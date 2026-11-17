Chủ tịch UBND TP. Huế Lê Trí Thanh phát biểu định hướng tại hội nghị đối thoại. Ảnh: Ngọc Hiếu

Phát biểu định hướng tại hội nghị, Chủ tịch UBND TP. Huế Lê Trí Thanh ghi nhận khát vọng cống hiến, tinh thần dấn thân của thế hệ trẻ. Chủ tịch UBND thành phố cho rằng, di sản Cố đô, cảnh quan thiên nhiên, bề dày lịch sử, văn hóa và bản sắc riêng của con người Huế là những nguồn lực quý giá để thanh niên phát huy năng lực sáng tạo, chuyển hóa thành các giá trị vật chất và tinh thần, đóng góp cho sự phát triển của quê hương, đất nước.

Nhấn mạnh vai trò tiên phong, xung kích của thanh niên, Chủ tịch UBND thành phố cho rằng, người trẻ cần chủ động nắm bắt cơ hội từ phát triển kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn, chuyển đổi số, xây dựng kinh tế số và xã hội số gắn với chính quyền số. Đồng thời, hướng các ý tưởng, sản phẩm sáng tạo đến mục tiêu phục vụ con người, bảo vệ sức khỏe và thân thiện với môi trường.

Đoàn viên, thanh niên thẳng thắn trao đổi, chia sẻ tâm tư, nguyện vọng và đề xuất giải pháp tại hội nghị.

Phát huy hiệu quả tinh thần đối thoại, Chủ tịch UBND thành phố đề nghị thanh niên trao đổi thẳng thắn, cởi mở, trực tiếp những mong muốn, khó khăn và đề xuất. Qua đó, lãnh đạo thành phố và các sở, ngành cùng lắng nghe, trao đổi, định hướng, tạo điều kiện để thanh niên phát huy tốt nhất năng lực trong học tập, lao động, sản xuất, kinh doanh và khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo.

Quan tâm chuyển đổi xanh, kinh tế số và tiếp cận nguồn vốn

Mở đầu phần đối thoại, các ý kiến tập trung vào giải pháp phát triển kinh tế xanh, giảm rác thải nhựa, thúc đẩy chuyển đổi số và tạo điều kiện để thanh niên tiếp cận nguồn vốn khởi nghiệp. Từ thực tế nhiều hàng quán vẫn sử dụng túi ni lông, chai, cốc nhựa dùng một lần, một đại biểu đề nghị thành phố có những nhiệm vụ cụ thể để người trẻ tham gia chuyển đổi xanh, phát triển kinh tế số và đổi mới sáng tạo giai đoạn 2026 - 2030.

Trao đổi về kinh tế xanh, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường Lê Văn Cường cho rằng hiệu quả sản xuất, kinh doanh cần được xem xét cùng với tác động đến đất, nước, không khí và sức khỏe con người. Trong nông nghiệp, các mô hình hữu cơ, tuần hoàn có thể tận dụng phụ phẩm làm đầu vào cho quy trình sản xuất khác, chẳng hạn xử lý rác hữu cơ thành phân bón. Đối với giảm rác thải nhựa, ngành đã hỗ trợ một số mô hình tại cộng đồng như khuyến khích người dân dùng giỏ đi chợ, hạn chế chai nhựa dùng một lần; vận động hàng quán thay ống hút nhựa bằng ống hút tre, cốc nhựa bằng cốc thủy tinh.

Chủ tịch UBND TP. Huế Lê Trí Thanh (thứ 2 từ trái sang) tham quan các gian hàng trưng bày sản phẩm, mô hình khởi nghiệp và sáng tạo của thanh niên bên lề hội nghị.

Ở góc độ khoa học, công nghệ, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ Nguyễn Xuân Sơn gợi mở thanh niên tăng cường ứng dụng công cụ số trong phát triển sản phẩm, nhất là các giải pháp phục vụ kinh tế xanh. Đơn vị cũng quan tâm phát hiện, bồi dưỡng ý tưởng có khả năng ứng dụng thông qua các cuộc thi, chương trình khởi nghiệp; kết nối thanh niên với doanh nghiệp, cơ quan quản lý để hỗ trợ phát triển ý tưởng sau cuộc thi.

Một vấn đề được nhiều thanh niên quan tâm là khả năng tiếp cận nguồn vốn đối với các dự án khởi nghiệp xanh chưa có tài sản bảo đảm. Từ thực tế triển khai mô hình trồng nho mẫu đơn trong nhà màng tại phường Kim Trà, anh Văn Cường đề nghị thành phố nghiên cứu mở rộng phạm vi hỗ trợ nông nghiệp công nghệ cao, tạo điều kiện để các mô hình thử nghiệm cây trồng mới tiếp cận chính sách và nguồn vốn vay.

Trao đổi về vấn đề này, lãnh đạo thành phố cho rằng, nhiều dự án kinh tế xanh cần vốn đầu tư ban đầu lớn, trong khi thời gian thu hồi vốn dài. Đại diện Ngân hàng Nhà nước cũng nhìn nhận việc thiếu tài sản bảo đảm là một trong những khó khăn của các dự án khởi nghiệp khi tiếp cận tín dụng; đồng thời gợi mở việc kết nối những dự án có phương án khả thi với quỹ đầu tư khởi nghiệp, quỹ đầu tư mạo hiểm và nhà đầu tư thiên thần.

