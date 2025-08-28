Đồng hành cùng hộ kinh doanh trong kê khai thuế

Các đại biểu tham gia chia sẻ tại hội thảo

Từ 1/6/2025, trên cả nước có khoảng 37.000 hộ kinh doanh có doanh thu từ 1 tỷ đồng/năm trở lên chính thức chuyển từ hình thức thuế khoán sang kê khai, một số lĩnh vực hộ kinh doanh sẽ áp dụng hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền. Để tạo điều kiện thuận lợi cho hộ kinh doanh khi kê khai thuế, hội thảo tập trung chia sẻ thông tin chính sách và những lưu ý khi chuyển đổi, cùng các giải pháp hỗ trợ kê khai thuế.

Tại hội thảo, bà Âu Thị Nguyệt Liên - Chuyên gia tư vấn thuế độc lập, giảng viên Trường Đại học Nguyễn Tất Thành (TP. Hồ Chí Minh) chia sẻ các thông tin về: Căn cứ pháp lý, doanh thu chịu thuế, phương pháp tính thuế và biểu thuế VAT, thuế thu nhập cá nhân, hóa đơn bán hàng, hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền, so sánh các mô hình kinh doanh,… Qua đó, người tham dự nắm rõ lợi ích của việc chuyển đổi, cả ở góc độ quản lý thuế lẫn kinh doanh. Đồng thời, các hộ kinh doanh cũng được tiếp cận với các giải pháp hỗ trợ hộ kinh doanh từ mở tài khoản miễn phí, tích hợp thanh toán điện tử, kèm gói vay ưu đãi lãi suất.

Giới thiệu giải pháp hỗ trợ hộ kinh doanh

Theo bà Phan Thị Tú Linh, Phó Giám đốc VietinBank chi nhánh Huế, hộ kinh doanh đang có những lợi thế nhất định trong phát triển, song nhiều hộ vẫn gặp khó khăn nhất định trong việc tiếp cận và thực thi các chính sách thuế. Hiểu rõ điều đó, VietinBank phối hợp cùng KiotViet giới thiệu chính sách cũng như có các giải pháp đồng hành giúp hộ kinh doanh kê khai và nộp thuế một cách thuận lợi, linh động hơn. VietinBank chi nhánh Huế cũng cam kết sẽ sát cánh cùng hộ kinh doanh, mang đến giải pháp phù hợp để quản lý tài chính hiệu quả, thực hiện nghĩa vụ thuế thuận lợi, phát triển bền vững.

Hiện, VietinBank đang triển khai gói “Ngân hàng đồng hành - An tâm kinh doanh”, kết hợp phần mềm quản lý bán hàng với bộ công cụ hỗ trợ độc quyền. Hộ kinh doanh được tiếp cận miễn phí hoặc ưu đãi đặc biệt khi sử dụng phần mềm từ KiotViet, FPT, MISA,… VietinBank cung cấp công cụ gồm: Loa thông báo biến động số dư, biển hiệu, hộp tiền mặt; tính năng iShop trên VietinBank iPay Mobile; OTT Voice thông báo biến động bằng giọng nói; giải ngân online 24/7; điều tiền tự động giữa các tài khoản. Về tài chính, VietinBank cũng cộng thêm 5 lần lãi suất, tối đa 0,5%/năm cho tài khoản thanh toán; tặng tài khoản số đẹp trị giá đến 50 triệu đồng; ưu đãi vay vốn chỉ từ 5,0%/năm; cùng khuyến mãi đến 1 triệu đồng khi liên kết phần mềm bán hàng với tài khoản VietinBank.