ban Chấp hành Trung ương Đoàn khóa XIII, nhiệm kỳ 2026-2031.

https://nhandan.vn/dong-chi-bui-quang-huy-duoc-bau-giu-chuc-bi-thu-thu-nhat-trung-uong-doan-khoa-xiii-post971375.html

Theo nhandan.vn
 Từ khóa:
Bí thưthứ nhấtTrung ươngĐoànkhóa XIII
ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Nội dung góp ý

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Doanh nhân trẻ Huế được vinh danh khởi nghiệp xuất sắc toàn quốc

Ngày 10/6, tại thành phố Hải Phòng, Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam và Trung ương Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam tổ chức lễ trao danh hiệu Doanh nhân trẻ khởi nghiệp xuất sắc năm 2026. Trong 86 doanh nhân trẻ khởi nghiệp xuất sắc năm 2026 được vinh danh có chị Trần Thị Thúy Hà, Giám đốc Công ty TNHH Sản xuất thương mại xuất nhập khẩu VN FLEX, hội viên Hội Doanh nhân trẻ thành phố Huế.

Doanh nhân trẻ Huế được vinh danh khởi nghiệp xuất sắc toàn quốc
Thủ lĩnh đoàn nêu gương

Trách nhiệm, tích cực tổ chức các phong trào hoạt động cộng đồng, lan tỏa tinh thần vươn lên làm giàu, anh Hồ Văn Lưu, ThS. Triết học, Ủy viên Ban Thường vụ Đoàn xã Phú Vang, Bí thư Chi đoàn thôn Phường 2 là bí thư chi đoàn tiêu biểu vừa được Thành Đoàn tuyên dương.

Thủ lĩnh đoàn nêu gương
Khảo sát tình hình thực hiện Nghị quyết 72-NQ/TW tại Bệnh viện Trung ương Huế

Sáng 21/5, Đoàn công tác Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy đã có buổi khảo sát tại Bệnh viện Trung ương (BVTW) Huế về tình hình triển khai thực hiện Nghị quyết số 72-NQ/TW ngày 9/9/2025 của Bộ Chính trị liên quan đến các giải pháp đột phá nhằm tăng cường bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân trong giai đoạn mới.

Khảo sát tình hình thực hiện Nghị quyết 72-NQ TW tại Bệnh viện Trung ương Huế
Hơn 400 học viên tham gia khóa đào tạo “Chăm sóc người bệnh ngoại khoa”

Khóa đào tạo “Chăm sóc người bệnh ngoại khoa” dành cho đội ngũ điều dưỡng, hộ sinh trong toàn viện và các cơ sở y tế liên quan diễn ra từ ngày 6 - 15/5. Chương trình nhằm cập nhật, chuẩn hóa kiến thức, kỹ năng chăm sóc người bệnh ngoại khoa; đồng thời nâng cao năng lực chuyên môn cho nhân viên y tế...

Hơn 400 học viên tham gia khóa đào tạo “Chăm sóc người bệnh ngoại khoa”

TIN MỚI

Ấn phẩm của Báo và Phát thanh, Truyền hình Huế

Hotline:

0234.3845932

Quảng cáo:

0988807506

Email:

baohuengaynayonline@gmail.com

Giám đốc: Hoàng Đăng Khoa

Phó Giám đốc phụ trách Huế ngày nay Online: Trương Diên Thống

Tòa soạn: 61 Trần Thúc Nhẫn, TP.Huế

Bản quyền thuộc Huế ngày nay



Thông báo đổi tên miền

Return to top