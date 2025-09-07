Nuôi dúi - hướng đi mới của thanh niên Quảng Điền

Sau thời gian tìm tòi, Duy quyết định chọn nuôi dúi - loài gặm nhấm được thị trường ưa chuộng

Khát vọng làm giàu

Sinh ra và lớn lên ở vùng quê Quảng Điền, Ngô Văn Duy, trú tại thôn Thủ Lễ 3 thấu hiểu được nỗi vất vả mưu sinh của người dân nơi đây. Không chấp nhận tư duy cũ làm chỉ đủ ăn, Duy trăn trở tìm một mô hình mới mẻ nhưng phù hợp với điều kiện địa phương.

Sau thời gian tìm tòi, với số vốn ban đầu chỉ 10 triệu đồng, Duy quyết định đầu tư nuôi dúi - loài gặm nhấm sống hoang dã, thịt thơm ngon, đang được thị trường ưa chuộng. Anh tìm đến một trại nuôi dúi ở Bình Điền, mua 5 cặp giống về nuôi.

“Ban đầu gặp nhiều khó khăn, nhất là về kỹ thuật. Nhưng nhờ kiên trì nghiên cứu mô hình trên mạng xã hội, sách báo và tham gia các hội nhóm chăn nuôi để học hỏi, tôi dần khắc phục được khó khăn. Chuồng nuôi dúi cũng khá đơn giản, chỉ cần ghép gạch men thành ô vuông. Thức ăn thì sẵn có trong tự nhiên như tre, mía, ngô... nên đàn dúi phát triển nhanh”, Duy chia sẻ.

Sau khoảng 6 - 7 tháng, dúi bắt đầu sinh sản. Mỗi năm, dúi có thể đẻ 3 lứa, mỗi lứa từ 2 - 3 con. Nuôi khoảng 7 tháng, trọng lượng dúi thương phẩm đạt trên 1kg, có thể xuất bán. Nhờ vậy, đến nay đàn dúi của anh đã phát triển lên hơn 80 con.

Đầu ra của mô hình cũng khá thuận lợi. Dúi thành phẩm được thương lái đến tận nhà thu mua, cung cấp cho các nhà hàng đặc sản. Giá dao động từ 550.000 - 1.200.000 đồng/kg. Sau khi trừ chi phí, mỗi năm Duy thu về khoảng 80 triệu đồng.

Không chỉ bán dúi thịt, Duy còn nhân giống để cung cấp cho những người có nhu cầu nuôi ở Phong Điền, Hương Thủy, Hương Trà. “Hiện tôi đang nuôi 20 con dúi sinh sản, hy vọng sẽ có nguồn giống tốt để phục vụ bà con, đồng thời mở rộng mô hình”, Duy bày tỏ.

Từ sự thành công bước đầu này đã giúp Duy chứng minh được rằng, khởi nghiệp ở nông thôn không phải là điều xa vời nếu có ý chí và cách làm khoa học.

Lan tỏa tinh thần sáng tạo trong giới trẻ

Câu chuyện khởi nghiệp của Ngô Văn Duy đã lan tỏa tinh thần sáng tạo trong giới trẻ ở Quảng Điền. Nhiều đoàn viên, thanh niên đã đến tham quan, học hỏi, mong muốn nhân rộng mô hình. Sự cộng hưởng ấy không chỉ khích lệ tinh thần lập thân, lập nghiệp của thanh niên mà còn góp phần hình thành những hướng đi kinh tế mới mẻ, đa dạng cho địa phương.

Nhận thấy tiềm năng từ mô hình kinh tế của đoàn viên Ngô Văn Duy, Xã đoàn Quảng Điền đã kịp thời quan tâm, động viên và hỗ trợ thiết thực. Bằng những việc làm cụ thể như giới thiệu nguồn vốn vay phù hợp, hướng dẫn kỹ thuật sản xuất đơn giản, đồng thời kết nối tiêu thụ sản phẩm trong phạm vi địa phương; sẵn sàng hỗ trợ, kết nối... đã giúp Duy khởi nghiệp thuận lợi hơn, nhất là trong việc vay vốn.

“Trong bối cảnh hội nhập, việc đồng hành với thanh niên khởi nghiệp không chỉ dừng lại ở hỗ trợ vốn hay kỹ thuật, mà còn cần tạo môi trường thuận lợi để họ tự tin phát huy năng lực. Những chương trình tập huấn, kết nối doanh nghiệp, giới thiệu sản phẩm ra thị trường rộng lớn hơn… chính là “cú hích” để tinh thần dám nghĩ, dám làm trong thanh niên được phát huy mạnh mẽ”, chị Nguyễn Thị Thái Hòa, Bí thư Đoàn Thanh niên xã Quảng Điền khẳng định.