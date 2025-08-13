Tăng thu ngân sách gắn với tăng trưởng

Hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp tại Sống Center Huế

Một số nguồn thu vượt dự toán

Trong bối cảnh kinh tế còn gặp nhiều khó khăn và bị tác động từ những bất ổn chính trị, kinh tế thế giới, rủi ro lạm phát, chính sách thuế mới; thị trường tiêu dùng có nhiều biến động, sức mua giảm đã làm ảnh hưởng lớn đến một số ngành kinh tế chủ lực. Điều đó khiến không ít doanh nghiệp (DN) gặp khó khăn trong sản xuất, kinh doanh, cung ứng hàng hóa, sản phẩm ra thị trường.

Số liệu từ Thuế thành phố phần nào cho thấy những khó khăn trong thời điểm hiện nay khi một số khoản thu trong 6 tháng đầu năm đạt thấp và giảm so với cùng kỳ. Các khoản thu giảm tập trung vào nhóm DN nhà nước, DN có vốn đầu tư nước ngoài và một số sắc thuế bị ảnh hưởng bởi chính sách hỗ trợ nền kinh tế.

Điển hình như thu từ khu vực DN nhà nước trung ương chỉ đạt 44,8% dự toán, bằng 86% so với cùng kỳ. Khoản thu này đạt thấp và giảm so cùng kỳ chủ yếu là do một số DN trọng điểm có số nộp thuế giảm như: Công ty Điện lực Thừa Thiên Huế giảm 38%, Viễn thông Thừa Thiên Huế giảm 36%... Ngoài ra, khối DN có vốn đầu tư nước ngoài cũng chỉ thu đạt 47,4% dự toán được giao, bằng 92% so với cùng kỳ. Khoản thu này đạt thấp và giảm so với cùng kỳ chủ yếu do Công ty TNHH Bia Carlsberg Việt Nam là DN có số nộp thuế chiếm tỷ trọng lớn trong ngân sách có số nộp lũy kế đến tháng 6 giảm 19% so với cùng kỳ. Một số DN trọng điểm ở khu vực này cũng có số nộp thuế giảm mạnh so với cùng kỳ gồm: Công ty TNHH Laguna (Việt Nam) giảm 27%, Công ty hữu hạn Xi măng Luks (Việt Nam) giảm 46%, Công ty TNHH MTV Thực phẩm Huế giảm 16%...

Ngoài ra, khoản thuế bảo vệ môi trường cũng chỉ đạt 28,1% dự toán, bằng 105% so cùng kỳ. Theo lý giải của Thuế thành phố, khoản thu này đạt dự toán thấp là do năm 2025 tiếp tục thực hiện chính sách giảm 50% thuế bảo vệ môi trường.

Khó khăn là vậy, song trong 6 tháng đầu năm, Thuế thành phố vẫn thu được 6.750 tỷ đồng, đạt 59,8% so dự toán Bộ Tài chính, đạt 59,7% so dự toán HĐND thành phố giao và tăng 24,8% so cùng kỳ năm trước. Trong đó, thu từ thuế, phí và thu khác ngân sách không kể tiền sử dụng đất là 4.674 tỷ đồng, đạt 52,6% so với dự toán Bộ Tài chính giao; đạt 50,1% so với dự toán HĐND tỉnh giao và tăng 3,7% so cùng kỳ.

Có 6/17 khoản thu đạt cao so với dự toán được giao như thu tiền sử dụng đất; thuế thu nhập cá nhân; lệ phí trước bạ; thu DN nhà nước địa phương; thu cấp quyền khai thác khoáng sản; thu tại xã...

Lồng ghép các giải pháp thu

Ông Đoàn Vĩ Tuyến, Trưởng Thuế thành phố thừa nhận, thu ngân sách trên địa bàn so với các địa phương trong vùng vẫn khá khiêm tốn, tăng trưởng chưa tương xứng với mức tăng trưởng chung của toàn thành phố. Một số khoản thu thiếu bền vững, tác động không nhỏ đến tình hình thu ngân sách.

Để thực hiện nhiệm vụ thu ngân sách trong 6 tháng còn lại, Thuế thành phố tập trung mọi nguồn lực, triển khai quyết liệt, đồng bộ các giải pháp quản lý thu, thu hồi nợ thuế, chống thất thu ngân sách, phấn đấu thu ngân sách nhà nước năm 2025 tăng 20% so với dự toán; theo dõi chặt chẽ tình hình thu ngân sách trên địa bàn của các đơn vị để có hướng phân tích, làm rõ các khoản thu còn đạt thấp, cụ thể từng địa bàn, từng khu vực, từng sắc thuế. Đồng thời, xác định các nguồn thu còn tiềm năng, các lĩnh vực, loại thuế còn thất thu để kịp thời đề xuất các giải pháp quản lý hiệu quả.

Thuế thành phố sẽ chủ động báo cáo, phối hợp với UBND thành phố chỉ đạo các ngành, các cấp ở địa phương cùng phối hợp với cơ quan thuế để tăng cường quản lý thu, đẩy mạnh các biện pháp chống thất thu ngân sách để phấn đấu hoàn thành vượt mức thu ngân sách được giao. Triển khai thực hiện quyết liệt các giải pháp quản lý thu theo mô hình tổ chức bộ máy mới, giao nhiệm vụ quản lý thu theo đối tượng đến từng thuế cơ sở, từng cán bộ quản lý phù hợp với điều kiện, khả năng thu thực tế tại từng địa bàn, lĩnh vực quản lý thu để các đơn vị quản lý thu triển khai thực hiện tốt nhiệm vụ thu ngân sách nhà nước năm 2025.

Cũng theo ông Đoàn Vĩ Tuyến, Thuế thành phố sẽ theo dõi chặt chẽ tiến độ thu ngân sách, chú trọng nâng cao chất lượng công tác phân tích, dự báo tình hình, những tác động ảnh hưởng đến thu ngân sách trên địa bàn. Tăng cường công tác chống thất thu các nguồn thu, tiếp tục đẩy mạnh triển khai các đề án chống thất thu; rà soát, khai thác tăng thu đối với các nguồn thu còn tiềm năng, lĩnh vực, loại thuế còn thất thu từ hoạt động kinh doanh thương mại điện tử, xây dựng nhà ở tư nhân, xây dựng vãng lai, đất đai, tài nguyên, các khoản phí, lệ phí, thu khác ngân sách... Đồng thời, rà soát, quản lý chặt chẽ các nguồn thu để xây dựng dự toán thu ngân sách nhà nước năm 2026 và dự kiến thu từ năm 2026 - 2028 trên cơ sở bám sát kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.