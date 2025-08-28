Các vướng mắc về thuế được tháo gỡ, giải đáp

Lãnh đạo Thuế thành phố tặng giấy khen cho các tổ chức, doanh nghiệp

Nhiều chính sách thuế mới có hiệu lực

Thời gian qua, Quốc hội, Chính phủ và Bộ Tài chính đã ban hành nhiều văn bản pháp luật quan trọng liên quan trực tiếp đến chính sách thuế, phí, lệ phí tác động trực tiếp đến hoạt động sản xuất kinh doanh và nghĩa vụ thuế của người nộp thuế. Đây không chỉ là bước hoàn thiện hành lang pháp lý trong công tác quản lý thuế mà còn thể hiện tinh thần đồng hành, hỗ trợ doanh nghiệp, người nộp thuế vượt qua khó khăn, thúc đẩy phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội. Những chính sách thuế mới tập trung vào hai nhóm chính: Hoàn thiện chính sách thuế giá trį gia tăng (GTGT), thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN); điều chỉnh chính sách phí, lệ phí và phân định rõ thẩm quyền quản lý thuế ở các cấp địa phương.

Theo đó tại hội nghị, Thuế thành phố đã cập nhật, phổ biến nội dung chính sách thuế mới ban hành như: Luật Thuế GTGT số 48/2024/QH15 và các nghị định liên quan; Nghị quyết số 204/2025/QH15 ngày 17/6/2025 của Quốc hội về giảm thuế GTGT; Luật Thuế Thu nhập doanh nghiệp số 67/2025/QH15… Những nội dung này giúp doanh nghiệp, kế toán nắm bắt nhanh chóng, chính xác các quy định mới, tạo điều kiện để các tổ chức, doanh nghiệp chủ động thích ứng, thực hiện đúng quy định, giảm thiểu rủi ro pháp lý trong quá trình kê khai, nộp thuế và hoàn thuế.

Theo đánh giá từ Thuế thành phố, cộng đồng doanh nghiệp và người nộp thuế trên địa bàn nỗ lực đồng hành, chấp hành tốt nghĩa vụ với ngân sách Nhà nước, đóng góp tích cực vào sự phát triển kinh tế – xã hội địa phương. 6 tháng đầu năm, Thuế thành phố Huế thu ngân sách được 6.750 tỷ đồng, đạt 59,8% so dự toán Bộ Tài chính giao, đạt 59,7% so dự toán HĐND tỉnh giao và tăng 24,8% so cùng kỳ năm trước.

Nhiều thắc mắc được giải đáp

Tại hội nghị, nhiều vấn đề liên quan đến công tác kê khai, hoàn thuế… được người nộp thuế quan tâm trao đổi. Trong đó, các vướng mắc tập trung vào một số nội dung như: Việc giải quyết chi phí công tác cho lao động khi đi công tác nước ngoài; xử lý hóa đơn khi có sai sót; việc ủy quyền người lao động mua sắm hàng hóa hay các chính sách ưu đãi thuế cho doanh nghiệp mới thành lập, hộ kinh doanh chuyển đổi lên doanh nghiệp… Những vướng mắc này được lãnh đạo Thuế thành phố trực tiếp giải đáp và hướng dẫn xử lý trong từng trường hợp cụ thể.

Doanh nghiệp và đơn vị cung ứng dịch vụ trao đổi, giải đáp các thắc mắc

Với tình huống xử lý khi có hóa đơn đầu vào gặp sai sót, ông Nguyễn Mạnh Hùng, Phó Trưởng phòng Nghiệp vụ Dự toán Pháp chế, Thuế thành phố chỉ rõ, việc kê khai hóa đơn đầu vào theo Luật Thuế GTGT sẽ thực hiện theo 2 trường hợp. Người nộp thuế kê khai vào kỳ phát sinh sai sót khi việc khai thuế vào tháng, quý phát sinh số thuế GTGT đầu vào bị sai, sót làm tăng số thuế phải nộp hoặc giảm số thuế được hoàn. Kê khai vào kỳ phát hiện khi khai thuế vào tháng, quý phát sinh số thuế GTGT đầu vào bị sai, sót làm giảm số tiền thuế phải nộp hoặc chỉ làm tăng hoặc giảm số thuế GTGT, còn khấu trừ chuyển sang tháng, quý sau. Theo đó, khi cơ sở kinh doanh kê khai sót hóa đơn đầu vào thì phải kê khai tăng số thuế đầu vào đã kê khai thiếu dẫn đến việc làm giảm số tiền thuế phải nộp hoặc chỉ làm tăng số thuế GTGT, còn khấu trừ chuyển sang kỳ sau.

Ông Lê Văn Dũng, Phó Trưởng Thuế thành phố khẳng định, hệ thống văn bản thuế mới ban hành năm 2025 chính là công cụ hỗ trợ doanh nghiệp, đồng thời cũng là cơ sở pháp lý để cơ quan thuế thực hiện tốt hơn nhiệm vụ quản lý. Cơ quan thuế cam kết sẽ tiếp tục cải cách thủ tục hành chính thuế, chuyển đổi số mạnh mẽ, ứng dụng công nghệ để giảm chỉ phí tuân thủ cho doanh nghiệp. Tăng cường tuyên truyền, hỗ trợ, đối thoại thường xuyên để doanh nghiệp, hộ kinh doanh nắm bắt và thực thi đúng chính sách, thực hiện đúng nguyên tắc "thuế là công cụ nuôi dưỡng nguồn thu đồng hành phát triền cùng doanh nghiệp".

Lãnh đạo Thuế thành phố giải đáp các vướng mắc của doanh nghiệp

Để chính sách thuế mới đi vào thực tiễn, phát huy hiệu quả, Phó Trưởng Thuế thành phố Huế Lê Văn Dũng cũng yêu cầu mỗi cán bộ, công chức thuế phải nêu cao tinh thần phục vụ, chuyên nghiệp, tận tâm, đồng hành cùng người nộp thuế, coi sự phát triển của doanh nghiệp là sự phát triển chính của nền kinh tế đất nước. Đồng thời đề xuất, doanh nghiệp, hộ kinh doanh chủ động cập nhật quy định mới, phối hợp với cơ quan thuế trong kê khai, nộp thuế, sử dụng hóa đơn điện tử, minh bạch tài chính; chia sẻ các tình huống thực tế, nêu rõ những vướng mắc mà doanh nghiệp đang gặp phải để các chuyên gia, cán bộ thuế hướng dẫn, giải quyết thấu đáo hạn chế các sai sót. Các hội, hiệp hội doanh nghiệp phát huy vai trò cầu nối, phản ánh kịp thời các vướng mắc của doanh nghiệp để cơ quan thuế kịp thời tháo gỡ, trao đổi. Cơ quan thuế luôn sẵn sàng lắng nghe, hỗ trợ và cam kết luôn đồng hành cùng doanh nghiệp, không ngừng cải thiện chất lượng phục vụ, góp phần xây dựng môi trường thuế công bằng - minh bạch - hiệu quả.

Tại hội nghị, Thuế thành phố cũng tặng giấy khen cho 29 tổ chức, doanh nghiệp và 11 cá nhân thực hiện tốt chính sách, pháp luật thuế năm 2024.