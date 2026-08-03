Đoàn Đại biểu Quốc hội TP. Huế đề nghị siết chặt tính minh bạch trong các dự thảo luật

UVTW Đảng, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn ĐBQH TP. Huế Nguyễn Đình Trung điều hành, định hướng phiên thảo luận. Ảnh: Đoàn ĐBQH thành phố cung cấp

Chiều 3/8, trong khuôn khổ Kỳ họp không thường lệ thứ nhất, tại phiên thảo luận tại tổ, các ĐBQH thuộc Đoàn ĐBQH TP. Huế tập trung góp ý vào dự thảo Luật Hải quan sửa đổi và cơ chế đặc thù cho các dự án phục vụ APEC 2027 tại Phú Quốc.

Đoàn ĐBQH TP. Huế thảo luận tại tổ 4 cùng các đoàn Khánh Hòa và Lào Cai. Phiên thảo luận do UVTW Đảng, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn ĐBQH TP. Huế Nguyễn Đình Trung điều hành, với sự tham dự của Phó chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định.

Đề nghị quản lý thương mại điện tử theo dữ liệu nền tảng

Góp ý về dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Hải quan, đại biểu Nguyễn Tiến Nam, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP. Huế cho rằng việc sửa luật là cần thiết để hiện đại hóa hải quan, thúc đẩy chuyển đổi số và đáp ứng sự phát triển của thương mại điện tử xuyên biên giới.

Đại biểu Nguyễn Tiến Nam đánh giá dự thảo đã tiếp cận theo hướng quản lý dựa trên dữ liệu, mức độ tuân thủ và rủi ro, nhưng cần tiếp tục rà soát để những nội dung tác động trực tiếp đến quyền, nghĩa vụ của tổ chức, cá nhân phải được quy định rõ ngay trong luật.

Đối với khái niệm “người khai hải quan”, đại biểu Nguyễn Tiến Nam đề nghị làm rõ trách nhiệm của chủ sở hữu nền tảng thương mại điện tử, doanh nghiệp logistics hoặc đơn vị khai thay đối với tính chính xác và đầy đủ của thông tin khai báo.

“Không nên mở rộng phạm vi người khai hải quan vượt quá khả năng tiếp cận, kiểm soát thông tin và nghĩa vụ thực tế của từng chủ thể”, ông Nam nói.

Với quy định kiểm tra, giám sát hàng hóa qua nền tảng thương mại điện tử, đại biểu Nguyễn Tiến Nam đề nghị luật phải xác định rõ: Phạm vi hàng hóa và giao dịch thuộc diện áp dụng; chủ thể có trách nhiệm khai báo và cung cấp dữ liệu; trách nhiệm của nền tảng, đơn vị vận hành, doanh nghiệp vận chuyển, chuyển phát; nguyên tắc kết nối, chia sẻ và sử dụng dữ liệu.

Phó Trưởng đoàn ĐBQH chuyên trách thành phố Nguyễn Thị Sửu góp ý các nội dung liên quan đến nền tảng thương mại điện tử. Ảnh: Đoàn ĐBQH thành phố cung cấp

Đại biểu Nguyễn Tiến Nam cũng đề nghị chuẩn bị đồng bộ hạ tầng công nghệ, cơ sở dữ liệu, nhân lực và văn bản hướng dẫn trước khi luật có hiệu lực.

Cùng quan điểm, đại biểu Nguyễn Thị Sửu, Phó Trưởng đoàn ĐBQH chuyên trách TP. Huế cho rằng quy định yêu cầu mọi tổ chức, cá nhân mua bán hàng hóa với nước ngoài qua nền tảng thương mại điện tử phải xác thực định danh điện tử đang mang tính “cào bằng”.

Theo đại biểu Nguyễn Thị Sửu, cần phân biệt giao dịch B2C giá trị nhỏ với các chuỗi cung ứng và giao dịch thương mại quy mô lớn. Trọng tâm quản lý nên đặt vào dòng dữ liệu của nền tảng thay vì kiểm soát trực tiếp mọi người dùng.

Đại biểu Nguyễn Thị Sửu đề nghị giao trách nhiệm chủ đạo cho các nền tảng thương mại điện tử: kết nối dữ liệu tự động với cơ quan hải quan và thuế, cung cấp thông tin định danh đã được xác thực, giá trị giao dịch và mã số thuế đối với các giao dịch vượt ngưỡng.

Dẫn kinh nghiệm quốc tế, đại biểu Nguyễn Thị Sửu cho biết các nền tảng lớn như Amazon hay Alibaba đều lưu trữ dữ liệu người dùng rất chặt chẽ; việc chia sẻ “kho dữ liệu” cho cơ quan quản lý sẽ giúp quản lý rủi ro hiệu quả hơn mà không làm gián đoạn trải nghiệm mua sắm của người dân.

Cảnh báo rủi ro thất thoát ngân sách từ cơ chế định giá đất lấn biển

Thảo luận về dự thảo nghị quyết quy định cơ chế, chính sách đặc thù để tháo gỡ khó khăn cho các dự án phục vụ APEC 2027 tại đặc khu Phú Quốc, đại biểu Nguyễn Thị Sửu bày tỏ đồng tình với sự cần thiết ban hành nghị quyết.

