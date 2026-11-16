Xử lý hơn 1.850 trường hợp vi phạm nồng độ cồn

Lực lượng CSGT Công an TP. Huế kiểm tra, xử lý các trường hợp vi phạm nồng độ cồn. Ảnh: Công an TP. Huế

Thực hiện phương châm “không có vùng cấm, không có ngoại lệ”, Phòng CSGT đã chủ động tham mưu lãnh đạo Công an TP. Huế triển khai các giải pháp phòng ngừa, kiểm tra và xử lý vi phạm nồng độ cồn ngay từ cơ sở. Trong đó, đơn vị thành lập các tổ công tác liên ngành, phối hợp với các lực lượng nghiệp vụ tổ chức tuần tra, kiểm soát khép kín các tuyến, địa bàn trọng điểm.

Lực lượng chức năng tập trung kiểm tra tại các tuyến đường trung tâm, khu vực tập trung nhiều hàng quán, địa điểm vui chơi, giải trí; kết hợp lập chốt cố định với tuần tra lưu động, chú trọng phát hiện, xử lý các trường hợp điều khiển phương tiện sau khi sử dụng rượu, bia tại các quán bar, pub, quán bia.

Điển hình, trong tối 14/11, qua kiểm tra, các tổ công tác đã phát hiện, xử lý 44 trường hợp vi phạm nồng độ cồn. Trong đó, có 9 trường hợp (1 ô tô, 8 mô tô) được phát hiện vi phạm sau khi rời khỏi khu vực các quán bar, pub.

Sau một tháng ra quân, Phòng CSGT đã tổ chức 940 ca công tác với gần 3.000 lượt cán bộ, chiến sĩ tham gia, kiểm soát hơn 15.500 lượt phương tiện. Qua đó, lập biên bản 1.854 trường hợp vi phạm nồng độ cồn, gồm 39 ô tô, 1.561 mô tô và 254 phương tiện khác.

Việc tăng cường tuần tra, kiểm soát, nhất là tại các khu vực tập trung hàng quán, hoạt động giải trí về đêm, góp phần nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của người tham gia giao thông, phòng ngừa nguy cơ tai nạn giao thông do sử dụng rượu, bia.