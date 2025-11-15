Dấu ấn người “thắp lửa” thanh niên Hương Trà

Nguyễn Ngọc Huy Hoàng (thứ 2, phải qua) nhận được nhiều khen thưởng của các cấp hội. Ảnh: NVCC

Một trong những dấu ấn mà Hoàng khiến nhiều người nhớ nhất là thời điểm Huế cùng cả nước ứng phó với đại dịch COVID-19. Trong những ngày gian khổ ấy, Hoàng là người tham mưu thành lập đội thanh niên tình nguyện phản ứng nhanh gồm 20 thành viên, tham gia trực chiến tại các chốt kiểm soát đặt ở Phong Điền (cũ), hỗ trợ phục vụ hậu cần cho bệnh nhân F0 điều trị tại khung cách ly TX. Hương Trà (cũ), tham gia hỗ trợ nhập liệu tiêm chủng, khai báo y tế...

Cũng trong hành trình “thắp lửa” của mình, Hoàng luôn đồng hành, hỗ trợ các bạn thanh niên, hội viên trong việc chọn ngành, chọn nghề, góp phần định hướng cho thanh niên, đặc biệt là học sinh lớp 12 biết được sở thích, sở trường của mình để chọn môi trường phát triển trong tương lai phù hợp.

Mô hình rèn luyện kỹ năng thanh niên để đào tạo thủ lĩnh trẻ là mô hình đội lân gây quỹ tình nguyện, mô hình giáo dục truyền thống qua trải nghiệm “Chúng em với văn hóa Huế”, “Trải nghiệm tiếng Anh”, “Chúng em với trò chơi dân gian”…, giúp thiếu nhi 6 tỉnh Bắc Trung Bộ hiểu hơn về văn hóa và con người Huế; hay mô hình liên kết phong trào thanh niên tình nguyện để vận động hàng trăm lượt hội viên trao hàng trăm suất quà, trồng cây xanh, thực hiện công trình thanh niên… Mỗi sáng kiến là một minh chứng cho tư duy sáng tạo và tinh thần vì cộng đồng của người thủ lĩnh trẻ Hương Trà.

Nguyễn Ngọc Huy Hoàng luôn kiên định với một hướng đi: Lan tỏa tinh thần yêu nước, tinh thần vì cộng đồng bằng hành động thiết thực, là thanh niên sống đẹp, sống có ích. Minh chứng việc nói đi đôi với làm, Hoàng được xem là “sợi chỉ đỏ” kết nối phong trào, là “chất xúc tác” khơi dậy ngọn lửa nhiệt huyết tuổi trẻ của thanh niên Hương Trà trong hơn 10 năm tham gia hoạt động tại địa phương.

Những chương trình, như: “Mỗi tuần một tin tốt, mỗi hội viên một câu chuyện hay”, “Thủ lĩnh tài năng thanh niên Hương Trà”, “Tủ sách thanh niên”…, hay các buổi tập huấn nghi thức Hội trực tuyến trong giai đoạn COVID-19… do Hoàng khởi xướng và duy trì được nhiều người đánh giá, là những điểm nhấn mang lại màu sắc mới lạ, thích ứng sáng tạo trong phong trào “Tôi yêu Tổ quốc tôi”, giúp tuổi trẻ Hương Trà thêm hiểu, thêm yêu quê hương qua những chuyến hành trình về nguồn.

Mong muốn đem tình thương yêu và sự sẻ chia của cộng đồng đến các học sinh có hoàn cảnh khó khăn, Nguyễn Ngọc Huy Hoàng đã tham mưu, phối hợp với CLB Sinh viên tình nguyện của Trường Đại học Ngoại ngữ - Đại học Huế tổ chức 3 chương trình “Xuân yêu thương - Tết đong đầy” cùng hàng trăm suất quà được trao tại Hương Bình, Hương Vân, Hương Toàn. Hay những công trình thanh niên tại các trường mầm non Hương Xuân, Hương Chữ, THCS Trần Đăng Khoa đã tạo nên những không gian vui chơi an toàn, sáng tạo cho trẻ em, học sinh nơi đây.

Với cách gây quỹ thông qua “Heo vàng yêu thương - Sẻ chia tấm lòng”, “Vé số yêu thương” hay “Bữa cơm có thịt” - là các chương trình được Hoàng duy trì và kế thừa từ thế hệ ban chủ nhiệm khóa trước đã giúp hội viên cùng chung tay hỗ trợ hàng trăm suất quà Tết gửi đến học sinh nghèo, người già neo đơn trong các chương trình “Xuân đong đầy”, “Mùa đông yêu thương”…

Từ những cống hiến bền bỉ và đáng ghi nhận ấy, Hoàng đã được vinh danh bởi nhiều bằng khen của Trung ương Đoàn, Trung ương Hội LHTN Việt Nam và Tỉnh đoàn (nay là Thành đoàn Huế) liên tiếp từ năm 2019 đến 2025. Đồng thời, là một trong 69 cá nhân tiêu biểu trên toàn quốc vinh dự được Trung ương Hội LHTN Việt Nam trao tặng giải thưởng “15 tháng 10” năm 2025 - giải thưởng nhằm ghi nhận những nỗ lực, sáng tạo và không ngừng cống hiến của những cá nhân xuất sắc trong công tác hội, phong trào thanh niên.

Hiện, Hoàng đã chia tay công tác thanh niên để chuyển sang vị trí mới tại Ban Xây dựng Đảng của Đảng ủy xã Bình Điền, nhưng như chia sẻ của Hoàng, dù ở bất cứ cương vị nào, thì mục tiêu sống đẹp, sống có trách nhiệm và sẵn sàng cống hiến vì cộng đồng là điều bản thân luôn hướng đến.