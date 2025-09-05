Thích ứng, sẵn sàng đón nhận nhiệm vụ mới

Đoàn viên, thanh niên phường Hương Thủy hỗ trợ người dân kê khai các loại hồ sơ, thủ tục hành chính

Giữ vững vai trò tiên phong

Trung tâm Phục vụ hành chính công (PVHCC) phường An Cựu sau hơn 2 tháng vận hành CQĐP2C, bóng dáng áo xanh tình nguyện vẫn túc trực tại đây để hỗ trợ người dân trong quá trình làm các thủ tục.

Ông Nguyễn Văn Hùng (phường An Cựu) chia sẻ, đây là lần thứ 2 ông quay lại Trung tâm PVHCC phường An Cựu kể từ khi sáp nhập phường. Bên cạnh sự nhiệt tình của đội ngũ cán bộ, ông Hùng ấn tượng với sự hỗ trợ kịp thời và tận tâm của các bạn đoàn viên, thanh niên.

Là một trong những đơn vị đầu tiên của thành phố thành lập đội hình thanh niên tình nguyện ra quân hỗ trợ người dân đến giải quyết thủ tục tại Trung tâm PVHCC từ ngày 1/7, Đoàn phường An Cựu hiện vẫn duy trì hoạt động trên với 2 - 3 đoàn viên tham gia hỗ trợ mỗi phiên.

“Hiện đơn vị đã rút gọn số lượng đoàn viên tham gia hỗ trợ bởi người dân đã dần làm quen với các quy trình, thủ tục hành chính mới. Thay vào đó, chúng tôi tập trung triển khai lực lượng tỏa rộng về các địa bàn dân cư để vận động, hướng dẫn người dân làm quen với các ứng dụng công nghệ số của chính quyền”, Phó Bí thư lâm thời Đoàn phường An Cựu Nguyễn Minh Thắng chia sẻ.

Bà Hoàng Thị Như Thanh, Chủ tịch UBND phường An Cựu đánh giá: Sự chung sức hỗ trợ của đội hình thanh niên tình nguyện trong vận hành CQĐP2C đã góp phần giúp bộ máy hành chính mới hoạt động thông suốt, khoa học và giải quyết thủ tục một cách nhanh chóng, tiện lợi.

Cùng với phường An Cựu, từ đầu tháng 7, phát huy tinh thần “Thanh niên phải là lực lượng xung kích, sáng tạo, sẵn sàng đón nhận nhiệm vụ mới”, 40 đội hình thanh niên tình nguyện đã đồng loạt ra quân hỗ trợ, hướng dẫn người dân thực hiện thủ tục hành chính tại trung tâm PVHCC và bộ phận một cửa của 40 xã, phường mới trên địa bàn thành phố.

Các đoàn viên tập trung hỗ trợ người dân, đặc biệt là nhóm người cao tuổi về các thao tác cơ bản trên các thiết bị công cộng; cài đặt và sử dụng ứng dụng VNeID, tài khoản định danh điện tử. Đồng thời, hỗ trợ sử dụng cổng dịch vụ công quốc gia và địa phương, bao gồm các thao tác như nộp hồ sơ trực tuyến, tra cứu kết quả giải quyết, thanh toán trực tuyến, đăng ký tài khoản công dân điện tử…

Không ngừng đổi mới, sáng tạo

Anh Nguyễn Thanh Hoài, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQVN thành phố, Bí thư Thành đoàn thông tin: Sau khi CQĐP2C đi vào hoạt động, đồng nghĩa với việc không còn các huyện, thị, quận Đoàn như trước đây; điều này đòi hỏi đội ngũ cán bộ đoàn ở cấp thành phố cần tiếp tục bám và nắm tình hình sâu sát hơn nữa với đoàn thanh niên tại 40 xã, phường.

Đây cũng là một trong những mục tiêu trọng tâm Thành đoàn đặt ra trong 6 tháng cuối năm. Trong đó, tập trung vào các nhiệm vụ về việc sắp xếp, đổi mới tổ chức, bộ máy và hoạt động; tiếp tục triển khai đăng ký, đảm nhận thực hiện các công trình, phần việc thanh niên gắn với nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Đồng thời, tạo môi trường, hỗ trợ, giúp đỡ thanh niên phát huy tinh thần sáng tạo, làm kinh tế, khởi nghiệp, lập nghiệp, tích cực tham gia công cuộc chuyển đổi số; nâng cao năng lực số cho cán bộ hội viên, thanh niên…

