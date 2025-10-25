Phát huy sức trẻ, xây dựng phường An Cựu văn minh, giàu bản sắc

Đoàn TNCS Hồ Chí Minh phường An Cựu đặt ra nhiều mục tiêu trong nhiệm kỳ mới

Trong nhiệm kỳ 2022 - 2025, công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi đạt nhiều kết quả nổi bật. Các phong trào hành động được triển khai sâu rộng, trong đó nổi bật là “Thanh niên tình nguyện”, “Tuổi trẻ sáng tạo”, “Tuổi trẻ xung kích bảo vệ Tổ quốc” và “Tuổi trẻ tiên phong chuyển đổi số”. Nhiều mô hình hiệu quả như “Tuyến đường thanh niên tự quản”, “Không gian sáng tạo trẻ”, “Thanh niên chuyển đổi số vì cộng đồng”, “Ngày thứ Bảy tình nguyện - Chủ nhật xanh”… đã tạo sức lan tỏa mạnh mẽ trong cộng đồng.

Đoàn phường chú trọng đổi mới công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống; đẩy mạnh chuyển đổi số trong tuyên truyền, quản lý đoàn viên; đồng hành cùng thanh niên trong học tập, lập nghiệp, khởi nghiệp và rèn luyện kỹ năng sống. Trong nhiệm kỳ, Đoàn đã giới thiệu 45 đoàn viên ưu tú cho Đảng xem xét kết nạp. Các chỉ tiêu trọng tâm đều hoàn thành và vượt kế hoạch.

Bước vào nhiệm kỳ 2025 - 2030, với khẩu hiệu hành động “Đoàn kết - Tiên phong - Đột phá - Phát triển”, tuổi trẻ phường An Cựu xác định tiếp tục đổi mới mạnh mẽ nội dung và phương thức hoạt động, đẩy mạnh chuyển đổi số trong công tác Đoàn; phát huy tinh thần xung kích, sáng tạo của thanh niên trong xây dựng đô thị “văn minh - thân thiện - an toàn - giàu bản sắc”.

Đoàn phường An Cựu đặt mục tiêu mỗi cơ sở Đoàn hằng năm thực hiện ít nhất 3 mô hình chuyển đổi số; tổ chức các công trình thanh niên gắn với xây dựng đô thị văn minh, số hóa địa chỉ đỏ, di tích văn hóa; tư vấn, hướng nghiệp cho trên 600 lượt thanh niên mỗi năm và giảm mạnh tỷ lệ đoàn viên, thanh niên thuộc hộ nghèo. Song song đó, tiếp tục xây dựng tổ chức Đoàn vững mạnh toàn diện, phát triển thêm các chi đoàn tại khu dân cư, trường học, doanh nghiệp; phấn đấu mỗi năm có 10 đoàn viên được đứng vào hàng ngũ của Đảng.