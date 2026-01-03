Nêu gương nơi bản làng

Đảng viên Hồ Văn Dịa nghiên cứu cách chăn nuôi, trồng trọt

Sinh ra và lớn lên giữa núi rừng A Lưới, thấu hiểu những khó khăn của quê hương, năm 1995, ông Hồ Văn Dịa hăng hái lên đường nhập ngũ, công tác tại Trung đoàn 176, Sư đoàn 968. Môi trường quân đội với kỷ luật nghiêm minh đã rèn luyện cho ông bản lĩnh chính trị vững vàng, tinh thần trách nhiệm cao. Một năm sau, ông vinh dự được kết nạp vào Đảng Cộng sản Việt Nam - dấu mốc ghi nhận cho quá trình phấn đấu và cống hiến của ông.

Xuất ngũ trở về địa phương năm 1998, mang theo tác phong người lính và tinh thần người đảng viên, ông Hồ Văn Dịa nhanh chóng hòa mình vào công việc chung của thôn bản. Ông tham gia lực lượng dự bị động viên, đảm nhiệm chức vụ trung đội phó, luôn sẵn sàng nhận nhiệm vụ khi địa phương cần. Sự gương mẫu, trách nhiệm và gần gũi với Nhân dân đã giúp ông từng bước tạo được uy tín trong cộng đồng.

Năm 2000, ông được bà con tín nhiệm bầu làm Bí thư thôn A Sáp. Dấu ấn rõ nét nhất trong quá trình công tác của ông Hồ Văn Dịa là năm 2010, khi thôn A Sáp thực hiện di dời đến khu tái định cư Hồng Thượng. Cuộc sống nơi ở mới gặp nhiều khó khăn, cơ sở hạ tầng còn thiếu, điện nước sinh hoạt chưa ổn định, sản xuất gặp nhiều trở ngại. Trước tâm lý lo lắng của bà con, Bí thư thôn A Sáp Hồ Văn Dịa không chỉ tuyên truyền, vận động bằng lời nói mà còn trực tiếp cùng ăn, cùng ở, cùng làm với dân, kiên trì động viên bà con đoàn kết, yên tâm ổn định cuộc sống.

Ông Hồ Văn Nuôn, người dân thôn A Sáp, cho biết: “Đảng viên Dịa nói là dân tin, làm là dân theo. Khi mới chuyển đến khu tái định cư, bà con còn nhiều băn khoăn thì ông luôn là người đứng ra động viên, hướng dẫn. Ông làm trước nên dân mới yên tâm làm theo”.

Không chỉ là chỗ dựa tinh thần, đảng viên Hồ Văn Dịa luôn trăn trở với bài toán sinh kế của người dân. Ông cho rằng, muốn thôn bản ổn định và phát triển thì đời sống của bà con phải được nâng lên. Từ đó, ông gương mẫu trong phát triển kinh tế gia đình, mạnh dạn tìm hướng làm ăn phù hợp với điều kiện địa phương. Sau khi thôi giữ chức bí thư chi bộ thôn, ông mở xưởng mộc, nuôi cá, nhận thầu các công trình xây dựng nhỏ; đồng thời đầu tư máy cày, máy tuốt lúa để vừa phục vụ gia đình, vừa hỗ trợ bà con giảm công lao động, nâng cao hiệu quả sản xuất.

Ông Nguyễn Văn Trác, Bí thư thôn A Sáp xã A Lưới 3 nhận xét: Ông Hồ Văn Dịa là đảng viên tiêu biểu, luôn giữ vững phẩm chất chính trị, gương mẫu trong lời nói và việc làm, đặc biệt trong những thời điểm khó khăn của thôn. Những đóng góp của ông đã góp phần củng cố niềm tin của Nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng, xây dựng khối đoàn kết ở khu dân cư.

Hơn 20 năm gắn bó với thôn bản, từ người lính trong quân ngũ đến bí thư chi bộ thôn rồi trở thành một người lao động, sản xuất giỏi, đảng viên Hồ Văn Dịa luôn nhất quán phương châm sống và làm việc vì lợi ích của cộng đồng. Những việc làm giản dị nhưng bền bỉ của ông đã góp phần lan tỏa vai trò của người đảng viên ở cơ sở - những người âm thầm giữ vững niềm tin của Nhân dân nơi bản làng vùng cao.