Với tinh thần “Thanh niên phải là lực lượng xung kích, sáng tạo, sẵn sàng đón nhận nhiệm vụ mới”, từ đầu tháng 7 đến nay, tuổi trẻ thành phố đã triển khai nhiều phong trào, hoạt động ý nghĩa góp phần chung tay xây dựng Huế xứng tầm thành phố trực thuộc Trung ương. Nổi bật, phải kể đến hoạt động ra quân đồng loạt thực hiện phong trào “Ngày Chủ nhật xanh” hưởng ứng vận hành mô hình CQĐP2C và kỷ niệm 78 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2025) do Thành đoàn phát động. Từ đó, đoàn thanh niên 40 xã, phường trên địa bàn thành phố cũng đồng loạt ra quân “Ngày Chủ nhật xanh” với nhiều công trình, phần việc ý nghĩa: Ra quân bảo đảm vệ sinh môi trường; dọn dẹp khuôn viên công cộng, chỉnh trang các đài tưởng niệm, nghĩa trang liệt sĩ; thu gom, xử lý rác thải, xóa bỏ các điểm đen về rác thải; trồng, chăm sóc và bảo vệ cây xanh; tuyên truyền để phân loại rác tại nguồn; phát động hạn chế rác thải nhựa...

Là địa phương hình thành từ việc sắp xếp toàn bộ diện tích tự nhiên, quy mô dân số của 3 phường Long Hồ, Hương Long và Kim Long, Bí thư Đoàn phường Kim Long Lê Vũ Đàm cho biết: “Hiện trên địa bàn phường có ba khu nghĩa trang liệt sĩ nên chúng tôi đã phân bố lực lượng đồng đều ra quân “Ngày Chủ nhật xanh” tại tất cả các điểm. Tương tự với các phong trào và hoạt động khác, địa bàn lớn hơn đòi hỏi việc tính toán đến các phương án tổ chức và đảm bảo tính lan tỏa sâu rộng, tránh tình trạng cục bộ”.

Đó cũng là tinh thần chung của 40 đoàn thanh niên xã, phường trên toàn thành phố. Từ đó, Thành đoàn đã chỉ đạo các tổ chức cơ sở đoàn đồng loạt triển khai các hoạt động thăm hỏi, tặng quà tri ân và tổ chức “Bữa cơm sum vầy, ấm áp yêu thương” tại gia đình người có công với cách mạng và thân nhân của người có công với cách mạng. Đồng thời, từ 24 - 26/7, lễ thắp nến tri ân các Anh hùng liệt sĩ cũng được tổ chức tại tất cả các nghĩa trang và bia, đài, nhà tưởng niệm liệt sĩ.

Theo Bí thư Thành đoàn Nguyễn Thanh Hoài, yếu tố con người cũng không kém phần quan trọng, góp phần vào thành công của các phong trào, hoạt động. Vì vậy, cán bộ Đoàn phải là lực lượng tiên phong, càng trong hoàn cảnh thử thách càng cần bản lĩnh, trách nhiệm và khát vọng cống hiến. Mỗi cá nhân cần tiếp tục phát huy vai trò xung kích, giữ vững ngọn lửa nhiệt huyết, đồng hành cùng tổ chức đoàn trong quá trình đổi mới và phát triển.

Sau khi sáp nhập các xã, phường và vận hành CQĐP2C, nhiều cán bộ đoàn vẫn tiếp tục đảm nhận vị trí bí thư và phó bí thư đoàn thanh niên tại địa phương. Đây là lực lượng nòng cốt, có năng lực và kinh nghiệm để tiếp tục phát huy phong trào đoàn tại ở cơ sở.

Nhiều năm gắn bó với công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi, Phó Bí thư Huyện đoàn A Lưới (cũ) Lê Thị Lệ Thủy nay lại tiếp tục cống hiến khi đảm nhận vị trí Bí thư Đoàn xã A Lưới 2 (hợp nhất từ thị trấn A Lưới, xã Hồng Bắc, Quảng Nhâm và A Ngo). “Được tiếp tục gắn bó với màu áo thanh niên là một niềm vinh dự, tự hào; đồng thời là trách nhiệm đối với bản thân. Tôi hy vọng với kinh nghiệm đang có, sự đồng hành của anh em cán bộ đoàn và đoàn viên, thanh niên, Đoàn xã A Lưới 2 sẽ có nhiều hoạt động, mô hình hay và cách làm hiệu quả, xứng đáng với sự kỳ vọng của chính quyền và Nhân dân”, chị Lê Thị Lệ Thủy nói.