Theo đại biểu Nguyễn Thị Sửu, đây là chính sách cấp bách, không chỉ phục vụ tăng trưởng kinh tế mà còn góp phần nâng cao vị thế Việt Nam trên trường quốc tế khi Phú Quốc được chọn tổ chức APEC 2027.

Đại biểu Nguyễn Tiến Nam, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP. Huế góp ý về dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Hải quan. Ảnh: Đoàn ĐBQH thành phố cung cấp

Tuy nhiên, đại biểu Nguyễn Thị Sửu đặc biệt lưu ý quy định sử dụng quỹ đất lấn biển để thanh toán cho nhà đầu tư dự án BT thông qua cơ chế bù trừ chênh lệch giữa giá trị quyết toán công trình và giá trị quỹ đất.

Theo dự thảo, giá trị đất được xác định tại thời điểm phê duyệt hồ sơ thiết kế cơ sở của dự án đối ứng, trong khi việc bàn giao mặt bằng và triển khai xây dựng có thể diễn ra trước đó khá lâu.

“Nếu thị trường biến động mạnh, quy định này có thể tạo ra rủi ro lớn cho ngân sách Nhà nước, nguy cơ thất thoát tài nguyên đất đai hoặc phát sinh tranh chấp kéo dài với nhà đầu tư”, đại biểu Nguyễn Thị Sửu cảnh báo.

Từ đó, đại biểu Nguyễn Thị Sửu đề nghị chuyển sang cơ chế xác định giá trị đất theo thời điểm nghiệm thu dự án hoặc theo khung giá đất cụ thể có thẩm định của Hội đồng thẩm định giá đất.

Đại biểu Nguyễn Thị Sửu cũng kiến nghị bổ sung cơ chế giám sát độc lập, thành lập hội đồng xác minh giá trị đất lấn biển với sự tham gia của Bộ Tài chính, Bộ Xây dựng và Kiểm toán Nhà nước để chốt giá trị cuối cùng khi nghiệm thu, tránh tranh cãi giữa địa phương và nhà đầu tư.

Cần giao Chính phủ xử lý vấn đề kỹ thuật và bảo đảm thống nhất pháp luật

Đại biểu Nguyễn Tiến Hùng, Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân TP. Huế góp ý đối với dự án Luật sửa đổi, bổ sung Điều 6 và Phụ lục IV của Luật Đầu tư.

Đại biểu Nguyễn Tiến Hùng cho rằng tên gọi hiện nay chưa phản ánh đầy đủ phạm vi sửa đổi, bởi dự thảo không chỉ sửa Luật Đầu tư mà còn sửa cả Luật Xây dựng và Luật Đường bộ. Vì vậy, đại biểu Nguyễn Tiến Hùng đề nghị đổi tên thành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đầu tư, Luật Xây dựng và Luật Đường bộ.

Về đề xuất bổ sung khí N2O vào danh mục cấm đầu tư kinh doanh, đại biểu Nguyễn Tiến Hùng cho rằng không cần sửa trực tiếp Điều 6 mà chỉ cần sửa Phụ lục IV để bảo đảm tính ổn định của luật.

Đối với Luật Hải quan sửa đổi, đại biểu Nguyễn Tiến Hùng nhận định quy định yêu cầu người mua hàng hóa từ nước ngoài qua nền tảng thương mại điện tử phải xác thực định danh điện tử là chưa đồng bộ với Luật Thương mại điện tử.

Đại biểu Nguyễn Tiến Hùng, Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân TP. Huế góp ý về tên gọi đối với dự án Luật sửa đổi, bổ sung Điều 6 và Phụ lục IV của Luật Đầu tư. Ảnh: Đoàn ĐBQH thành phố cung cấp

Theo đại biểu Nguyễn Tiến Hùng, Luật Thương mại điện tử đã quy định trách nhiệm xác thực đối với người bán, trong khi dự thảo Luật Hải quan lại đặt thêm yêu cầu đối với người mua, dễ dẫn đến thiếu thống nhất giữa hai luật.

Đại biểu Nguyễn Tiến Hùng đề nghị việc xác thực định danh điện tử nên được quy định tập trung trong Luật Thương mại điện tử; cơ quan hải quan tập trung quản lý hàng hóa và được chia sẻ dữ liệu cần thiết để phục vụ quản lý xuất nhập khẩu và tính thuế.

Về kiểm định hải quan, đại biểu Nguyễn Tiến Hùng cho rằng luật chỉ nên quy định nguyên tắc: cơ quan hải quan có trách nhiệm xác định hàng hóa cần kiểm định; còn các vấn đề kỹ thuật như loại hàng hóa, thời gian, nội dung và thủ tục kiểm định nên giao Chính phủ quy định chi tiết.

Theo đại biểu Nguyễn Tiến Hùng, cách tiếp cận này phù hợp với tinh thần đổi mới xây dựng pháp luật theo Nghị quyết 66, trong đó luật tập trung vào nguyên tắc, còn các vấn đề kỹ thuật và nghiệp vụ giao Chính phủ hướng dẫn và tổ chức thực hiện.