Chủ tịch UBND TP. Huế Lê Trí Thanh đề nghị các cơ quan liên quan sớm thông tin, hướng dẫn thanh niên tiếp cận chính sách hỗ trợ phát triển kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn; khảo sát tỷ lệ cho vay đối với các lĩnh vực này tại ngân hàng để đánh giá thực chất khả năng tiếp cận vốn. Chủ tịch UBND thành phố cũng lưu ý người trẻ cần nghiên cứu kỹ tính khả thi của dự án trước khi triển khai.

Bên cạnh kinh tế xanh, những ý tưởng khai thác giá trị văn hóa, di sản Huế cũng được quan tâm. Chị Hạnh Mai, người khởi nghiệp với dự án về áo dài và di sản Huế đặt vấn đề về chính sách hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ phát triển sản phẩm từ di sản, ứng dụng công nghệ số để đưa giá trị văn hóa đến gần hơn với cộng đồng. Đại diện ngành văn hóa cho biết, sẵn sàng tiếp nhận ý tưởng, trao đổi và phối hợp với các bạn trẻ xây dựng kênh truyền thông quảng bá du lịch Huế.

Việc làm sau tốt nghiệp cũng là vấn đề được thanh niên đặt ra. Anh Nguyễn Hữu Trung, sinh viên Trường Đại học Nông Lâm, Đại học Huế mong muốn tìm được công việc đúng chuyên môn sau khi ra trường và đề nghị thành phố có giải pháp để sinh viên có thêm cơ hội ở lại Huế làm việc, lập nghiệp. Đại diện lãnh đạo Sở Nội vụ cho biết thành phố đang triển khai tư vấn, giới thiệu việc làm, cập nhật dữ liệu cung - cầu lao động và tổ chức các hoạt động kết nối việc làm hằng năm.

Chủ tịch UBND thành phố Lê Trí Thanh nhấn mạnh sẽ thúc đẩy phát triển doanh nghiệp trên nhiều lĩnh vực để mở rộng cơ hội việc làm. Doanh nghiệp cần tăng cường trao đổi với các cơ sở đào tạo nhằm định hướng ngành nghề, kỹ năng phù hợp với nhu cầu thực tế, giúp sinh viên tiếp cận thông tin tuyển dụng ngay khi còn ngồi trên ghế nhà trường. Dự kiến cuối tháng 11, UBND TP. Huế sẽ phối hợp với Đại học Huế và các doanh nghiệp tổ chức tọa đàm về nhu cầu tuyển dụng, định hướng đào tạo, tăng cường kết nối giữa nhà trường và doanh nghiệp.

Chủ tịch UBND TP. Huế Lê Trí Thanh (thứ 2 từ phải sang) trực tiếp đối thoại, lắng nghe và trao đổi với đoàn viên, thanh niên về những vấn đề liên quan đến phát triển kinh tế xanh, chuyển đổi số và khởi nghiệp.

Đồng hành, tạo điều kiện để thanh niên phát huy năng lực

Phát biểu kết luận hội nghị, Chủ tịch UBND TP. Huế Lê Trí Thanh ghi nhận, biểu dương tinh thần trách nhiệm, sự chủ động và mạnh dạn đề xuất những vấn đề thiết thực của đoàn viên, thanh niên. Theo Chủ tịch UBND thành phố, dù thời gian đối thoại không dài, các ý kiến đã bám sát chủ đề phát triển kinh tế xanh, xây dựng xã hội số. Đại diện các sở, ban, ngành, địa phương cũng đã trực tiếp trao đổi, giải đáp những nội dung được đặt ra; một số vấn đề sẽ tiếp tục được chia sẻ, làm rõ trong thời gian tới.

Chủ tịch UBND thành phố mong muốn thanh niên thông qua hội nghị có thêm những bài học, định hướng thiết thực cho bản thân, nuôi dưỡng khát vọng vươn lên và tinh thần cống hiến cho cộng đồng. Đồng thời nhấn mạnh, sự phát triển của thành phố trước hết cần bắt nguồn từ nỗ lực của mỗi cá nhân, tập thể và cộng đồng. Nhà nước có trách nhiệm xây dựng, hoàn thiện cơ chế, chính sách, kiến tạo môi trường thuận lợi để phát huy nguồn lực thanh niên trên các lĩnh vực, địa bàn.

Để tăng cường kết nối, thành phố sẽ duy trì các kênh tương tác trên Hue-S nhằm tiếp nhận ý kiến, đề xuất, kiến nghị của thanh niên, kịp thời nắm bắt và hỗ trợ tháo gỡ khó khăn. Cùng với đó, thành phố đang khẩn trương chuẩn bị đưa Trung tâm Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo thuộc Sở Khoa học và Công nghệ vào hoạt động. Đây sẽ là không gian để người trẻ chia sẻ ý tưởng, thử nghiệm mô hình khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo và kết nối với doanh nghiệp, doanh nhân trẻ, học sinh, sinh viên.

Nhấn mạnh khó khăn, thử thách cũng là cơ hội để trưởng thành, Chủ tịch UBND thành phố mong muốn mỗi đoàn viên, thanh niên chủ động vượt qua giới hạn bản thân, biến khát vọng, hoài bão thành hành động thiết thực. Qua đó, tuổi trẻ Huế tiếp tục phát huy tinh thần tiên phong, dấn thân, sẵn sàng đảm nhận sứ mệnh của thế hệ tương lai, góp sức xây dựng thành phố ngày càng năng động, sáng tạo và phát triển bền vững.